Бременната Ан Хатауей прикова погледите в ефирна рокля (СНИМКИ)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Отношенията ще Ви покажат какво искате да изградите по различен начин оттук нататък. Ново запознанство, договореност или промяна в съществуващо партньорство може да постави начало на важен период. Не чакайте другият да направи първата крачка, ако знаете какво искате да кажете или предложите. Спокойният разговор ще помогне да намерите обща основа, а искреността ще създаде необходимото доверие. Вечерта ще Ви остави с по-ясно усещане кои отношения заслужават да получат повече от Вашето внимание.

Водолей (21.01 - 19.02) Освобождаването от стар ангажимент или ненужно усложнение ще създаде пространство за нещо по-смислено. Не избягвайте практичните въпроси, особено ако са свързани с общи ресурси, отговорности или договорености. Ще имате възможност да предприемете конкретна стъпка и да сложите ред там, където доскоро е имало несигурност. Важен разговор изисква дипломатичност, но и готовност да стигнете отвъд повърхностните обяснения. Вечерта може да донесе усещане, че една сложна тема най-после започва да се движи в правилната посока.

Козирог (23.12 - 20.01) Нова перспектива ще Ви накара да погледнете отвъд непосредствените задачи и да помислите за по-далечна цел. Подходящо е да започнете обучение, да планирате пътуване или да направите първата стъпка към идея, която разширява досегашните Ви възможности. Не оставайте само в подготовката – малко конкретно действие ще даде необходимия тласък. Отношенията с важен човек могат да станат по-дълбоки, ако си позволите повече откритост. Късните часове ще Ви оставят с усещане за нова посока, която си струва да бъде развита.

Стрелец (23.11 - 22.12) Посоката, в която искате да се развивате, ще започне да придобива по-конкретни очертания. Това е подходящ момент да си поставите реалистична професионална цел или да направите промяна в начина, по който организирате важните си задачи. Действията ще бъдат по-убедителни от обещанията, затова покажете намеренията си чрез конкретна стъпка. Разговорите ще Ви помогнат да намерите баланс между собствените си интереси и изискванията на другите. Вечерта може да Ви донесе яснота за нещо, което искате да постигнете до края на месеца.

Скорпион (24.10 - 22.11) Погледът Ви ще се насочи към хората и целите, които искате да бъдат част от бъдещето Ви. Подходящ момент е да направите първа крачка към ново сътрудничество или да се включите по-активно в общо начинание. Ще успявате да съчетаете практичния подход с необходимата инициативност. В личните отношения няма да имате желание за неяснота и ще предпочитате откритата позиция пред красивите, но празни думи. В края на деня може да осъзнаете, че една нова връзка или обща идея има много по-голям потенциал, отколкото сте предполагали.

Везни (24.09 - 23.10) Тишината ще Ви бъде по-полезна от прекаленото общуване в първата половина на деня. Използвайте момента, за да приключите вътрешно с тема, която Ви е отнемала повече внимание, отколкото заслужава. Малка промяна в ежедневието може да освободи значително повече време и енергия за важните неща. Ще бъдете по-внимателни към това кого и какво допускате близо до себе си, а собствените Ви ценности ще придобият по-голяма тежест. Вечерта не бързайте да споделяте всички нови намерения – някои идеи имат нужда първо да укрепнат.

Дева (24.08 - 23.09) Пред Вас се открива възможност да започнете начисто в област, която е особено важна за Вас. Не е необходимо промяната да бъде голяма – правилно избраната малка стъпка може да има значителни последствия. Ще разполагате с решителност и достатъчно енергия да превърнете намеренията си в действия. В общуването търсете равнопоставеност и оставяйте пространство и за гледната точка на другия. Към края на деня ще имате по-ясно усещане какво искате да развивате през идващия период.

Лъв (24.07 - 23.08) Подреждането на приоритетите ще Ви помогне да разберете къде си струва да влагате повече време, средства и усилия. Можете да поставите начало на по-разумен начин за управление на ресурсите си или да вземете решение, което укрепва чувството Ви за сигурност. Вместо да чакате идеалния момент, направете една конкретна и изпълнима стъпка. Семейна или лична тема ще изисква повече искреност и няма да се задоволите с половинчати отговори. Вечерта е подходяща да се насладите на онова, което вече сте изградили, преди да си поставите следващата цел.

Рак (22.06 - 23.07) Ясно формулираното намерение ще Ви помогне да насочите силите си към нещо, което действително искате да постигнете. Ще разполагате с енергия и инициативност, за да проведете важен разговор, да уредите практичен въпрос или да направите първата стъпка към нов план. Не усложнявайте излишно решенията – простият и добре обмислен подход ще работи най-добре. В личните отношения ще бъдете по-дълбоки и чувствителни, но същевременно готови да говорите открито. Завършете седмицата с усещането, че сте поставили добра основа за нещо ново.

Близнаци (22.05 - 21.06) Свежо начало в личния живот може да дойде чрез съвсем малка промяна в дома или семейните отношения. Сутринта е подходяща да решите какво искате да подредите, подобрите или оставите зад себе си. Не оставайте само на нивото на идеите – конкретното действие ще Ви даде усещане за напредък. Ще умеете да водите деликатните разговори спокойно и да намирате точните думи дори при различни мнения. Вечерта ще Ви покаже колко много може да се промени, когато започнете от най-близкото до Вас.

Телец (21.04 - 21.05) Малко повече внимание към онова, което Ви носи истинско удоволствие, ще промени настроението Ви още от сутринта. Подходящ момент е да дадете начало на творческо занимание, личен проект или промяна, която отдавна обмисляте. Практичността ще Ви помогне да превърнете вдъхновението в нещо конкретно и осъществимо. В отношенията ще търсите искреност и дълбочина, а повърхностните жестове едва ли ще бъдат достатъчни. Към края на деня ще почувствате по-ясно какво искате да създадете или развиете през следващите седмици.