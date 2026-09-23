Новини
Любопитно »
Дана от "Вчера" със закъсняло признание: Режисьор поискал секс срещу роля

Дана от "Вчера" със закъсняло признание: Режисьор поискал секс срещу роля

23 Септември, 2026 08:15 2 796 30

  • дана-
  • вчера-
  • софия кузева-чернева-
  • режисьор-
  • секс-
  • роля-
  • мон дьо

София Кузева-Чернева, останала в сърцата на поколения зрители като Дана от култовия филм „Вчера“, направи тежко признание за началото на актьорския си път. Пред Мон Дьо тя разкри за първи път, че едва четири месеца след навършването на 18 години режисьор ѝ отправил недвусмислено сексуално предложение срещу роля. Срещата се състояла при заключена врата в Киноцентъра

Дана от "Вчера" със закъсняло признание: Режисьор поискал секс срещу роля - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

София Кузева-Чернева, останала в сърцата на поколения зрители като Дана от култовия филм „Вчера“, направи тежко признание за началото на актьорския си път. Пред Мон Дьо тя разкри за първи път, че едва четири месеца след навършването на 18 години режисьор ѝ отправил недвусмислено сексуално предложение срещу роля. Срещата се състояла при заключена врата в Киноцентъра, пише marica.bg.

Разказът на актрисата в „Събуди се“ по NOVA започна със спомен за предупреждението на нейния баща, който не искал дъщеря му да избира актьорската професия.

„Баща ми каза „не“ на актьорската професия, защото е много трудна за жена. Много лесно тя може да бъде приласкана и да ѝ се каже – хайде, моето момиче, ела с мен, иначе няма да получиш роля“, разказа Кузева.

По онова време вероятно едва ли е предполагала колко буквално ще се сбъднат страховете му. Само четири месеца след като навършила пълнолетие, младата София се оказала в ситуация, която помни и десетилетия по-късно.

„Офертата беше ясна. Вратата беше заключена в Киноцентъра. Беше отвращение, че някой може да си помисли подобно нещо“, призна актрисата. „Станах, отключих вратата и излязох. Не ме беше страх.“

Тя не приела предложението и напуснала помещението. Премълчала дори пред майка си. Дълго време актрисата не разказвала за случилото се дори на най-близките си. Майка ѝ научила едва години по-късно.

„След много години го разказах на майка ми, а баща ми се оказа прав.“

Пред Мон Дьо Кузева реши за първи път да направи историята публична.

„За първи път го казвам. Сега дойде моментът.“

Признанието идва десетилетия след онези първи стъпки в професията, която я превръща в едно от разпознаваемите лица на българското кино. София Кузева остава особено популярна с образа на Дана във „Вчера“, а от около 30 години животът ѝ е свързан с Берлин, пише show.blitz.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щурецъ

    25 3 Отговор
    Знаем,знаем! Е,това вчера нали го четохме вече?!

    08:17 23.09.2026

  • 2 военен неможач

    38 3 Отговор
    Чак след Ъпщайн се сетиха. А такива работи стават от Адам насам. Сама не е ясно от какво не я е било страх.

    08:18 23.09.2026

  • 3 Признание

    42 5 Отговор
    Чак пък много известна, айде айде. Имаше кратка роля в началото на филма, качиха я в колата и дотам.

    08:22 23.09.2026

  • 4 Айляк

    37 2 Отговор
    Това се предполага и без да се изрича на глас.
    Всички по-хубави кандидатки за слава са минали по тоя път.
    В такъв свят живеем:)
    Тая пак леко се е отървала.

    08:23 23.09.2026

  • 5 ннннннннн

    21 0 Отговор
    Закъсняла и окъсяла пола.

    08:23 23.09.2026

  • 6 Сетила се

    35 0 Отговор
    след повече от 40 години , че май някой режисьор си бил поискал секс....

    08:24 23.09.2026

  • 7 Жайме

    14 4 Отговор
    Не е зле да си поискаш скс от нежно и красиво божие създание.

    08:25 23.09.2026

  • 8 Сетила се

    27 3 Отговор
    госпожата след повече от 40 години , че май някой режисьор си бил поискал секс....

