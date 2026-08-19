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НАСА показа кратера на Луната, формиран от разбилата се ракета на „Спейс Екс" (СНИМКИ)

НАСА показа кратера на Луната, формиран от разбилата се ракета на „Спейс Екс" (СНИМКИ)

19 Август, 2026 18:31 613 10

  • луна-
  • повърхност-
  • наса-
  • сблъсък-
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  • илон мъск

Дупката в повърхността на Луната е с диаметър близо 18 метра

НАСА показа кратера на Луната, формиран от разбилата се ракета на „Спейс Екс" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Космическият апарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА засне най-детайлните досега изображения на кратера, образуван след удара на отработена горна степен на ракета Falcon 9 на SpaceX в Луната. Снимките показват ясно как сблъсъкът е променил повърхността и е разпръснал материал на десетки метри около мястото.

Ракетната степен се удари в Луната на 5 август 2026 г. със скорост около 8700 км/ч, след като повече от година се движеше в космоса без възможност за контролирано връщане. Тя беше използвана при мисия от януари 2025 г., която изведе към Луната апаратите Blue Ghost 1 на Firefly Aerospace и Resilience на японската ispace.

Новите изображения на НАСА показват, че кратерът е с диаметър около 18 метра и дълбочина под 3 метра. Около него се виждат характерни тъмни и светли ивици, наподобяващи разтворени крила на пеперуда.

По-тъмният материал е бил близо до лунната повърхност и в продължение на огромни периоди е бил изложен на слънчевия вятър, космическите лъчи и ударите на микрометеорити. По-светлите линии са образувани от по-свежи скали и прах, изхвърлени от по-голяма дълбочина при сблъсъка.

Lunar Reconnaissance Orbiter заснема мястото между 11 и 12 август, по-малко от седмица след удара. Апаратът се намира на около 96 километра над лунната повърхност и се движи със скорост приблизително 1,6 километра в секунда. За да бъде уловен кратерът, специалистите трябва да наклонят апарата и да насочат камерите му към точно определената зона.

Първите изображения след сблъсъка бяха изпратени от южнокорейския лунен апарат Danuri, който засне ясно потъмняване на терена около новия кратер. Данните от LRO обаче предоставят значително по-висока резолюция и позволяват на учените да анализират по-точно структурата на изхвърления материал.

Ударът не е бил планиран. След мисията през 2025 г. горната степен е останала на висока орбита, а комбинацията от гравитационни влияния и слънчева активност постепенно я е насочила към Луната. НАСА и SpaceX проследяваха обекта преди сблъсъка, който не представляваше опасност за Земята.

Случаят има и научна стойност. Тъй като масата и приблизителната скорост на ракетната степен са известни, учените могат да сравнят реалния кратер с моделите за високоскоростни удари върху Луната. Това помага да се разбере по-добре как се образуват кратери и как прахът и скалите се разпръскват при подобни събития.

Ударът повдига и въпроса за космическите отпадъци около Луната. С увеличаването на роботизираните и бъдещите пилотирани мисии специалисти предупреждават, че неконтролирани ракетни степени и други обекти могат да се превърнат в риск за научно оборудване, бъдещи бази и астронавти на повърхността.

Lunar Reconnaissance Orbiter обикаля Луната от 2009 г. и остава един от основните инструменти на НАСА за картографиране и наблюдение на лунната повърхност. Новият кратер от Falcon 9 вече се превръща в поредния обект, чрез който учените могат да изучават в реално време как се променя най-близкият до Земята небесен съсед.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    И луната ли нападна клоуна ??

    18:38 19.08.2026

  • 2 Ами

    4 0 Отговор
    Това е първото доказателство, че САЩ най на края са стигнали до Луната :)

    Коментиран от #5

    18:38 19.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да не е иранска ,или руска то пък зеления евреин щеше да в свали

    18:38 19.08.2026

  • 4 Да се чудиш ка уж са кацали преди 65г

    4 0 Отговор
    Със лампи и механични броячи за компове а сега уж интелекти роботи извънземни знания и материали и баааммм се разбила ракетата🤣🤣🤣🤣

    18:39 19.08.2026

  • 5 И това не е доказателство

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Може да за изфабрикували кратера уж да си мислим ние офцете че те все пак са стигнали😅😅😅

    Коментиран от #8

    18:40 19.08.2026

  • 6 Кой

    3 0 Отговор
    Дава право на някой си да разбива ракети и да прави кратери на Луната. Тя е на всички не е на еди кой си. Този наясно ли е, че от Луната зависят земетресения, цунамита и други фактори, които влияят на Земята. Като има пари не значи, че му е позволено да си прави експерименти със цял свят.

    18:46 19.08.2026

  • 7 Бети грозилиуса

    0 0 Отговор
    Хванах Анита от почивка на калъп с трима негри докато Антон се правеше на бизнесмен 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣

    18:52 19.08.2026

  • 8 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И това не е доказателство":

    По съм склонен да повярвам че най на края са стигнали,
    от колкото да повярвам че някога са се връщали от там :)

    18:54 19.08.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    От супер важната новина пенсионерите в България ще получат по 0,5 евро добавка към пенсията

    18:56 19.08.2026

  • 10 Фют

    0 0 Отговор
    Ракетата изглежда крива.

    18:56 19.08.2026