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Сиена Милър съжалява за появата на дъщеря си на червения килим (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Сиена Милър съжалява за появата на дъщеря си на червения килим (ВИДЕО)

25 Септември, 2026 08:12 939 5

  • сиена милър-
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  • холивуд

14-годишната Марлоу се появи за кратко с актрисата на премиера в Лондон, но реакцията в интернет изненада и двете

Сиена Милър съжалява за появата на дъщеря си на червения килим (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сиена Милър заяви, че донякъде съжалява за появата на 14-годишната си дъщеря Марлоу на червения килим. Момичето привлече огромно внимание след кратък момент с майка си на световната премиера на сериала „War“ в Лондон на 16 септември. Британско-американската актриса разкри, че огромният интерес към тийнейджърката и последвалите реакции в интернет са я накарали да преосмисли подобни публични появи.

14-годишната тийнейджърка привлече внимание и с непринудения си стил. За премиерата тя избра жълта тениска с графичен принт, черна сатенена пола с дантелен кант и обувки тип Mary Jane. Визията ѝ беше допълнена от емблематична чанта Chloé Paddington – модел, превърнал се в един от символите на модата от началото на века.

Сиена Милър заложи на значително по-драматична визия – черна рокля с пера на дизайнерката Dilara Fındıkoğlu.


Актрисата уточни, че Марлоу всъщност не е вървяла с нея по червения килим. Тийнейджърката дошла на събитието с приятелка, а майката на Милър също била сред гостите. В края на появата на актрисата Марлоу се приближила, за да я прегърне, а моментът продължил около пет секунди.

„Не очаквах, а и не мисля, че тя очакваше, че това ще предизвика такава реакция“, каза Милър в предаването „The Julia Cunningham Show“ по SiriusXM. Кадрите бързо се разпространиха онлайн, като голяма част от коментарите бяха свързани с външността на момичето.

„Тя е изключително красива, но това е най-малко интересното нещо у Марлоу. Тя е много умна и много забавна, а все още е моето малко момиче“, заяви актрисата. Милър добави на шега: „Мисля, че ще я изпратя в манастир за следващите четири години, докато не излезе оттам като истински възрастен човек.“

Сиена Милър каза още, че не е сигурна дали двете ще правят нови съвместни появи на червения килим. Марлоу е дъщеря на актрисата и британския актьор Том Стъридж. Милър има и две по-малки деца от годеника си Оли Грийн.

Източник: E! Online


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лятна жълта тениска

    2 0 Отговор
    Поне има чанта, да носи багажа.

    08:25 25.09.2026

  • 2 Палава майка,

    2 1 Отговор
    дето и идва "акъла" късно.

    08:28 25.09.2026

  • 3 Промяната

    2 0 Отговор
    Хубава майка.

    08:43 25.09.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    0 0 Отговор
    Момичето е хубаво, но много зеле облечено! Разпространи се никаква мода като на моята тъмнокожа прислуга!?

    08:50 25.09.2026

  • 5 Цъцъ

    0 0 Отговор
    В този бизнес няма случайни случайности, кой разбрал, разбрал😉

    08:50 25.09.2026