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Лейди Гага не казала дори на най-близките си, че ще става майка

Лейди Гага не казала дори на най-близките си, че ще става майка

24 Септември, 2026 17:31 322 4

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  • тайна

Певицата се изолирала напълно, за да предотврати изтичането на информация за бебето

Лейди Гага не казала дори на най-близките си, че ще става майка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лейди Гага е запазила появата на първото си дете в почти пълна тайна, като дори част от най-близките приятели на американската певица не са знаели за бебето, твърдят източници на Page Six.

Според изданието 40-годишната носителка на „Грами“, чието истинско име е Стефани Джерманота, прекарва голяма част от времето си в Северна Калифорния с годеника си Майкъл Полански и детето. Източник твърди, че изпълнителката на „Bad Romance“ се е оттеглила от публичния живот след края на турнето си „Mayhem“ през април.

„Почти никой не знаеше“, казва човек от обкръжението на звездата. По думите му дори някои от най-доверените приятели на Лейди Гага научили новината едва след като тя станала публична.

Page Six първи съобщи по-рано този месец, че Лейди Гага и 42-годишният предприемач Майкъл Полански са станали родители. Представителите на певицата обаче не са потвърдили официално раждането, пола и името на детето или информацията, че двойката е използвала сурогатна майка.

Впоследствие TMZ съобщи, че на 9 юни в Лос Анджелис чрез сурогатна майка се е родило момиче. Според изданието дъщерята на Лейди Гага и Майкъл Полански носи името Роуз Бийн.

И двете имена могат да бъдат свързани с важни моменти от кариерата на певицата, макар подобно обяснение да не е потвърдено от самата нея. Лейди Гага изпълнява „La Vie En Rose“ във филма „A Star Is Born“ от 2018 г., докато песента ѝ „Born This Way“ е вдъхновена отчасти от активиста Карл Бийн.

Според близки до певицата майчинството в момента е основният ѝ приоритет. „Тя обожава да бъде майка“, твърди източник на Page Six. Същият човек предполага, че след мащабните си турнета Лейди Гага може да направи по-продължителна пауза от концертната дейност, но официално решение за оттегляне от сцената не е обявявано.

Лейди Гага и Майкъл Полански направиха връзката си публична през 2020 г. Четири години по-късно технологичният предприемач предложи брак на певицата, а през 2024 г. тя потвърди годежа им.

Page Six твърди още, че двойката е искала да създаде семейство от години. Източник на изданието посочва, че певицата е преминала през труден период, свързан и с физическото натоварване от дългогодишната ѝ кариера. Лейди Гага публично е говорила в миналото за хронични болки и здравословни проблеми, които на моменти са се отразявали и на концертните ѝ ангажименти.

Засега Лейди Гага и Майкъл Полански не са представили публично детето и не са коментирали появилите се подробности за раждането. Певицата очевидно продължава да пази семейния си живот далеч от публичността, докато започва нов етап след края на световното турне „Mayhem“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тцтцтц

    0 0 Отговор
    Ква майка е станала тая бе, чрез сурогатна майка😂🤣🤣

    17:37 24.09.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Вероятно и тя не е знаела до последния момент.

    Коментиран от #4

    17:38 24.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Стига сте ни баламосвали, бе. Лейди Гага е травестит и това цял свят го знае. Мъж досега не е родил, колкото и опити да са правени.

    17:40 24.09.2026

  • 4 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    😂🤣🤣, .....😂😂🤣

    17:41 24.09.2026