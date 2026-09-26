Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Графа изпя песен, написана преди 20 години за Мария Илиева (ВИДЕО)

Графа изпя песен, написана преди 20 години за Мария Илиева (ВИДЕО)

26 Септември, 2026 15:11 499 3

  • графа-
  • мария илиева-
  • певец-
  • песен-
  • нова песен-
  • паола маравиля

Певецът създал песента преди 20 години за колежката си, но неусетно започнал и той да я пее

Графа изпя песен, написана преди 20 години за Мария Илиева (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Преди ден Графа представи ново видео, в което главната и единствена роля е поверена на актрисата Паола Маравиля.

Идваш към мен" е песен на певеца, създадена преди 20 години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация ѝ отрежда място в албума „Синергия" издаден през май 2025 г., който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет, припомнят от екипа на Графа.

Във видеото Графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Маравиля. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор – Момчил Йовков.

С премиерата на „Идваш към мен" завършва и поредицата от видеа към „Синергия" – всяка от десетте песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката, предава БТА.

Името „Синергия" точно описва идеята на албума – десет песни, в които новото и познатото се срещат естествено: силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на Графа, коментират от екипа му.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Ралева

    3 2 Отговор
    Да е живо и здраво момчето и още много години да ни пее!

    15:16 26.09.2026

  • 2 00014

    5 1 Отговор
    Ще си я пусна когато имам запек.

    15:33 26.09.2026

  • 3 Графиня Ампова

    4 0 Отговор
    Графиня Ампова защо винаги е толкова кахърна? Може би знае, че хората не я харесват, защото не може да пее, а родителите ѝ я качиха на сцената?

    15:38 26.09.2026