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Фен на Деси Слава се качи на сцената и започна да хвърля пари по нея (ВИДЕО)

Фен на Деси Слава се качи на сцената и започна да хвърля пари по нея (ВИДЕО)

17 Септември, 2026 14:58 1 045 9

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  • фен-
  • банкноти

Фолк звездата запази самообладание и не спря изпълнението си

Фен на Деси Слава се качи на сцената и започна да хвърля пари по нея (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Странна ситуация, сътворена от фен, постави Деси Слава в неловко положение по време на нейно участие. Докато певицата изпълняваше фолклорна песен на сцената, мъж от публиката се качи при нея, без да бъде спрян от охраната, и започна демонстративно да хвърля банкноти по нея, а парите се разпиляха около изпълнителката.

На кадрите се вижда как първите банкноти политат към Деси Слава, докато тя продължава да пее, като дори се обръща с гръб към него. Мъжът обаче не се спира и продължава да хвърля парите още по-агресивно към поп фолк ветеранката.

Вместо бурно да приветства жеста, както може би е очаквал щедрият фен, Деси Слава изглежда притеснена от случващото се. Въпреки това тя демонстрира професионализъм, не прекъсва песента и продължава изпълнението си.

Хвърлянето на пари към изпълнители не е непозната гледка на музикални участия и частни празненства, особено през 90-те години на миналия век, но жестът от известно време насам е отживелица и някои певци дори го виждат като неуважителен, кръчмарски и злепоставящ. Напоследък доста поп фолк звезди пълнят огромни зали и изнасят пищни концерти, които нямат нищо общо с участията по кръчми и дискотеки - опит да разчупят рамките на лекия жанр и да се покажат като по-сериозни изпълнители. Подобни жестове обаче ги връщат доста назад.

"Пълно неуважение към парите, а и към изпълнителя. Но "нормално" по тези географски ширини. Нали всеки трябва да се направи на много "велик".", "Как може да се допусне такова неуважение и подигравка с тази певица?", "Това е толкова тъжно, жалко и същевременно идиотско! Как по дяволите може така да се подиграват с парите тия луди хора!?", гласят само част от коментарите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Тук трябва да се удари едно рамо на жените които твърдят, че доста от мъжете са много тъпи селяндури!!!
    С истината не може да спориш, защото тя има навика да излиза на сцената!!!

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  • 5 Селинджър

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    Типичен "симпъл майнд"

    15:07 17.09.2026

  • 6 Рошко

    6 1 Отговор
    Парите ги дава,за да изчезне "певицата" от сцената.

    15:09 17.09.2026

  • 7 Така

    8 0 Отговор
    като я гледам доста добре и стана на Десислава.

    15:10 17.09.2026

  • 8 ннннннннн

    3 0 Отговор
    Ако й е почитател,а не е фен,какво ще стане?!

    15:28 17.09.2026

  • 9 МП4

    0 0 Отговор
    Пълен срам !

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