    08:25 23.09.2026

  • 9 Запознат

    16 0 Отговор
    На бети некакъв дедка на 78 година я е бумкал на виагра 🤭🤣🍾🥳

    08:25 23.09.2026

  • 10 Анита неудачницата

    9 4 Отговор
    Страхотно лято изкарах в компанията на консула на конго и всяка сутрин бита сметана в кафето 🍾🥳🚩

    Коментиран от #21

    08:28 23.09.2026

  • 11 Режисьора

    29 1 Отговор
    Какво толкова е станало? Получила е предложение, което не е приела. Нима като го каже на всеослушание нещо ще се промени? Ами не. Ролите се раздават по този начин откакто свят светува и по всички географски ширини.

    08:28 23.09.2026

  • 12 газов инжекцион

    15 0 Отговор
    Аз си поисках от една сервитьорка,а тя в ухота ми каза,че ще ме осмуче целия.Вече 10 години го прави вкъщи.

    08:29 23.09.2026

  • 13 Добре де

    18 0 Отговор
    как отключи вратата и си тръгна, а получи ролята? Нещо май не е таман?

    Коментиран от #19

    08:36 23.09.2026

  • 14 Фикус

    12 2 Отговор
    В Берлин предлага ли ли са й се...хс?!Со...хс.

    08:37 23.09.2026

  • 15 Ужас

    6 3 Отговор
    Българките бавноразвиваща напаст секакви гюпци и бежанци в списъка. Интелигентните българи сме под опасност от изчезване.

    08:40 23.09.2026

  • 16 Мими Ралева

    11 0 Отговор
    На интелигентните българи вече слабо им обръщат внимание. Вниманието поглъща телефонът с интернета.

    Коментиран от #18

    08:43 23.09.2026

  • 17 Киро

    14 0 Отговор
    Стефан Данаилов доста такива бройки е имал...

    Коментиран от #20, #30

    08:51 23.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не е таман по твоите критерии

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Добре де":

    Освен да си начеше чатала режисьорът има задача да си направи филма, при това по най-добрия начин.

    За Иван Андонов ли иде реч?

    Коментиран от #27

    08:59 23.09.2026

  • 20 То е било въпрос на престиж

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Киро":

    То е било въпрос на престиж да опрашиш бат Ламбо.

    09:01 23.09.2026

  • 21 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анита неудачницата":

    Значи Ви е харесало!

    09:02 23.09.2026

  • 22 Пешо от панелката

    7 0 Отговор
    Режисьорът има ли право на отговор?

    Коментиран от #23

    09:10 23.09.2026

  • 23 Право на отговор

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пешо от панелката":

    Ми той умрал ма!

    09:11 23.09.2026

  • 24 Перо

    12 3 Отговор
    Вече въвеждат американската, холивудска мода, актриси да обвиняват продуценти, знаменити актьори и др. известни филмови дейци в изнасилване или сексуални посегателства, след 30-40 г. Само че тук не знаят, че там няма давност, а има студени досиета и едно дело може да се извади и продължи, след десетилетия! В мутренската БГ демокрация, давността и размера на престъпленията е от водещите неща, които веднага са въведени в законодателството, особено в приватизацията!

    09:15 23.09.2026

  • 25 0407

    9 0 Отговор
    света е много...много скучен без мон....диото.....то са драми..то са сълзи.......

    09:19 23.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Едва ли

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не е таман по твоите критерии":

    тази е била най-добрата актриса. По това време имаше къде,къде по-добри актриси от тази, даже не се е наложила, като такава. Това простичко казано е реклама на посредствеността.

    Коментиран от #28

    09:52 23.09.2026

  • 28 Не е таман по твоите критерии

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Едва ли":

    Вероятно си познавач на артистичните кръгове. Коя българска актриса в годината на заснемане на филма беше по-подходяща за ролята на 17 годишната ученичка Дана?

    10:07 23.09.2026

  • 29 Специалист

    1 0 Отговор
    Не вярвам. Не му е дала а пък е получила ролята.

    10:32 23.09.2026

  • 30 Другия такъв наглец

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Киро":

    беше Николай Волев. Които някога е работил с него знае за какъв човек става въпрос.

    10:42 23.09.2026