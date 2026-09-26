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Николета Лозанова и Ники Михайлов продадоха трите къщи в Бистрица

Николета Лозанова и Ники Михайлов продадоха трите къщи в Бистрица

26 Септември, 2026 14:36 2 081 22

  • николета лозанова-
  • ники михайлов-
  • имоти-
  • къща-
  • продажба-
  • бистрица

Двойката сложи край на "Мечтания дом"

Николета Лозанова и Ники Михайлов продадоха трите къщи в Бистрица - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имотният проект на Николета Лозанова и Николай Михайлов в Бистрица е приключил с продажбата и на трите къщи, съобщава „Уикенд“. Според публикацията имотите са продадени за общо 1,6 млн. евро, но получената сума не е била достатъчна за покриване на всички задължения, натрупани около строителството. Изданието твърди, че след сделките двойката е останала с дългове за над 1 млн. евро, като част от тях били към частни кредитори от Русе и Пловдив.​

Първоначалната идея на Николета Лозанова и Ники Михайлов била проектът да бъде реализиран така, че две от къщите да бъдат продадени на достатъчно висока цена. Със средствата от тези сделки трябвало да бъде финансирано строителството, докато третият имот да остане за семейството. Този план обаче не се е реализирал. В крайна сметка били продадени и трите имота, а общата сума от сделките възлизала на 1,6 млн. евро.

Като купувач на имотите медиите посочват бизнесмена Веселин Борисов.

По информация на изданието строителството на комплекса е било финансирано с четири банкови кредита. Впоследствие били привлечени и средства от частни кредитори. Именно натрупването на задължения и лихви според публикацията е направило продажбата на имотите все по-необходима.

Твърди се още, че очакваният интерес от заможни купувачи не се е реализирал. Според публикациите върху проекта са се отразили и появили се слухове за проблеми с подпочвени води и наводнения.

Така първоначалната концепция била променена. Вместо продажбата на две от къщите да осигури необходимите средства и третата да остане за семейството, в крайна сметка били продадени и трите имота.

Проектът на Николета Лозанова и Николай Михайлов привлече сериозно обществено внимание и покрай риалити предаването „Домът на мечтите“, излъчвано през май 2025 г. В него Гергана Малкоданска и дизайнерът Алекс Ковачев показваха процеса по създаването на дома на известната двойка.

Още по време на излъчването се появиха публикации за зрителския интерес към предаването, както и предположения, че то е било спряно предсрочно заради слаб рейтинг и почти никаква гледаемост, но Нова телевизия така и не потвърди това.

Проектът в полите на Витоша първоначално беше представян като бъдещия семеен дом на Николета Лозанова и Ники Михайлов. Според появилата се информация обаче плановете са се променили и трите имота вече са продадени.

Ако твърденията за задълженията се потвърдят, продажбата на имотите не е успяла да покрие изцяло финансовите ангажименти, свързани със строителството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    47 1 Отговор
    Кой от двамата е по тъп?
    Николета, с фамозния бизнес проект, или вратарчето, с "умната" жена?
    Човек трябва да залага само на това, което може! В случая - единия да рипа по кьошетата, а другата, да смуче и върти!

    Коментиран от #16, #18

    14:41 26.09.2026

  • 2 Радо

    24 3 Отговор
    Отвратителни са.

    14:42 26.09.2026

  • 3 Строител

    28 3 Отговор
    И аз така, взех кило ябълки, та ги продавам на цената на 2кг. Чакам още.
    Когато Никито се прегърби от работа по къщата, а Николетка изпочупи маникюра с мъкнене на строителни материали и дейности, тогава ще излязат на печалба от строителството на къщи.

    Коментиран от #19

    14:43 26.09.2026

  • 4 Новичок

    16 1 Отговор
    Тия не бяха ли с "Опосумите" в това предаване ?

    14:44 26.09.2026

  • 5 Имали, продали

    15 3 Отговор
    Защо е необходимо тук да се обсъжда ?

    Коментиран от #8, #10

    14:46 26.09.2026

  • 6 Лека нощ!!!

