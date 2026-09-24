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Франсис Бийн Кобейн се върна на червения килим (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Франсис Бийн Кобейн се върна на червения килим (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 16:44 580 0

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  • заместникът

Дъщерята на Кърт Кобейн и Кортни Лав се появи на прожекцията на „Заместникът“ в Лос Анджелис след осемгодишно отсъствие

Франсис Бийн Кобейн се върна на червения килим (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГЕНС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кафяво кожено яке, тениска с графичен принт, черни къси панталони и бели ботуши – така Франсис Бийн Кобейн се появи на червения килим в Лос Анджелис на 22 септември. Дъщерята на Кърт Кобейн и Кортни Лав присъства на специална прожекция на филма „Заместникът“ в Landmark Theatres Sunset. Появата беше първата ѝ на червен килим от 2018 г. насам.

Кобейн, която е на 34 години, има пряка връзка с проекта – тя е негов изпълнителен продуцент. „Заместникът“ е криминален трилър с участието на Дюк Никълсън, Уилям Мейси, Тифани Хадиш, Джулия Фокс, Стивън Дорф и Били Лурд. Историята проследява млад заместник-шериф, натоварен да пази труп, който изчезва, а разследването го въвлича в мрежа от корупция. Филмът трябва да излезе по кината и в дигитален формат на 25 септември 2026 г.

Последният червен килим е бил през 2018 г.

Предишната ѝ потвърдена поява на червен килим е била през октомври 2018 г. на събитие, свързано с Moschino и H&M в Ню Йорк. През 2019 г. Кобейн е била забелязана на модно шоу на Moschino, но тази поява не е била представяна като участие на червен килим. Именно тази разлика стои зад уточнението, че новото събитие е първото ѝ официално появяване пред фотографи от осем години.

Франсис Бийн Кобейн от години поддържа сравнително нисък публичен профил, въпреки че самото ѝ име я поставя в центъра на музикалната история на 90-те години. Тя е единственото дете на фронтмена на „Нирвана“ Кърт Кобейн и певицата от „Хоул“ Кортни Лав.

След брака си с Райли Хоук през 2023 г. Кобейн стана майка. Двамата имат син, роден през септември 2024 г. Появата на прожекцията е свързана не с музикално събитие, а с работата ѝ зад камерата като изпълнителен продуцент на филма.

Източници: E! News, Just Jared, Паради


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