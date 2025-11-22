В Унгария откриха непокътнат саркофаг на млада жена на 1700 години (СНИМКИ)

В центъра на Будапеща археолози откриха римски саркофаг, който е лежал в земята приблизително 1700 години, предаде AP News.
„Специалното при тази находка е, че е била херметически затворена. Не е била разрушавана преди това, така че е останала непокътната“, каза Габриела Фениес, водещ археолог на разкопките.
Археолозите откриват напълно запазения скелет на млада жена, останки от златобродирани дрехи и артефакти. Погребалните дарове включват два непокътнати стъклени съда, 140 монети, бронзови фигурки, кехлибарени бижута и фиба за коса.
Археолози от Историческия музей в Будапеща сега ще определят възрастта и причината за смъртта на жената. Самоличността ѝ също е неизвестна към момента. От саркофага е отстранен и слой пръст, в който се очаква да се намират бижутата на жената.
Според Фениес жената е била погребана с пълни почести, което показва, че близките ѝ са я обичали много, подчерта специалистът.
Archaeologists lift the lid on a 1,700-year-old Roman sarcophagus hidden beneath Budapest https://t.co/Y1sdjGtd3u pic.twitter.com/VnSREWxLeL— New York Post (@nypost) November 21, 2025
1 писарке къде видя
и пиши свързано че много бързи са тези Археолози
а не антрополози:
сега ще определят възрастта и причината за смъртта на жената
17:48 22.11.2025
2 едно две три
Коментиран от #5
17:51 22.11.2025
3 мдаааа
Коментиран от #6, #8
18:04 22.11.2025
4 Дедо
18:05 22.11.2025
5 Четири , пет шест
До коментар #2 от "едно две три":Най-добре си е в блатото ..
18:06 22.11.2025
6 Гедер
До коментар #3 от "мдаааа":По туй време на Орбан баба му още е яздила понита из степите на Казахстан и сърбала кумис
18:06 22.11.2025
7 Женя
18:08 22.11.2025
8 Най-вероятно
До коментар #3 от "мдаааа":е на баба ти.....
Коментиран от #9
18:42 22.11.2025
9 мдаааа
До коментар #8 от "Най-вероятно":Фърчилото , а ?
18:53 22.11.2025
10 шаа
19:07 22.11.2025
11 Евгени от Алфапласт
19:17 22.11.2025
12 Потрес
05:38 23.11.2025