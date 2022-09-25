Кой има имен ден днес, 25 септември 2025 г. Честито!

На 25 септември Православната църква чества успение на преп. Сергий Радонешский чудотворец. Преподобният Сергий е светец-покровител на скитащите се.
Имен ден днес празнува Сергей. Има много версии за произхода на името. Една от популярните е, че произхожда от древния римският род Sergius. В превод от латински значи „висок“, “знатен“.
Според друга версия, името Сергей е модерна форма на името Сергий, коeто произлиза от латинското „Servi dei“ – „Слуга на Бога“.
Според легендата живял през XIV век и оказал много голямо влияние върху монашеството в цяла Русия. Свети преподобни Сергий Радонежски се родил в благочестиво и знатно семейство и още от първите дни след раждането си той учудвал всички с постническите си навици – в дните сряда и петък, които са дните на пост, той отказвал да приема мляко от майка си.
Той отказвал и тогава, когато майка му е яла месо в постни дни. Тя забелязала това и престанала да една месна храна. Свети Сергий тръгнал на училище на 7 години с огромно желание, но не му се отдавало, тъй като учителите му го наказвали, а приятелите му се подигравали. Момчето се молело на Бога да просветли разума му и да може да се учи.
Един ден момчето търсело кон в полето, срещнал възрастен монах и му споделил мъката си. Старецът видял чистото сърце на момчето и се помолил на Бога за него. А след това му казал: "Дете мое, отсега Бог ти дава да напредваш в учението и да надминеш своите братя и връстници."
Монахът дал на момчето парче просфора и казал: "Вземи и изяж това. То ти се дава по благодат Божия и за да придобиеш разум да разбираш Светото Писание."
След това Свети Сергий показвал много добри резултати в учението и до днес мнозина прибягват към неговото молитвено застъпничество, когато гонят успех в учението или пък търсят духовна мъдрост.
Днес имен ден празнуват Сергей и Ефросиния.
Източник: simitli.info
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4
08:35 25.09.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #7
06:12 25.09.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай Ху (By Who)
08:40 25.09.2024
9 Алеко Кнс
П.П. Пише се РадонеЖски
15:00 25.09.2024
10 148.8
🐔🦃🐦🐤
06:18 25.09.2025
11 Мдаа
06:32 25.09.2025