Графа изпя песен, написана преди 20 години за Мария Илиева (ВИДЕО)

Преди ден Графа представи ново видео, в което главната и единствена роля е поверена на актрисата Паола Маравиля.
„Идваш към мен" е песен на певеца, създадена преди 20 години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация ѝ отрежда място в албума „Синергия" издаден през май 2025 г., който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет, припомнят от екипа на Графа.
Във видеото Графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Маравиля. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор – Момчил Йовков.
С премиерата на „Идваш към мен" завършва и поредицата от видеа към „Синергия" – всяка от десетте песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката, предава БТА.
Името „Синергия" точно описва идеята на албума – десет песни, в които новото и познатото се срещат естествено: силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на Графа, коментират от екипа му.
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