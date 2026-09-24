Новини
Любопитно »
Джордж Клуни се притече на помощ на Синди Крауфорд и Ранди Гербер след смъртта на сина им

Джордж Клуни се притече на помощ на Синди Крауфорд и Ранди Гербер след смъртта на сина им

24 Септември, 2026 16:59 655 3

  • джордж клуни-
  • синди крауфорд-
  • ранди гербер-
  • син-
  • почина-
  • загуба-
  • пресли гербер

Двете семейства са приятели от десетилетия

Джордж Клуни се притече на помощ на Синди Крауфорд и Ранди Гербер след смъртта на сина им - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джордж Клуни и съпругата му Амал Клуни са сред най-близките хора до Синди Крауфорд и Ранди Гербер след смъртта на 27-годишния им син Пресли Гербер. Холивудският актьор и адвокатката по международно право посетиха семейството в Лос Анджелис само два дни след трагедията, съобщава Page Six.

Двамата били заснети да пристигат в дома на Кая Гербер, по-малката сестра на Пресли Гербер. Според източник на изданието Джордж Клуни и Амал Клуни са прекарали времето си предимно в разговори със Синди Крауфорд и Ранди Гербер, опитвайки се да им окажат подкрепа в първите дни след загубата.

„Няма думи, които могат да направят подобно нещо по-леко“, коментира източникът. По думите му семейство Клуни изпраща храна и помага с ежедневни задачи, докато 60-годишният супермодел Синди Крауфорд и 64-годишният бизнесмен Ранди Гербер скърбят за единствения си син.

Приятелството между Джордж Клуни и Ранди Гербер датира от 90-те години. По-късно двамата стават и бизнес партньори, след като през 2013 г. заедно с предприемача Майк Мелдман основават марката Casamigos. Близките отношения между семействата продължават десетилетия, а според публикациите Пресли и Кая Гербер наричали актьора „чичо Джордж“.

Джордж Клуни бил особено близък с Пресли Гербер. Според Daily Mail носителят на „Оскар“ разговарял продължително с младия модел по време на трудни периоди от живота му и му изпращал окуражителни съобщения, напомняйки, че може да разчита на него.

Пресли Гербер почина в неделя в лечебния център Resolutions Living в Санта Моника, където според Page Six е получавал лечение за зависимост. 27-годишният модел бил открит в безсъзнание, а пристигналите спешни екипи не успели да го реанимират.

Първоначалната информация сочи предполагаемо предозиране, но официалната причина и обстоятелствата около смъртта на Пресли Гербер все още се разследват. Към момента няма окончателно заключение на съдебните медици.

През последните години Синди Крауфорд и Ранди Гербер продължавали активно да подкрепят сина си на фона на проблемите му със зависимости и психичното здраве, твърдят източници, близки до семейството. „Те никога не спряха да го подкрепят“, заявява близък пред Page Six.

След смъртта на Пресли Гербер цветя и съболезнования започнали да пристигат в дома на семейството.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спрете да ни занимавате с тези

    2 0 Отговор
    Майката пуснала сина си от малък да се мотае по подиумите, вместо да му обърне внимание и да му даде възможност да се занимава с нещо смислено. Колко деца умират заради алчността на богатите и политиците, но за тях е скучно да пишете.

    17:01 24.09.2026

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Когато от малки имат всичко на тепсия, вече нищо не ги радва и свършват така. Да го бяха пратили в ттибет при монасите да му дадат ценности. Познавам един богат англичанин с 4 дъщери и един син - най- малкия от децата му. И той с дрогги, халюцинации, страхова психоза. Запали луксозната им къща над половин милион бяха щетите. Пратиха го в южна африка за 3 месеца детокс.

    17:13 24.09.2026

  • 3 785358

    0 0 Отговор
    от много разхайтеност - е това е резултата , като не знае да цени и най-малкото, което има и всичко му е наготово ...., жалко много харесвах синди едно време , ама всичко това е една смазваща индустрия ...

    17:21 24.09.2026