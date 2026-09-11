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Бременната Ан Хатауей прикова погледите в ефирна рокля (СНИМКИ)

Бременната Ан Хатауей прикова погледите в ефирна рокля (СНИМКИ)

11 Септември, 2026 11:16 1 046 3

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  • ню йорк

Актрисата позираше пред фотографите с ръце върху заобленото си коремче

Бременната Ан Хатауей прикова погледите в ефирна рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителката на „Оскар“ Ан Хатауей привлече вниманието с елегантна поява на бляскаво събитие на Bulgari в Ню Йорк.

43-годишната холивудска звезда, която е в очакване на третото си дете, се появи в ефирна лавандулова рокля без презрамки на Alexander McQueen. Свободният силует и меките драпировки в гръцки стил подчертаваха бременната ѝ фигура, докато актрисата позираше пред фотографите с ръце върху заобленото си коремче.

Хатауей допълни визията с впечатляващо колие на Bulgari с голям скъпоценен камък, превърнало се в един от основните акценти на тоалета.

Според Marie Claire появата на актрисата е пореден пример за все по-смелия подход към модата за бременни на червения килим – вместо да прикрива променящия се силует, Хатауей го превръща в естествена част от цялостната визия.


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