    28 1 Отговор
    ПЕРУКАТА ГО НЯМА!!!!!ПАРИТЕ СВЪРШИХА!!!!

    Коментиран от #9

    14:46 26.09.2026

  • 7 Въй

    9 0 Отговор
    Се ла ви! Каквото посееш,това и ще жънеш после,но след като го полееш с доста вода,която трябва да си платиш не "Ве и Ка"-то.

    15:00 26.09.2026

  • 8 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Имали, продали":

    А кажи , де ? Ти не обсъждаш , нали ?

    15:00 26.09.2026

  • 9 Жена му

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лека нощ!!!":

    е хиена и ключът е в нея !

    15:01 26.09.2026

  • 10 Е затуй

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Имали, продали":

    Са ги турили тука, да четат и се облагородяват младите, да разберат че само с пари не става, трябва и да се работи.

    15:02 26.09.2026

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    13 0 Отговор
    И сега, как ще връщат милиона? Аз съм по-богат от тях, така излиза. А нито съм бил известен вратар, нито жена ми е известна кифла. Нашироко са го дали. Трябвало е първо да построят една къща и да се пробват да я продадат. Ако стане, строят втора и т.н. Или направо да се нанесат да живеят в нея. А сега, нито къща, нито пари. Само борчове.

    15:04 26.09.2026

  • 12 Анелия Андреева

    12 0 Отговор
    С тия имоти не е станала Бистрица,а Мътница. Милионна мътеница.

    15:04 26.09.2026

  • 13 ташунко

    10 0 Отговор
    Остаря Свирколета и няма кой да и дава парички . Оня бидон дето и се води мъж май се надяваше на некво постче в Сухата река или в любимото БФС но и осмокласника го отсвири .

    15:13 26.09.2026

  • 14 Ако беше

    6 0 Отговор
    Ако беше толкова лесно,всички щяха да бъдат богати и щастливи. Ама не всичко което хвърчи се яде. Трябва да има известни съвпадения от подходящо време,място,постоянни парични потоци,благоприятна икономическа ситуация и какво ли още не... Няма пълно щастие -животът е радост и тъга...

    15:20 26.09.2026

  • 15 Арх

    4 0 Отговор
    То първо се мисли, проучва се пазара, не е толкова проста работа. Иначе и баба знай - строиш, продаваш, строиш, продаваш. И навремето много изгоряха така. Останаха професиобалистите.

    15:21 26.09.2026

  • 16 Достатъчбо

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Умни са да се спасят от България и да си купят къща в Италия, а ти зяпай фасоните на Бойко и Радев и чакай промяна Мухахах

    15:21 26.09.2026

  • 17 Така става

    11 0 Отговор
    Нормално, когато си свикнал само да харчиш без задръжки и разчиташ на мама и тати(в случая само на тати) а ти да се перчеш така се получава. То не беше телевизия, то не беше писания за мечтаният дом на Николета, ще помисли човек, че само тази "красавица" има мечти. Скромността не им е позната, но съдбата ги връща на земята. Сега какво ше правят, чак ми се плаче.

    15:23 26.09.2026

  • 18 Стършели

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Кой е по тъп? Кредиторите!
    Не е тая глупак който яде баницата а който му я даде!
    Имал милион а сега йок милион?

    15:27 26.09.2026

  • 19 Намираш една ябълка, излъскваш я

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Строител":

    Продаваш я за 1 долар. С долара купуваш две ябълки, излъскваш ги, продаваш ги за два долара. И тогава получаваш известие, че си наследил едни милион. Такава беше приказката.

    15:28 26.09.2026

  • 20 Да ги ожали човек

    3 0 Отговор
    А защо не кажат като умря Дъртия Перукан, колко милиона остави на Малката Перука? Тия двамата от снимката продължават старата българска традиция,

    Коментиран от #22

    15:45 26.09.2026

  • 21 Вярваме им

    3 0 Отговор
    Които имат най-много пари, винаги се жалват че нямат пари.

    15:48 26.09.2026

  • 22 обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да ги ожали човек":

    Дъртата перука, оня алкохолик така е окрал държавата, че ще има и за правнуците.

    16:00 26.09.2026