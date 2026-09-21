Калифорния обяви 25 септември за ден, посветен на Доли Партън

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Един общ проект, разговор с близки хора или идея за бъдещето може да Ви даде добър ориентир накъде да продължите. Около обяд обаче е възможно напрежение заради различни очаквания или прекалено лична реакция. Не позволявайте на моментен конфликт да Ви кара да се отказвате от нещо ценно. Привечер се връща спокойствието и можете да получите подкрепа точно от човек, от когото не сте я очаквали. След 20 часа ще Ви бъде полезно да намалите шума около себе си и да оставите повече време за почивка и вътрешно подреждане.

Водолей (21.01 - 19.02) Преди да ускорите темпото, дайте си малко пространство да приключите с нещо, което Ви тежи от миналото. До обяд може да сте по-чувствителни към напрежението на другите и лесно да поемете чужда нервност като своя. Не е нужно да реагирате на всичко. Привечер идва усещане за вътрешно подреждане, а след 20 часа настроението Ви се променя осезаемо – ще имате повече желание да бъдете видими, активни и да направите нещо по свой начин.

Козирог (23.12 - 20.01) Силното усещане, че трябва сами да насочвате събитията, може да Ви направи по-взискателни към всички наоколо. Около обяд не настоявайте нещата да се случат точно по Вашия начин – друг човек също има своите нужди и граници. Ако успеете да избегнете директен сблъсък, по-късно ще видите, че решението е по-близо, отколкото изглежда. Привечер идва повече увереност и яснота. След 20 часа вниманието постепенно се мести към сигурността, средствата и практичните решения.

Стрелец (23.11 - 22.12) Земният подход ще Ви помогне да започнете седмицата без излишно разпиляване. Добре е да проверите бюджета, ангажиментите си и времето, с което реално разполагате. Около обяд не харчете импулсивно и не влизайте в спор само защото се чувствате ограничени. Привечер ще намерите по-добър баланс между желанията и възможностите си. След 20 часа идва по-живо настроение – разговори, идеи и новини могат да Ви върнат усещането за движение и перспектива.

Скорпион (24.10 - 22.11) Една важна среща или разговор може да зададе тона на цялата седмица. Подбирайте думите си внимателно, особено около обяд, когато лесно може да се стигне до остър тон или ненужно противопоставяне. Ако не сте съгласни, кажете го ясно, но без да натискате другия. Привечер напрежението намалява и се създава добра възможност да довършите практична задача или да изясните недоразумение. По-късно вниманието Ви се насочва към дома и нуждата от повече лично пространство.

Везни (24.09 - 23.10) Личните и семейните теми изискват по-сериозно внимание и може да усетите, че някой очаква от Вас конкретен отговор. Около обяд напрежението лесно се покачва, особено ако всеки настоява на своето. Не поемайте ролята да удовлетворите всички едновременно. По-късно обстановката се успокоява и ще намерите по-разумен начин да подредите ситуацията. След 20 часа настроението става по-леко и Ви връща желание за любов, творчество, забавление или време с децата.

Дева (24.08 - 23.09) Началото на седмицата може да Ви даде прилив на желание да създадете нещо свое, да решите личен въпрос или да отделите време за хората, които Ви носят радост. Около обяд обаче ангажимент или чужда реакция може да наруши настроението Ви. Не позволявайте на дребен конфликт да обезцени всичко хубаво. Привечер идва стабилност и ще можете да върнете фокуса си върху това, което реално зависи от Вас. След 20 часа ще Ви се иска повече ред и по-ясна организация за следващите дни.

Лъв (24.07 - 23.08) Списъкът със задачи може да изглежда по-дълъг, отколкото Ви се иска, но ако започнете от най-практичното, ще напреднете бързо. Около обяд пазете нервите си и не позволявайте натрупаното напрежение да се излее върху човек, който просто е попаднал наблизо. Втората половина на деня носи по-добър ритъм и усещане, че отново държите нещата под контрол. След 20 часа вниманието Ви естествено се прехвърля към партньорства и отношения – подходящ момент да чуете какво има да каже другият.

Рак (22.06 - 23.07) Хората срещу Вас могат да бъдат по-категорични от обикновено, а това лесно ще Ви накара да реагирате защитно. Особено около обяд е важно да не превръщате несъгласието в лична обида. Използвайте енергията за конкретни действия, а не за спор. Привечер отношенията се успокояват и може да постигнете много повече с мек подход. По-късно се отваря пространство за по-дълбок разговор или решение, свързано с общи средства, близост или доверие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Има смисъл да обърнете внимание на въпрос, който обикновено предпочитате да заобикаляте – общи ангажименти, доверие или разпределение на отговорности. Около обяд разговор може да стане по-рязък, особено ако се намесят пари или чувство за справедливост. Не решавайте всичко под влияние на моментна емоция. Привечер идва повече яснота и ще можете да намерите работещ компромис. След 20 часа мислите Ви стават по-свободни и любопитни, а нова идея може да Ви върне ентусиазма.

Телец (21.04 - 21.05) Необходимостта да погледнете по-далеч от непосредствените задачи може да Ви донесе важен отговор. Подходящо е да мислите за обучение, пътуване, нова посока или решение, което разширява възможностите Ви. Около обяд обаче чужди изисквания или семейна тема могат да внесат напрежение. Не бързайте да доказвате кой е прав. По-късно ще Ви бъде много по-лесно да подредите плановете си практично. Вечерта започва по-активен период в професионален план и може да Ви хрумне как да се покажете по-смело.