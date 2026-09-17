Фен на Деси Слава се качи на сцената и започна да хвърля пари по нея (ВИДЕО)

Странна ситуация, сътворена от фен, постави Деси Слава в неловко положение по време на нейно участие. Докато певицата изпълняваше фолклорна песен на сцената, мъж от публиката се качи при нея, без да бъде спрян от охраната, и започна демонстративно да хвърля банкноти по нея, а парите се разпиляха около изпълнителката.
На кадрите се вижда как първите банкноти политат към Деси Слава, докато тя продължава да пее, като дори се обръща с гръб към него. Мъжът обаче не се спира и продължава да хвърля парите още по-агресивно към поп фолк ветеранката.
Вместо бурно да приветства жеста, както може би е очаквал щедрият фен, Деси Слава изглежда притеснена от случващото се. Въпреки това тя демонстрира професионализъм, не прекъсва песента и продължава изпълнението си.
Хвърлянето на пари към изпълнители не е непозната гледка на музикални участия и частни празненства, особено през 90-те години на миналия век, но жестът от известно време насам е отживелица и някои певци дори го виждат като неуважителен, кръчмарски и злепоставящ. Напоследък доста поп фолк звезди пълнят огромни зали и изнасят пищни концерти, които нямат нищо общо с участията по кръчми и дискотеки - опит да разчупят рамките на лекия жанр и да се покажат като по-сериозни изпълнители. Подобни жестове обаче ги връщат доста назад.
"Пълно неуважение към парите, а и към изпълнителя. Но "нормално" по тези географски ширини. Нали всеки трябва да се направи на много "велик".", "Как може да се допусне такова неуважение и подигравка с тази певица?", "Това е толкова тъжно, жалко и същевременно идиотско! Как по дяволите може така да се подиграват с парите тия луди хора!?", гласят само част от коментарите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
14:59 17.09.2026
2 честен ционист
15:00 17.09.2026
3 Един шофьор
15:03 17.09.2026
4 Пич
С истината не може да спориш, защото тя има навика да излиза на сцената!!!
15:04 17.09.2026
5 Селинджър
15:07 17.09.2026
6 Рошко
15:09 17.09.2026
7 Така
15:10 17.09.2026
8 ннннннннн
15:28 17.09.2026
9 МП4
16:19 17.09.2026