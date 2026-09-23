Дана от "Вчера" със закъсняло признание: Режисьор поискал секс срещу роля

София Кузева-Чернева, останала в сърцата на поколения зрители като Дана от култовия филм „Вчера“, направи тежко признание за началото на актьорския си път. Пред Мон Дьо тя разкри за първи път, че едва четири месеца след навършването на 18 години режисьор ѝ отправил недвусмислено сексуално предложение срещу роля. Срещата се състояла при заключена врата в Киноцентъра, пише marica.bg.
Разказът на актрисата в „Събуди се“ по NOVA започна със спомен за предупреждението на нейния баща, който не искал дъщеря му да избира актьорската професия.
„Баща ми каза „не“ на актьорската професия, защото е много трудна за жена. Много лесно тя може да бъде приласкана и да ѝ се каже – хайде, моето момиче, ела с мен, иначе няма да получиш роля“, разказа Кузева.
По онова време вероятно едва ли е предполагала колко буквално ще се сбъднат страховете му. Само четири месеца след като навършила пълнолетие, младата София се оказала в ситуация, която помни и десетилетия по-късно.
„Офертата беше ясна. Вратата беше заключена в Киноцентъра. Беше отвращение, че някой може да си помисли подобно нещо“, призна актрисата. „Станах, отключих вратата и излязох. Не ме беше страх.“
Тя не приела предложението и напуснала помещението. Премълчала дори пред майка си. Дълго време актрисата не разказвала за случилото се дори на най-близките си. Майка ѝ научила едва години по-късно.
„След много години го разказах на майка ми, а баща ми се оказа прав.“
Пред Мон Дьо Кузева реши за първи път да направи историята публична.
„За първи път го казвам. Сега дойде моментът.“
Признанието идва десетилетия след онези първи стъпки в професията, която я превръща в едно от разпознаваемите лица на българското кино. София Кузева остава особено популярна с образа на Дана във „Вчера“, а от около 30 години животът ѝ е свързан с Берлин, пише show.blitz.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 щурецъ
08:17 23.09.2026
2 военен неможач
08:18 23.09.2026
3 Признание
08:22 23.09.2026
4 Айляк
Всички по-хубави кандидатки за слава са минали по тоя път.
В такъв свят живеем:)
Тая пак леко се е отървала.
08:23 23.09.2026
5 ннннннннн
08:23 23.09.2026
6 Сетила се
08:24 23.09.2026
7 Жайме
08:25 23.09.2026
8 Сетила се
08:25 23.09.2026
9 Запознат
08:25 23.09.2026
10 Анита неудачницата
Коментиран от #21
08:28 23.09.2026
11 Режисьора
08:28 23.09.2026
12 газов инжекцион
08:29 23.09.2026
13 Добре де
Коментиран от #19
08:36 23.09.2026
14 Фикус
08:37 23.09.2026
15 Ужас
08:40 23.09.2026
16 Мими Ралева
Коментиран от #18
08:43 23.09.2026
17 Киро
Коментиран от #20, #30
08:51 23.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не е таман по твоите критерии
До коментар #13 от "Добре де":Освен да си начеше чатала режисьорът има задача да си направи филма, при това по най-добрия начин.
За Иван Андонов ли иде реч?
Коментиран от #27
08:59 23.09.2026
20 То е било въпрос на престиж
До коментар #17 от "Киро":То е било въпрос на престиж да опрашиш бат Ламбо.
09:01 23.09.2026
21 Дзак
До коментар #10 от "Анита неудачницата":Значи Ви е харесало!
09:02 23.09.2026
22 Пешо от панелката
Коментиран от #23
09:10 23.09.2026
23 Право на отговор
До коментар #22 от "Пешо от панелката":Ми той умрал ма!
09:11 23.09.2026
24 Перо
09:15 23.09.2026
25 0407
09:19 23.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Едва ли
До коментар #19 от "Не е таман по твоите критерии":тази е била най-добрата актриса. По това време имаше къде,къде по-добри актриси от тази, даже не се е наложила, като такава. Това простичко казано е реклама на посредствеността.
Коментиран от #28
09:52 23.09.2026
28 Не е таман по твоите критерии
До коментар #27 от "Едва ли":Вероятно си познавач на артистичните кръгове. Коя българска актриса в годината на заснемане на филма беше по-подходяща за ролята на 17 годишната ученичка Дана?
10:07 23.09.2026
29 Специалист
10:32 23.09.2026
30 Другия такъв наглец
До коментар #17 от "Киро":беше Николай Волев. Които някога е работил с него знае за какъв човек става въпрос.
10:42 23.09.2026