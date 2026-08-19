НАСА показа кратера на Луната, формиран от разбилата се ракета на „Спейс Екс" (СНИМКИ)

Космическият апарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА засне най-детайлните досега изображения на кратера, образуван след удара на отработена горна степен на ракета Falcon 9 на SpaceX в Луната. Снимките показват ясно как сблъсъкът е променил повърхността и е разпръснал материал на десетки метри около мястото.

Ракетната степен се удари в Луната на 5 август 2026 г. със скорост около 8700 км/ч, след като повече от година се движеше в космоса без възможност за контролирано връщане. Тя беше използвана при мисия от януари 2025 г., която изведе към Луната апаратите Blue Ghost 1 на Firefly Aerospace и Resilience на японската ispace.

Новите изображения на НАСА показват, че кратерът е с диаметър около 18 метра и дълбочина под 3 метра. Около него се виждат характерни тъмни и светли ивици, наподобяващи разтворени крила на пеперуда.

Spotted: Falcon 9 impact site



NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

По-тъмният материал е бил близо до лунната повърхност и в продължение на огромни периоди е бил изложен на слънчевия вятър, космическите лъчи и ударите на микрометеорити. По-светлите линии са образувани от по-свежи скали и прах, изхвърлени от по-голяма дълбочина при сблъсъка.

Lunar Reconnaissance Orbiter заснема мястото между 11 и 12 август, по-малко от седмица след удара. Апаратът се намира на около 96 километра над лунната повърхност и се движи със скорост приблизително 1,6 километра в секунда. За да бъде уловен кратерът, специалистите трябва да наклонят апарата и да насочат камерите му към точно определената зона.

Първите изображения след сблъсъка бяха изпратени от южнокорейския лунен апарат Danuri, който засне ясно потъмняване на терена около новия кратер. Данните от LRO обаче предоставят значително по-висока резолюция и позволяват на учените да анализират по-точно структурата на изхвърления материал.

La sonda coreana Danuri ha fotografiado lo que parece ser el lugar de impacto en la Luna de la segunda etapa del cohete Falcon 9.@SpaceX #Falcon9 https://t.co/zLBzbAqWRo pic.twitter.com/tTScIFxl1c — Space Nøsey (@SpaceNosey) August 6, 2026

Ударът не е бил планиран. След мисията през 2025 г. горната степен е останала на висока орбита, а комбинацията от гравитационни влияния и слънчева активност постепенно я е насочила към Луната. НАСА и SpaceX проследяваха обекта преди сблъсъка, който не представляваше опасност за Земята.

Случаят има и научна стойност. Тъй като масата и приблизителната скорост на ракетната степен са известни, учените могат да сравнят реалния кратер с моделите за високоскоростни удари върху Луната. Това помага да се разбере по-добре как се образуват кратери и как прахът и скалите се разпръскват при подобни събития.

Ударът повдига и въпроса за космическите отпадъци около Луната. С увеличаването на роботизираните и бъдещите пилотирани мисии специалисти предупреждават, че неконтролирани ракетни степени и други обекти могат да се превърнат в риск за научно оборудване, бъдещи бази и астронавти на повърхността.

Lunar Reconnaissance Orbiter обикаля Луната от 2009 г. и остава един от основните инструменти на НАСА за картографиране и наблюдение на лунната повърхност. Новият кратер от Falcon 9 вече се превръща в поредния обект, чрез който учените могат да изучават в реално време как се променя най-близкият до Земята небесен съсед.