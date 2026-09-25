Сиена Милър съжалява за появата на дъщеря си на червения килим (ВИДЕО)

Сиена Милър заяви, че донякъде съжалява за появата на 14-годишната си дъщеря Марлоу на червения килим. Момичето привлече огромно внимание след кратък момент с майка си на световната премиера на сериала „War“ в Лондон на 16 септември. Британско-американската актриса разкри, че огромният интерес към тийнейджърката и последвалите реакции в интернет са я накарали да преосмисли подобни публични появи.

14-годишната тийнейджърка привлече внимание и с непринудения си стил. За премиерата тя избра жълта тениска с графичен принт, черна сатенена пола с дантелен кант и обувки тип Mary Jane. Визията ѝ беше допълнена от емблематична чанта Chloé Paddington – модел, превърнал се в един от символите на модата от началото на века.

Сиена Милър заложи на значително по-драматична визия – черна рокля с пера на дизайнерката Dilara Fındıkoğlu.

Актрисата уточни, че Марлоу всъщност не е вървяла с нея по червения килим. Тийнейджърката дошла на събитието с приятелка, а майката на Милър също била сред гостите. В края на появата на актрисата Марлоу се приближила, за да я прегърне, а моментът продължил около пет секунди.

„Не очаквах, а и не мисля, че тя очакваше, че това ще предизвика такава реакция“, каза Милър в предаването „The Julia Cunningham Show“ по SiriusXM. Кадрите бързо се разпространиха онлайн, като голяма част от коментарите бяха свързани с външността на момичето.

„Тя е изключително красива, но това е най-малко интересното нещо у Марлоу. Тя е много умна и много забавна, а все още е моето малко момиче“, заяви актрисата. Милър добави на шега: „Мисля, че ще я изпратя в манастир за следващите четири години, докато не излезе оттам като истински възрастен човек.“

Сиена Милър каза още, че не е сигурна дали двете ще правят нови съвместни появи на червения килим. Марлоу е дъщеря на актрисата и британския актьор Том Стъридж. Милър има и две по-малки деца от годеника си Оли Грийн.

Източник: E! Online