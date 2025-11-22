Новини
Любопитно »
В Унгария откриха непокътнат саркофаг на млада жена на 1700 години (СНИМКИ)

В Унгария откриха непокътнат саркофаг на млада жена на 1700 години (СНИМКИ)

22 Ноември, 2025 17:41 2 101 12

  • саркофаг-
  • унгария-
  • будапеща-
  • археология-
  • погребение

Саркофагът е бил херметически затвор и идеално запазен досега

В Унгария откриха непокътнат саркофаг на млада жена на 1700 години (СНИМКИ) - 1
Снимка: AP/ X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В центъра на Будапеща археолози откриха римски саркофаг, който е лежал в земята приблизително 1700 години, предаде AP News.

„Специалното при тази находка е, че е била херметически затворена. Не е била разрушавана преди това, така че е останала непокътната“, каза Габриела Фениес, водещ археолог на разкопките.

Археолозите откриват напълно запазения скелет на млада жена, останки от златобродирани дрехи и артефакти. Погребалните дарове включват два непокътнати стъклени съда, 140 монети, бронзови фигурки, кехлибарени бижута и фиба за коса.

Археолози от Историческия музей в Будапеща сега ще определят възрастта и причината за смъртта на жената. Самоличността ѝ също е неизвестна към момента. От саркофага е отстранен и слой пръст, в който се очаква да се намират бижутата на жената.

Според Фениес жената е била погребана с пълни почести, което показва, че близките ѝ са я обичали много, подчерта специалистът.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 писарке къде видя

    10 1 Отговор
    напълно запазения скелет на млада жена

    и пиши свързано че много бързи са тези Археолози
    а не антрополози:

    сега ще определят възрастта и причината за смъртта на жената

    17:48 22.11.2025

  • 2 едно две три

    8 2 Отговор
    Щели да й определят самоличността, как моля? Ще й търсят личната карта? Уау.

    Коментиран от #5

    17:51 22.11.2025

  • 3 мдаааа

    7 4 Отговор
    Вероятно е на Орбан баба му ...

    Коментиран от #6, #8

    18:04 22.11.2025

  • 4 Дедо

    5 2 Отговор
    100% е северномакедонка.....няма каква друга да е

    18:05 22.11.2025

  • 5 Четири , пет шест

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "едно две три":

    Най-добре си е в блатото ..

    18:06 22.11.2025

  • 6 Гедер

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "мдаааа":

    По туй време на Орбан баба му още е яздила понита из степите на Казахстан и сърбала кумис

    18:06 22.11.2025

  • 7 Женя

    8 1 Отговор
    Леле тая на1700 години каква пенсия ще взима..... полицаите ряпа да ядат

    18:08 22.11.2025

  • 8 Най-вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "мдаааа":

    е на баба ти.....

    Коментиран от #9

    18:42 22.11.2025

  • 9 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Най-вероятно":

    Фърчилото , а ?

    18:53 22.11.2025

  • 10 шаа

    3 0 Отговор
    неграмотно написан текст

    19:07 22.11.2025

  • 11 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    На 1700 г. не ще да е много млада...😂

    19:17 22.11.2025

  • 12 Потрес

    1 0 Отговор
    Ама че мародери са тия археолози. След 1000 години и с нашите кокъли така ли ще се гаврят. Затова кремация.

    05:38 23.11.2025