Тейлър Суифт изненада милиони фенове с нова песен

Тейлър Суифт отново насочи вниманието на музикалния свят към себе си с обявяването на новия си сингъл „Patient Zero“, който ще излезе на 25 септември. Песента беше пусната за предварителна поръчка на официалния сайт на звездата само за 24 часа, като феновете могат да избират между три CD издания: оригинална, акустична и пиано версия.
Новият проект идва след 12-ия студиен албум на Суифт „The Life of a Showgirl“, издаден на 3 октомври 2025 г., и бележи поредната музикална премиера в изключително активен период от кариерата ѝ.
Певицата загатна, че подготвя нещо ново още по време на наградите „Еми“, когато се появи изненадващо в предварително записан скеч, вдъхновен от криминалния сериал „Закон и ред“. В компанията на Мариска Харгитай и Айс-Ти Суифт изрече поредица от загадъчни думи и фрази, които моментално предизвикаха множество теории сред почитателите ѝ.
Мистерията се задълбочи, след като певицата започна да заменя буквата „o“ с цифрата нула в свои онлайн публикации. Малко по-късно обратното броене на официалния ѝ сайт разкри заглавието „Patient Zero“.
Премиерата идва само два дни преди MTV Video Music Awards на 27 септември, където Суифт ще получи първото отличие MTV VMA Artist Director Honors за приноса си като режисьор и автор на визуалната концепция на собствените си музикални проекти.
„Patient Zero“ има и лично значение за 36-годишната звезда. Това е първото ѝ ново музикално издание след сватбата ѝ с Травис Келси. Суифт и звездата на Kansas City Chiefs сключиха брак на 3 юли 2026 г. в Madison Square Garden в Ню Йорк след близо тригодишна връзка.
Засега певицата не разкрива дали „Patient Zero“ е самостоятелен сингъл или първата следа към по-голям проект. Както често се случва при нея обаче, внимателно подхвърлените загадки вече превърнаха премиерата в едно от най-обсъжданите музикални събития на седмицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко
12:05 23.09.2026
2 Абсолютно фалшива и бездарна
Това е показател за тоталната деградация на обществото там.
12:33 23.09.2026