Кой има имен ден днес, 25 септември 2025 г. Честито!

На 25 септември Православната църква чества успение на преп. Сергий Радонешский чудотворец. Преподобният Сергий е светец-покровител на скитащите се.

Имен ден днес празнува Сергей. Има много версии за произхода на името. Една от популярните е, че произхожда от древния римският род Sergius. В превод от латински значи „висок“, “знатен“.

Според друга версия, името Сергей е модерна форма на името Сергий, коeто произлиза от латинското „Servi dei“ – „Слуга на Бога“.

Според легендата живял през XIV век и оказал много голямо влияние върху монашеството в цяла Русия. Свети преподобни Сергий Радонежски се родил в благочестиво и знатно семейство и още от първите дни след раждането си той учудвал всички с постническите си навици – в дните сряда и петък, които са дните на пост, той отказвал да приема мляко от майка си.

Той отказвал и тогава, когато майка му е яла месо в постни дни. Тя забелязала това и престанала да една месна храна. Свети Сергий тръгнал на училище на 7 години с огромно желание, но не му се отдавало, тъй като учителите му го наказвали, а приятелите му се подигравали. Момчето се молело на Бога да просветли разума му и да може да се учи.

Един ден момчето търсело кон в полето, срещнал възрастен монах и му споделил мъката си. Старецът видял чистото сърце на момчето и се помолил на Бога за него. А след това му казал: "Дете мое, отсега Бог ти дава да напредваш в учението и да надминеш своите братя и връстници."

Монахът дал на момчето парче просфора и казал: "Вземи и изяж това. То ти се дава по благодат Божия и за да придобиеш разум да разбираш Светото Писание."

След това Свети Сергий показвал много добри резултати в учението и до днес мнозина прибягват към неговото молитвено застъпничество, когато гонят успех в учението или пък търсят духовна мъдрост.

Днес имен ден празнуват Сергей и Ефросиния.

Източник: simitli.info