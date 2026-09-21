Антонио Бандерас се появи на червения килим с дъщеря си (СНИМКИ)

Антонио Бандерас направи рядка публична поява с дъщеря си Стела Бандерас. 66-годишният испански актьор пристигна с нея на премиерата на новия си филм „Up Against It“ в рамките на Международния филмов фестивал в Торонто на 17 септември.
Баща и дъщеря позираха заедно на червения килим преди прожекцията. Бандерас беше избрал черен костюм и риза с принт на бели звезди, докато 29-годишната Стела заложи на изчистена черна рокля с дълги ръкави и тъмни очила.
Стела е единственото общо дете на Антонио Бандерас и Мелани Грифит, които бяха женени близо две десетилетия. Двамата се разделиха през 2014 г., но въпреки края на брака им успяха да запазят близки отношения.
Antonio Banderas and Daughter Stella Make Rare Red Carpet Appearance at TIFF Movie Premiere https://t.co/dNQ08vRPjq— People (@people) September 18, 2026
Наскоро Бандерас определи бившата си съпруга като една от най-добрите си приятелки. По думите му двамата продължават да се срещат, когато той е в Лос Анджелис, и поддържането на добри отношения след раздялата им е било важно както за тях, така и за децата в семейството.
Испанската звезда е запазила силна връзка и с дъщерята на Мелани Грифит от брака ѝ с Дон Джонсън – актрисата Дакота Джонсън. Бандерас участва в отглеждането ѝ и през годините двамата неведнъж са говорили публично за близките си отношения.
Стела, която през 2025 г. се омъжи за дългогодишния си партньор Алекс Грушински, рядко се появява на червения килим. Именно затова присъствието ѝ до известния ѝ баща в Торонто привлече вниманието на фотографите.
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17:16 21.09.2026