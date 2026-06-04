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4 юни 1920 г.: Унгария губи по-голямата част от територията и населението си

4 юни 1920 г.: Унгария губи по-голямата част от територията и населението си

4 Юни, 2026 11:17 1 605 8

  • унгария-
  • територия-
  • население-
  • трианонският договор

Унгария е сведена от 325 411 кв. км до едва 93 073 кв. км

4 юни 1920 г.: Унгария губи по-голямата част от територията и населението си - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 4 юни 1920 г. в двореца Гранд Трианон във Версай е подписан Трианонският договор. Мирното споразумение след Първата световна война разпокъсва историческото Кралство Унгария, отнемайки близо 72% от площта му и 63% от населението му в полза на съседни държави.

Унгария е сведена от 325 411 кв. км до едва 93 073 кв. км. Обширни региони като Трансилвания, Словакия, Закарпатието, Хърватия и Войводина са прехвърлени към Румъния, Чехословакия, Кралство на сърби, хървати и словенци (Югославия), Австрия и Полша.

4 юни 1920 г.: Унгария губи по-голямата част от територията и населението си

От над 20,9 милиона души население в границите на стария съюз, в новата държава остават само 7,6 милиона. Около 3,3 милиона етнически унгарци (или всеки трети унгарец) се озовават извън пределите на родината си, превръщайки се в малцинства в съседните страни.

Страната губи излаза си на Адриатическо море (чрез Фиуме), както и достъп до над 90% от своите гори, дърводобив, желязна руда и тежка индустрия. Унгарската армия е лишена от наборна военна служба и е ограничена до едва 35 000 души професионални войници, забранена е авиацията, а флотът на Австро-Унгария е разформирован. Наложени са и тежки репарации. Документът е посрещнат с огромен шок и траур в унгарското общество, раждайки ревизионисткия девиз „Не! Не! Никога!“.

В деня на подписването в страната е обявен Национален траур - знамената в Унгария са свалени наполовина, а магазините и училищата затварят.

В днешни дни, заради трайното разделение на нацията, Унгария отбелязва датата 4 юни като Ден на националното единство, за да почете унгарската диаспора извън границите си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хининков

    9 3 Отговор
    съюзници сега ко да прайш

    11:24 04.06.2026

  • 3 Пенка

    22 3 Отговор
    Да не забравяме че мизерабълс е искал да ни поделят между съседите, добре че е бил 28 Президент , Удроу за да ни има. Мизерници френски.

    Коментиран от #5

    11:29 04.06.2026

  • 4 Антикомуне

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Аман от тия":

    Ганьо, Ганьооо

    11:29 04.06.2026

  • 5 Антикомуне

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пенка":

    Абе ти от колко профила пишеш бе Ганьо?!? Това, че договора е подписан в Париж, какво общо има с французите!?!

    Коментиран от #8

    11:33 04.06.2026

  • 6 Цвете

    6 2 Отговор
    ОТ КОГА СЪЩЕСТВУВАТ НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ ? ОЩЕ ОТ МИНАЛИЯ ВЕК Е БИЛО, РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ.НУЛА ДИПЛОМАЦИЯ ОТ ФАЛШИВИ РЪКОВОДИТЕЛИ.А ,КАКВО БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА УНГАРИЯ ДНЕС? ПРЕКРАСНА ДЪРЖАВА С БЕЗХАБЕРНИЦИ В ПОЛИТИКАТА. 👏

    11:35 04.06.2026

  • 7 Цвете

    4 2 Отговор
    ОТ КОГА СЪЩЕСТВУВАТ НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ ? ОЩЕ ОТ МИНАЛИЯ ВЕК Е БИЛО, РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ.НУЛА ДИПЛОМАЦИЯ ОТ ФАЛШИВИ РЪКОВОДИТЕЛИ.А ,КАКВО БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА УНГАРИЯ ДНЕС? ПРЕКРАСНА ДЪРЖАВА С БЕЗХАБЕРНИЦИ В ПОЛИТИКАТА. 👏

    11:36 04.06.2026

  • 8 Ха,ха

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Антикомуне":

    Мизерабълс също са искали да ни поделят,я ходи чети в нета,не се прави на интересно.

    11:37 04.06.2026