В Унгария откриха непокътнат саркофаг на млада жена на 1700 години (СНИМКИ)

В центъра на Будапеща археолози откриха римски саркофаг, който е лежал в земята приблизително 1700 години, предаде AP News.

„Специалното при тази находка е, че е била херметически затворена. Не е била разрушавана преди това, така че е останала непокътната“, каза Габриела Фениес, водещ археолог на разкопките.

Археолозите откриват напълно запазения скелет на млада жена, останки от златобродирани дрехи и артефакти. Погребалните дарове включват два непокътнати стъклени съда, 140 монети, бронзови фигурки, кехлибарени бижута и фиба за коса.

Археолози от Историческия музей в Будапеща сега ще определят възрастта и причината за смъртта на жената. Самоличността ѝ също е неизвестна към момента. От саркофага е отстранен и слой пръст, в който се очаква да се намират бижутата на жената.

Според Фениес жената е била погребана с пълни почести, което показва, че близките ѝ са я обичали много, подчерта специалистът.

Archaeologists lift the lid on a 1,700-year-old Roman sarcophagus hidden beneath Budapest https://t.co/Y1sdjGtd3u pic.twitter.com/VnSREWxLeL — New York Post (@nypost) November 21, 2025