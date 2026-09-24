Фродо се завърна в първите кадри от новия "Властелинът на пръстените" (СНИМКИ)

Warner Bros. показа първи кадри от снимачната площадка на „Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл“, който трябва да върне зрителите в Средната земя на 17 декември 2027 г. Сред най-интересните снимки е първият поглед към завръщането на актьора Илайджа Ууд като Фродо Бегинс.

Кадрите бяха разпространени по случай Деня на хобита и показват Илайджа Ууд отново в Графството, макар лицето му да остава скрито от камерата. Според информацията част от завръщащите се актьори ще бъдат подмладени дигитално, за да изглеждат по-близо до образите си от оригиналната кинотрилогия на режисьора Питър Джаксън.

Снимките на „Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл“ започнаха през юли в Нова Зеландия, която отново се превръща в снимачната Средна земя. Режисьор на продукцията е Анди Съркис, който едновременно с това се завръща в една от най-разпознаваемите си роли като Ам-гъл.

Историята се развива между събитията в „Хобит“ и „Властелинът на пръстените“ и достига до периода на „Задругата на пръстена“. В центъра на сюжета е издирването на Ам-гъл, преди той да успее да разкрие пред силите на Саурон местонахождението на Единствения пръстен.

Иън Маккелън отново ще изиграе магьосника Гандалф, който изпраща Следотърсача, известен още като Арагорн, по следите на Ам-гъл. Според предоставената информация този път образът на Арагорн е поверен на актьора Джейми Дорнан.

Сред завръщащите се звезди е и Лий Пейс, който отново ще изиграе краля на елфите Трандуил след появата си във филмите „Хобит“. Към актьорския състав се присъединяват Кейт Уинслет като Маригол, Лео Удол като дунеданския следотърсач Халвард и Аня Тейлър-Джой като елфката Серен.

Сценарият също събира част от основния творчески екип зад филмите на Питър Джаксън. Филипа Бойенс и Фран Уолш работят по историята заедно с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу.

Публикуваните кадри показват зелените пейзажи на Графството, актьори в костюми от Средната земя и Анди Съркис зад камерата. Проектът е сред най-мащабните опити за разширяване на филмовата вселена по произведенията на Дж. Р. Р. Толкин след края на трилогията „Хобит“.

Паралелно с киното Средната земя продължава да се развива и на малкия екран. Според предоставения текст третият сезон на „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“ ще започне по Prime Video на 11 ноември, като Джейми Кембъл Бауър ще се присъедини към историята в ролята на Келеборн.

Премиерата на „Властелинът на пръстените: Ловът за Ам-гъл“ е насрочена за 17 декември 2027 г.