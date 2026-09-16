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Зендая повтори култовата „гола“ рокля на Хали Бери на наградите "Еми"

Зендая повтори култовата „гола“ рокля на Хали Бери на наградите "Еми"

16 Септември, 2026 12:45 842 8

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Холи Бери благодари публично за модния трибют: „Изключително горда съм!“

Зендая повтори култовата „гола“ рокля на Хали Бери на наградите "Еми" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската икона Зендая се превърна в голямата сензация на червения килим по време на 78-ите годишни награди "Еми" (Emmy Awards), предаде People. Актрисата се появи с поразителна визия, която беше директно вдъхновена от емблематичния стил на носителката на „Оскар“ Хали Бери.

Зендая носеше изработена по поръчка сребърна рокля на марката Prada, покрита с блестящи кристали, перли и прозрачни детайли тип „гола илюзия“. Визията беше допълнена от чисто нова къса прическа тип „пикси“. Нейният дългогодишен стилист Лоу Роуч официално потвърди в социалните мрежи, че тоалетът е директен трибют към визията на Хали Бери от премиерата на филма за Джеймс Бонд „Не умирай днес“ през далечната 2002 г.

Зендая повтори култовата „гола“ рокля на Хали Бери на наградите
Снимка: Интернет

Самата Холи Бери не скри възхищението си от жеста. 60-годишната актриса сподели снимка на Зендая в своя профил и написа възторжено: „Тя направо уби нощта! Изключително горда съм!“, затвърждавайки взаимното уважение между две от най-влиятелните тъмнокожи актриси в съвременното американско кино.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Е, да, но са й малки циците.

    12:47 16.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    9 1 Отговор
    Тук ще видите нещо, за което съм ви говорил! Двете почти еднакви жени, с идентично облекло, но това че едната е жена от класа се вижда отдалече, както и че другата е догонващо подобие!!!

    12:49 16.09.2026

  • 4 въпросче

    2 0 Отговор
    Хали Бери или Холи Бери? Кое е вярното в случая?!

    12:56 16.09.2026

  • 5 Аз виждам две

    4 2 Отговор
    синганинки на снимката

    13:09 16.09.2026

  • 6 Как

    1 0 Отговор
    Може да кажете, че "повторила" роклята на Холи Бери?!
    Съвсем различни са роклите!
    Възмутена съм!

    13:16 16.09.2026

  • 7 Атина Палада на скулптурите е чисто гола

    1 0 Отговор
    Зендая нали я изигра. Пък е с рокля.

    13:16 16.09.2026

  • 8 Ми хубаво пикси

    1 0 Отговор
    Плащат Й
    Що да не е "изключително гордо"

    13:17 16.09.2026