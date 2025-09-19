Новини
Любопитно »
Разкриха менюто от тържествената вечеря на крал Чарлз III и Тръмп в замъка Уиндзор

19 Септември, 2025 12:46 1 715 15

  • меню-
  • ястия-
  • вечеря-
  • уиндзор-
  • доналд тръмп-
  • крал чарлз iii

Американският лидер се наслади и на ванилов сладолед със сорбе от малини от Кент и бланширана сметана

Разкриха менюто от тържествената вечеря на крал Чарлз III и Тръмп в замъка Уиндзор - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По време на гала вечерята в замъка Уиндзор в сряда, 17 септември, гостите от Съединените щати бяха почерпени с панакота с кресон, салата от пъдпъдъчи яйца и пармезанов сладкиш, хише The ​​New York Post.

След предястията на банкета, на който присъстваха крал Чарлз III на Великобритания, кралица Камила и президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше сервиран руладо от свободно отглеждани пилета, увити в тънки резени тиквички. Птиците бяха доставени от Норфолк, Англия. Руладото беше придружено от испански боб, подправена тиква с препечени семки, швейцарски манголд с масло и картофи Дарфан.

Американският лидер се наслади и на ванилов сладолед със сорбе от малини от Кент и бланширана сметана.


Главата на Белият дом и първата дама Мелания Тръмп пристигнаха в замъка Уиндзор на 17 септември, за да се срещнат с крал Чарлз III. Те бяха посрещнати край хеликоптера от принц Уилям и принцеса Катрин, а след това от самия британски монарх и съпругата му кралица Камила.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    5 0 Отговор
    С моркови нали?

    12:49 19.09.2025

  • 2 Майна

    5 2 Отговор
    Тепърва ще разберете..сготвеното
    ,,Това е война, която можеше да ескалира в Трета световна война. Не мисля, че сега ще се окажем в подобна ситуация. Но всичко вървеше към Трета световна война“, каза
    Беше заявено от Тръмп , там..
    Дано сте рабрали- ясно заяви на " лондонсити";, че с тяхното господство свърши
    Браво, Тръмп
    Ти не ме разочарова

    12:53 19.09.2025

  • 3 Истината

    8 4 Отговор
    И.В. Сталин:

    "Отдельные товарищи полагают, что при капитализме будет процветание. Будет, но лишь для кучки буржуев и их лакеев...

    12:56 19.09.2025

  • 4 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    А КАКВА МАРКА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ СА ПОЛЗВАЛИ?😠

    Коментиран от #14

    12:56 19.09.2025

  • 5 Двамата Крали

    11 1 Отговор
    Единия крал по рождение, другия крал от малък каквото намери. Каквото и да хапнат все от една дупка излиза еднакво.

    Коментиран от #8

    12:57 19.09.2025

  • 6 глоги

    1 0 Отговор
    ...хише The ​​New York Post. МНОГО Е ХИЩЕН ТОЗИ "НЮ ЙОРК ТАЙМС",ВАЙ!

    13:09 19.09.2025

  • 7 Боб

    5 0 Отговор
    С наденица и яйца за аромат.

    13:09 19.09.2025

  • 8 Пръскайте ги с пестициди

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Двамата Крали":

    Паразити са тия и около тях също

    13:11 19.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 между другото

    0 1 Отговор
    Картофи "ДарфЕн", а не както сте го написали! Това са нарязани на тънки ивици картофи, които се пържат в тиган и резултатът е нещо като картофена палачинка.

    13:24 19.09.2025

  • 11 123456

    1 0 Отговор
    Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралската кларинетчийница! През тва време принц Миньо и принцеса Минка въртели ми нети в крлската ми не тчий ница !

    13:29 19.09.2025

  • 12 Яли са

    1 0 Отговор
    злато и скъпоценни камъци.

    13:32 19.09.2025

  • 13 Интересна снимка

    0 0 Отговор
    Не стига, че се подредили като аптекарски шишета(по височина), а и виждаме цветовата гама на синьо от най-тъмно до най-светло.

    13:33 19.09.2025

  • 14 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Grand Royal 🤭 Ако оставим шегите настрани, кралските готвачи добре са си свършили работата. Това е нещо, което и вие да можете да сготвите, и прави впечатление как е подбрано. Месото е диетично, а зеленчуците имат важни витамини и минерали. Испански боб (казваме му маслен) - богат е на повече белтъчини от другите сортове и има микроелемента йод. Тиква с печени семки - витамин А и цинк. Манголд - вит. K, вит. А, Желязо и магнезий.

    13:41 19.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.