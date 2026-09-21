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Антонио Бандерас се появи на червения килим с дъщеря си (СНИМКИ)

Антонио Бандерас се появи на червения килим с дъщеря си (СНИМКИ)

21 Септември, 2026 17:14 610 1

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29-годишната дъщеря на актьора и Мелани Грифит рядко присъства на светски събития

Антонио Бандерас се появи на червения килим с дъщеря си (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Антонио Бандерас направи рядка публична поява с дъщеря си Стела Бандерас. 66-годишният испански актьор пристигна с нея на премиерата на новия си филм „Up Against It“ в рамките на Международния филмов фестивал в Торонто на 17 септември.

Баща и дъщеря позираха заедно на червения килим преди прожекцията. Бандерас беше избрал черен костюм и риза с принт на бели звезди, докато 29-годишната Стела заложи на изчистена черна рокля с дълги ръкави и тъмни очила.

Стела е единственото общо дете на Антонио Бандерас и Мелани Грифит, които бяха женени близо две десетилетия. Двамата се разделиха през 2014 г., но въпреки края на брака им успяха да запазят близки отношения.

Наскоро Бандерас определи бившата си съпруга като една от най-добрите си приятелки. По думите му двамата продължават да се срещат, когато той е в Лос Анджелис, и поддържането на добри отношения след раздялата им е било важно както за тях, така и за децата в семейството.

Испанската звезда е запазила силна връзка и с дъщерята на Мелани Грифит от брака ѝ с Дон Джонсън – актрисата Дакота Джонсън. Бандерас участва в отглеждането ѝ и през годините двамата неведнъж са говорили публично за близките си отношения.

Стела, която през 2025 г. се омъжи за дългогодишния си партньор Алекс Грушински, рядко се появява на червения килим. Именно затова присъствието ѝ до известния ѝ баща в Торонто привлече вниманието на фотографите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    4 0 Отговор
    Браво! Детето сигурно ще се радва, и наистина ми прилича на Мелани Грифит.

    17:16 21.09.2026