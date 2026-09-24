Джордж Клуни се притече на помощ на Синди Крауфорд и Ранди Гербер след смъртта на сина им

Джордж Клуни и съпругата му Амал Клуни са сред най-близките хора до Синди Крауфорд и Ранди Гербер след смъртта на 27-годишния им син Пресли Гербер. Холивудският актьор и адвокатката по международно право посетиха семейството в Лос Анджелис само два дни след трагедията, съобщава Page Six.

Двамата били заснети да пристигат в дома на Кая Гербер, по-малката сестра на Пресли Гербер. Според източник на изданието Джордж Клуни и Амал Клуни са прекарали времето си предимно в разговори със Синди Крауфорд и Ранди Гербер, опитвайки се да им окажат подкрепа в първите дни след загубата.

„Няма думи, които могат да направят подобно нещо по-леко“, коментира източникът. По думите му семейство Клуни изпраща храна и помага с ежедневни задачи, докато 60-годишният супермодел Синди Крауфорд и 64-годишният бизнесмен Ранди Гербер скърбят за единствения си син.

Приятелството между Джордж Клуни и Ранди Гербер датира от 90-те години. По-късно двамата стават и бизнес партньори, след като през 2013 г. заедно с предприемача Майк Мелдман основават марката Casamigos. Близките отношения между семействата продължават десетилетия, а според публикациите Пресли и Кая Гербер наричали актьора „чичо Джордж“.

Джордж Клуни бил особено близък с Пресли Гербер. Според Daily Mail носителят на „Оскар“ разговарял продължително с младия модел по време на трудни периоди от живота му и му изпращал окуражителни съобщения, напомняйки, че може да разчита на него.

Пресли Гербер почина в неделя в лечебния център Resolutions Living в Санта Моника, където според Page Six е получавал лечение за зависимост. 27-годишният модел бил открит в безсъзнание, а пристигналите спешни екипи не успели да го реанимират.

Първоначалната информация сочи предполагаемо предозиране, но официалната причина и обстоятелствата около смъртта на Пресли Гербер все още се разследват. Към момента няма окончателно заключение на съдебните медици.

През последните години Синди Крауфорд и Ранди Гербер продължавали активно да подкрепят сина си на фона на проблемите му със зависимости и психичното здраве, твърдят източници, близки до семейството. „Те никога не спряха да го подкрепят“, заявява близък пред Page Six.

След смъртта на Пресли Гербер цветя и съболезнования започнали да пристигат в дома на семейството.