Майли Сайръс сподели последния си разговор с Доли Партън (ВИДЕО)

Американската певица Майли Сайръс разказа за последния си разговор с кръстницата си Доли Партън и сподели какъв човек е била кънтри легендата извън сценичния си образ.

В ново интервю със Зейн Лоу за Apple Music 33-годишната изпълнителка на „Flowers“ разкри, че последният им разговор е бил посветен на музиката и новия ѝ албум „Bass Persuades“.

„Последният път, когато разговаряхме, всъщност ѝ разказвах за този запис“, споделя Майли Сайръс.

Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с онкологично заболяване, която певицата беше запазила в личния си кръг.

Според Майли Сайръс едно от най-големите погрешни впечатления за Доли Партън е било свързано с ярката ѝ сценична визия. Зад характерните руси прически, силния грим и бляскавите костюми стоял изключително искрен човек.

„Тя е известна с изкуственото - косата, грима, целия спектакъл. Но мисля, че това, което привличаше всички към нея, беше колко истинска и автентична е“, казва певицата.

Майли Сайръс посочва, че именно Доли Партън ѝ е помогнала да разбере разликата между сценичния образ и личността зад него. Този съвет се оказал особено важен в годините, когато Сайръс играеше главната роля в сериала на Disney Channel „Хана Монтана“ и още като тийнейджър се превърна в световна звезда.

„Можеш да имаш сценичен образ и въпреки това да останеш себе си. Аз можех да гледам на нещата по този начин, защото имах Доли“, обяснява изпълнителката на „Wrecking Ball“.

Двете имали различно отношение и към емоциите на сцената. Майли Сайръс си спомня моменти, в които се разплаквала по време на изпълнения, докато Доли Партън възприемала музиката преди всичко като начин хората да избягат за кратко от собствените си проблеми.

„Тя ми казваше: „Музиката е бягство. Остави тях да плачат. Ти продължавай“, спомня си Сайръс. Самата тя отговаряла, че откритото показване на емоции е част от характера ѝ, а Партън приемала тази разлика между тях.

Особено силен спомен за Майли Сайръс остава съвместното им изпълнение на „I Will Always Love You“ по време на телевизионното шоу „Miley’s New Year’s Eve Party“, с което двете посрещнаха 2023 г. Още тогава Майли осъзнала, че по-възрастните музиканти, които са били нейни наставници, няма винаги да бъдат до нея.

„Те са изградили тухла по тухла пътя, по който вървя днес. Но няма винаги да мога да им се обадя и да попитам: „Какво да направя сега?“, казва певицата. По думите ѝ Доли Партън е била човекът, към когото многократно се е обръщала за подобни съвети. Майли Сайръс я определя като наставник, който „винаги се оказваше прав“.

След смъртта на кънтри звездата Майли Сайръс публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което нарече кръстницата си „леля Доли“ и призна, че загубата е твърде лична, за да бъде описана публично в пълния ѝ мащаб.

Тогава певицата разкри и още един детайл за последните им разговори: „Един от последните ни разговори беше за музиката и метаморфозата.“