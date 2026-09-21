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Калифорния обяви 25 септември за ден, посветен на Доли Партън

Калифорния обяви 25 септември за ден, посветен на Доли Партън

21 Септември, 2026 18:03 358 1

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  • 25 септември-
  • кънтри певица

Кънтри певицата почина на 80-годишна възраст на 25 август в Нашвил

Калифорния обяви 25 септември за ден, посветен на Доли Партън - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Калифорния ще отбелязва ежегодно на 25 септември специален ден в памет на легендарната американска кънтри певица Доли Партън, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Губернаторът на щата Гавин Нюсъм подписа закон, с който 25 септември се обявява за ден в чест на Партън. Датата е избрана като препратка към една от най-известните песни на певицата – Nine to Five („От девет до пет“). Изписана с цифри, датата 9-25 напомня заглавието на песента.

„С този закон ние не просто учредяваме ден за почитане на Доли Партън, а създаваме ежегодно напомняне да живеем така, както тя го правеше - с радост, благородство и много сърцато“, казва Нюсъм в съобщение по повод подписването.

Законът отдава почит на Партън като певица, автор на песни, актриса и филантроп. Според властите в Калифорния тя е продала повече от 100 милиона записа по света.

Партън е известна и с благотворителната си дейност. Чрез фондацията си Imagination Library тя е подпомогнала разпространяването на повече от 300 милиона книги сред деца по света.

Сред най-известните песни на Партън са Jolene, Nine to Five и I Will Always Love You, припомня ДПА.

Доли Партън почина на 80-годишна възраст на 25 август в Нашвил.


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  • 1 Мир на душата на тази госпожа

    1 0 Отговор
    Но, този сайт отново лансира измислени "идоли".
    Доли Партън като певица е кръгла нула - вокалните способности на нейния глас наподобяват звука на електронните часовници през 80-те и 90-те години на миналия век.

    18:26 21.09.2026