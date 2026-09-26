Николета Лозанова и Ники Михайлов продадоха трите къщи в Бистрица

Имотният проект на Николета Лозанова и Николай Михайлов в Бистрица е приключил с продажбата и на трите къщи, съобщава „Уикенд“. Според публикацията имотите са продадени за общо 1,6 млн. евро, но получената сума не е била достатъчна за покриване на всички задължения, натрупани около строителството. Изданието твърди, че след сделките двойката е останала с дългове за над 1 млн. евро, като част от тях били към частни кредитори от Русе и Пловдив.​

Първоначалната идея на Николета Лозанова и Ники Михайлов била проектът да бъде реализиран така, че две от къщите да бъдат продадени на достатъчно висока цена. Със средствата от тези сделки трябвало да бъде финансирано строителството, докато третият имот да остане за семейството. Този план обаче не се е реализирал. В крайна сметка били продадени и трите имота, а общата сума от сделките възлизала на 1,6 млн. евро.

Като купувач на имотите медиите посочват бизнесмена Веселин Борисов.

По информация на изданието строителството на комплекса е било финансирано с четири банкови кредита. Впоследствие били привлечени и средства от частни кредитори. Именно натрупването на задължения и лихви според публикацията е направило продажбата на имотите все по-необходима.

Твърди се още, че очакваният интерес от заможни купувачи не се е реализирал. Според публикациите върху проекта са се отразили и появили се слухове за проблеми с подпочвени води и наводнения.

Така първоначалната концепция била променена. Вместо продажбата на две от къщите да осигури необходимите средства и третата да остане за семейството, в крайна сметка били продадени и трите имота.

Проектът на Николета Лозанова и Николай Михайлов привлече сериозно обществено внимание и покрай риалити предаването „Домът на мечтите“, излъчвано през май 2025 г. В него Гергана Малкоданска и дизайнерът Алекс Ковачев показваха процеса по създаването на дома на известната двойка.

Още по време на излъчването се появиха публикации за зрителския интерес към предаването, както и предположения, че то е било спряно предсрочно заради слаб рейтинг и почти никаква гледаемост, но Нова телевизия така и не потвърди това.

Проектът в полите на Витоша първоначално беше представян като бъдещия семеен дом на Николета Лозанова и Ники Михайлов. Според появилата се информация обаче плановете са се променили и трите имота вече са продадени.

Ако твърденията за задълженията се потвърдят, продажбата на имотите не е успяла да покрие изцяло финансовите ангажименти, свързани със строителството.