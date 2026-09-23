Златка Димитрова се ядоса на коментар за цените на горивата

Златка Димитрова не сдържа възмущението си след коментар в студиото на на Нова телевизия, посветен на цените на горивата у нас. Повод за острата ѝ реакция стана изказване на гост в телевизията, според когото горивата в България са по-евтини в сравнение с тези в чужбина. Черната Златка обаче зададе контравъпрос – редно ли е да се сравняват само цените, а не и заплатите и пенсиите.
Моделът публикува позицията си във фейсбук профила си. Ето какво написа тя силно възмутена:
"Днес (бел. ред. вчера) останах меко казано възмутена от репортаж по NOVA, в който беше засегната темата за горивата", пише тя и пояснява, че умишлено няма да спомене името на коментатора.
"Перифразирам: Цените на горивата в България са по-ниски от тези в чужбина. А аз бих искала да попитам нещо съвсем елементарно: А заплатите и пенсиите в България на нивото на тези в чужбина ли са, за да правим това сравнение?", пита тя.
Според Златка само съпоставянето на цените на бензина и дизела в различните държави не дава пълна представа за тежестта им върху семейния бюджет.
"Много е лесно да сравняваме цени, когато удобно пропускаме да сравним доходите и покупателната способност на хората!", категорична е тя, а публикацията ѝ вече събра хиляди реакции, повечето напълно съгласни с позицията ѝ. Някои дори стигат до там да извадят статистики, с които оборват твърденията на госта.
"Съвет: Сравнявайте не само цените. Сравнявайте и стандарта на живот! Защото хората не плащат сметките си със статистики и сравнения, а с парите, които реално получават!", завършва публикацията си черната Златка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коня
Коментиран от #4, #7
18:33 23.09.2026
2 Ми тази златка
Коментиран от #5
18:33 23.09.2026
3 ЗЛАТО ДУШКО
18:36 23.09.2026
4 по памет
До коментар #1 от "Коня":Златито май имаше диплома по икономика. Разбира ги нещата.;)
18:36 23.09.2026
5 А А СЕГА
До коментар #2 от "Ми тази златка":УБАВИ ЛЮБЕНИЦИ.
18:37 23.09.2026
6 Вдвърден газ
18:38 23.09.2026
7 ДРУГ ПЪТ
До коментар #1 от "Коня":ГОТОВА ЗА ИТАЛИЯНСКА СПАЛНЯ.
18:38 23.09.2026