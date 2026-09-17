Пенелопе Крус зашемети кинофестивала в Торонто с рокля от пера (ВИДЕО)

Пенелопе Крус отново показа защо е сред най-големите модни икони на европейското кино. 52-годишната испанска актриса привлече всички погледи на Международния филмов фестивал в Торонто (TIFF), където се появи за премиерата на новия си филм „La Bola Negra“.
За вечерта носителката на „Оскар“ избра ефектна бяла рокля от колекцията Tamara Ralph Fall 2026 Couture. Вталеният силует подчертаваше фигурата ѝ, а пищните щраусови пера около деколтето, раменете и долната част на роклята придаваха драматичност и движение на визията.
Крус допълни тоалета със златни бижута, а косата ѝ беше прибрана в елегантен кок с няколко свободно падащи кичура около лицето.
Актрисата пристигна в Торонто след друго силно фестивално участие – във Венеция, където представи психологическия трилър „Bunker“ заедно със съпруга си Хавиер Бардем. Филмът получи продължителни овации след премиерата си.
В Торонто Крус представя „La Bola Negra“, включен в програмата Special Presentations на фестивала. Освен като гост на премиерата, тази година испанската актриса е сред отличените от TIFF със специална награда Tribute Award.
С пищната бяла рокля от пера Пенелопе Крус добави още една запомняща се визия към поредицата си от червения килим през тази фестивална есен.
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