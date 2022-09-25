Кой има имен ден днес, 25 септември 2025 г. Честито!

Новини
Православната църква чества успение на преп. Сергий Родонешки чудотворец.

На 25 септември Православната църква чества успение на преп. Сергий Радонешский чудотворец. Преподобният Сергий е светец-покровител на скитащите се.

Имен ден днес празнува Сергей. Има много версии за произхода на името. Една от популярните е, че произхожда от древния римският род Sergius. В превод от латински значи „висок“, “знатен“.

Според друга версия, името Сергей е модерна форма на името Сергий, коeто произлиза от латинското „Servi dei“ – „Слуга на Бога“.

Според легендата живял през XIV век и оказал много голямо влияние върху монашеството в цяла Русия. Свети преподобни Сергий Радонежски се родил в благочестиво и знатно семейство и още от първите дни след раждането си той учудвал всички с постническите си навици – в дните сряда и петък, които са дните на пост, той отказвал да приема мляко от майка си.

Той отказвал и тогава, когато майка му е яла месо в постни дни. Тя забелязала това и престанала да една месна храна. Свети Сергий тръгнал на училище на 7 години с огромно желание, но не му се отдавало, тъй като учителите му го наказвали, а приятелите му се подигравали. Момчето се молело на Бога да просветли разума му и да може да се учи.

Един ден момчето търсело кон в полето, срещнал възрастен монах и му споделил мъката си. Старецът видял чистото сърце на момчето и се помолил на Бога за него. А след това му казал: "Дете мое, отсега Бог ти дава да напредваш в учението и да надминеш своите братя и връстници."

Монахът дал на момчето парче просфора и казал: "Вземи и изяж това. То ти се дава по благодат Божия и за да придобиеш разум да разбираш Светото Писание."

След това Свети Сергий показвал много добри резултати в учението и до днес мнозина прибягват към неговото молитвено застъпничество, когато гонят успех в учението или пък търсят духовна мъдрост.

Днес имен ден празнуват Сергей и Ефросиния.

Източник: simitli.info


  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 7 Отговор
    ЧИД на ХОРАТА имащи ПРАЗНИК

    Коментиран от #4

    08:35 25.09.2022

  • 5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 6 Отговор
    Честит Имен Ден и Празник на Хората Имащи Празник

    Коментиран от #7

    06:12 25.09.2023

  • 8 Бай Ху (By Who)

    3 3 Отговор
    А пък ас все си мислех, че името Сергей произхожда от сергия, което е щанд за продажба на стоки на битака. Демек Сергей значи Собственик на сергия.

    08:40 25.09.2024

  • 9 Алеко Кнс

    1 2 Отговор
    Поздрав за православните! Велик светец и чудотворец!

    П.П. Пише се РадонеЖски

    15:00 25.09.2024

  • 10 148.8

    1 0 Отговор
    "Кой" име ли е че има имен ден бе, гульовци ?
    🐔🦃🐦🐤

    06:18 25.09.2025

  • 11 Мдаа

    0 1 Отговор
    И тоя "светец" е московска измишльотина като приел исляма слуга на Ордата Александър Невски.

    06:32 25.09.2025