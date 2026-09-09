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Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл ще участва в „Стоичков – Имало едно време в България“

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл ще участва в „Стоичков – Имало едно време в България“

9 Септември, 2026 12:31 464 1

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Холивудската звезда ще изиграе Хосе Мария Мингея, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Стоичков от ЦСКА в „Барселона“

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл ще участва в „Стоичков – Имало едно време в България“ - 1
Снимки: Artvent
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Джим Кавийзъл се присъединява към актьорския състав на „Стоичков – Имало едно време в България“ – мащабната международна филмова продукция, посветена на живота и забележителния път на Легендарната осмица. Актьорът вече се включи в снимачния процес, който ще се разгърне на различни локации в България и чужбина, съобщават от екипа на филма.

Джим Кавийзъл ще изиграе Хосе Мария Мингея – влиятелният футболен агент и посредник, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Стоичков от ЦСКА в „Барса“. Именно Мингея препоръчва българския нападател на Йохан Кройф, а последвалото решение променя не само кариерата на Стоичков, но и историята на европейския футбол.

В българската продукция ще видим Кавийзъл напълно преобразен за ролята – с впечатляваща физическа трансформация, която го прави почти неразпознаваем в образа на Хосе Мария Мингея.

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл ще участва в „Стоичков – Имало едно време в България“

Джим Кавийзъл е познат на световната публика с централната си роля в „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, както и с участията си в „Тънка червена линия“, „Граф Монте Кристо“, „Пряко включване“, сериала „Под наблюдение“ и световния кинохит „Звукът на свободата“. Следващият му филм е „Zero A.D.“, който ще бъде пуснат по кината на 11 декември.

Той приема ролята в „Стоичков – Имало едно време в България“, впечатлен от сценария и от силата на историята, разказана в бестселъра на популярния спортен журналист Владимир Памуков – „Христо Стоичков. Историята“, издадена в аудиокнига на испански език от водещото световно издателство “Пенгуин Рандъм Хаус”.

Адаптацията за голям екран е на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано, сценариста Георги Ангелов и екип, работили над година по историята за филма. Във финалната фаза на разработването на сценария към проекта се присъединява и холивудският сценарист Род Бар – автор на сценариите на „Звукът на свободата“ и „Кабрини“, като творчески директор на „Стоичков – Имало едно време в България“.

Българската продукция ще проследи пътя на Христо Стоичков от родината до най-големите футболни сцени в света – история, която започва далеч от светлините на прожекторите и достига до „Златната топка“, Световното първенство в САЩ през 1994 г. и статута на една от най-големите легенди на „Барселона“.

Важна роля за мащаба на проекта има подкрепата на водещите на пазара в страната компании Inbet и Winbet, които застават зад реализацията на „Стоичков – Имало едно време в България“, като част от дългосрочния си ангажимент към значими български продукции и културни проекти. Партньорството допринася и за една от големите амбиции на продукцията – привличането на световни имена към българското кино, сред които е именно Джим Кавийзъл.

Медиен партньор на филма е A1.

Международна роля по създаването и разпространението има Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола. Американската компания е утвърдена в световната кино индустрия с внимателно подбрани висококачествени продукции с потенциал за глобален успех.

„Стоичков – Имало едно време в България“ е замислен като мащабна международна кинопродукция, която ще бъде заснета в България и чужбина. Проектът събира български и световни актьори, за да разкаже история за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация. Проект, който дава възможност на всеки българин да бъде част от разказ, който ще остане за поколенията.


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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    никой не може да пресъздаде тази личност !!познавам един , дет уж учил КАМАТА да псува , ама ме съмнява

    12:39 09.09.2026