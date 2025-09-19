Разкриха менюто от тържествената вечеря на крал Чарлз III и Тръмп в замъка Уиндзор

По време на гала вечерята в замъка Уиндзор в сряда, 17 септември, гостите от Съединените щати бяха почерпени с панакота с кресон, салата от пъдпъдъчи яйца и пармезанов сладкиш, хише The ​​New York Post.

След предястията на банкета, на който присъстваха крал Чарлз III на Великобритания, кралица Камила и президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше сервиран руладо от свободно отглеждани пилета, увити в тънки резени тиквички. Птиците бяха доставени от Норфолк, Англия. Руладото беше придружено от испански боб, подправена тиква с препечени семки, швейцарски манголд с масло и картофи Дарфан.

Американският лидер се наслади и на ванилов сладолед със сорбе от малини от Кент и бланширана сметана.

Главата на Белият дом и първата дама Мелания Тръмп пристигнаха в замъка Уиндзор на 17 септември, за да се срещнат с крал Чарлз III. Те бяха посрещнати край хеликоптера от принц Уилям и принцеса Катрин, а след това от самия британски монарх и съпругата му кралица Камила.