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Златка Димитрова се ядоса на коментар за цените на горивата

Златка Димитрова се ядоса на коментар за цените на горивата

23 Септември, 2026 18:31 322 7

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  • цена на петрола-
  • цена на горивата

"А заплатите и пенсиите в България на нивото на тези в чужбина ли са, за да правите това сравнение?", избухна тя към експерт

Златка Димитрова се ядоса на коментар за цените на горивата - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Златка Димитрова не сдържа възмущението си след коментар в студиото на на Нова телевизия, посветен на цените на горивата у нас. Повод за острата ѝ реакция стана изказване на гост в телевизията, според когото горивата в България са по-евтини в сравнение с тези в чужбина. Черната Златка обаче зададе контравъпрос – редно ли е да се сравняват само цените, а не и заплатите и пенсиите.

Моделът публикува позицията си във фейсбук профила си. Ето какво написа тя силно възмутена:

"Днес (бел. ред. вчера) останах меко казано възмутена от репортаж по NOVA, в който беше засегната темата за горивата", пише тя и пояснява, че умишлено няма да спомене името на коментатора.

"Перифразирам: Цените на горивата в България са по-ниски от тези в чужбина. А аз бих искала да попитам нещо съвсем елементарно: А заплатите и пенсиите в България на нивото на тези в чужбина ли са, за да правим това сравнение?", пита тя.

Според Златка само съпоставянето на цените на бензина и дизела в различните държави не дава пълна представа за тежестта им върху семейния бюджет.

"Много е лесно да сравняваме цени, когато удобно пропускаме да сравним доходите и покупателната способност на хората!", категорична е тя, а публикацията ѝ вече събра хиляди реакции, повечето напълно съгласни с позицията ѝ. Някои дори стигат до там да извадят статистики, с които оборват твърденията на госта.

"Съвет: Сравнявайте не само цените. Сравнявайте и стандарта на живот! Защото хората не плащат сметките си със статистики и сравнения, а с парите, които реално получават!", завършва публикацията си черната Златка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня

    2 1 Отговор
    Готова е за президент.

    Коментиран от #4, #7

    18:33 23.09.2026

  • 2 Ми тази златка

    3 1 Отговор
    Първо да си огледа деколтето

    Коментиран от #5

    18:33 23.09.2026

  • 3 ЗЛАТО ДУШКО

    2 1 Отговор
    РИЖАВАТА АМЕРИКАНСКА КРАТУНА Е ГЛАВНИЯ ВИНОВНИК ЗА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА А ЗА БЕДНОСТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СА ВИНОВНИ ПЕТРОХАНСКАТА ГРУПА РОЗОВИТЕ И ...ОЛНАТА БАНКЕНСКА ТИКВА И ТИ ДА ДОЙДИШ НС ВЛАС ЩЕ Е СЪЩОТО.

    18:36 23.09.2026

  • 4 по памет

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коня":

    Златито май имаше диплома по икономика. Разбира ги нещата.;)

    18:36 23.09.2026

  • 5 А А СЕГА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ми тази златка":

    УБАВИ ЛЮБЕНИЦИ.

    18:37 23.09.2026

  • 6 Вдвърден газ

    0 0 Отговор
    Цените на моделките също се вдигнаха, не са само на горивата.

    18:38 23.09.2026

  • 7 ДРУГ ПЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коня":

    ГОТОВА ЗА ИТАЛИЯНСКА СПАЛНЯ.

    18:38 23.09.2026