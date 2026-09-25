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Осем мача от Лигата на нациите днес

Осем мача от Лигата на нациите днес

25 Септември, 2026 09:03 691 0

  • лига на нациите-
  • италиански национален отбор-
  • франция-
  • белгия-
  • футболна програма

Италия – Белгия и Турция – Франция са акцентите в програмата. Два двубоя започват в 19:00 часа, а останалите шест са от 21:45 часа.

Осем мача от Лигата на нациите днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем мача от първия кръг на Лигата на нациите са в програмата днес. Армения – Латвия и Грузия – Северна Ирландия започват в 19:00 часа българско време, а останалите шест срещи са насрочени за 21:45 часа.

Най-сериозното внимание е насочено към група A1, където Италия приема Белгия, а Турция посреща Франция. В Рим домакините започват новия цикъл с Роберто Манчини, който се завръща начело на националния отбор. За Белгия това ще бъде първи официален мач под ръководството на Марк ван Бомел.

Италия и Белгия вече се срещнаха в предишното издание на турнира. Двубоят през октомври 2024 г. завърши 2:2, след като белгийците наваксаха пасив от два гола. Италия достигна до четвъртфиналите в миналия сезон, но отпадна от Германия с общ резултат 5:4.

Зидан започва начело на Франция

В другия мач от група A1 Турция ще търси силен старт срещу Франция. Зинедин Зидан ще води „петлите“ за първи път в официална среща, а Франция влиза в турнира като третия отбор от предишното издание. Турция спечели промоция за най-високото ниво след успех над Унгария в плейофите.

В група B2 Унгария приема Украйна, докато Грузия играе със Северна Ирландия. Украйна се завръща в Лига B, а Северна Ирландия и Грузия ще започнат двубоя си в по-ранния час от 19:00. В група B4 Полша посреща Босна и Херцеговина, а Швеция приема Румъния.

Армения – Латвия и Черна гора – Кипър са мачовете от група C2. Двата отбора, които спечелят тези срещи, ще получат възможност да поставят начало на битката за първото място още в първия кръг.

„Това е състезание, към което има големи очаквания и надежди, но е много трудно“, каза селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте пред УЕФА за новото издание на турнира.

Първите четири кръга от фазата на лигите се играят в периода от 24 септември до 6 октомври, а последните два са през ноември. Четвъртфиналите и плейофите за промоция и изпадане са планирани за 25-30 март 2027 г., а финалната четворка ще се проведе между 9 и 13 юни 2027 г. Още утре програмата включва България – Люксембург, Англия – Испания и Чехия – Хърватия.

Източници: Гардиън


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