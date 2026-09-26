Николета Лозанова и Ники Михайлов продадоха трите къщи в Бистрица

Имотният проект на Николета Лозанова и Николай Михайлов в Бистрица е приключил с продажбата и на трите къщи, съобщава „Уикенд“. Според публикацията имотите са продадени за общо 1,6 млн. евро, но получената сума не е била достатъчна за покриване на всички задължения, натрупани около строителството. Изданието твърди, че след сделките двойката е останала с дългове за над 1 млн. евро, като част от тях били към частни кредитори от Русе и Пловдив.
Първоначалната идея на Николета Лозанова и Ники Михайлов била проектът да бъде реализиран така, че две от къщите да бъдат продадени на достатъчно висока цена. Със средствата от тези сделки трябвало да бъде финансирано строителството, докато третият имот да остане за семейството. Този план обаче не се е реализирал. В крайна сметка били продадени и трите имота, а общата сума от сделките възлизала на 1,6 млн. евро.
Като купувач на имотите медиите посочват бизнесмена Веселин Борисов.
По информация на изданието строителството на комплекса е било финансирано с четири банкови кредита. Впоследствие били привлечени и средства от частни кредитори. Именно натрупването на задължения и лихви според публикацията е направило продажбата на имотите все по-необходима.
Твърди се още, че очакваният интерес от заможни купувачи не се е реализирал. Според публикациите върху проекта са се отразили и появили се слухове за проблеми с подпочвени води и наводнения.
Така първоначалната концепция била променена. Вместо продажбата на две от къщите да осигури необходимите средства и третата да остане за семейството, в крайна сметка били продадени и трите имота.
Проектът на Николета Лозанова и Николай Михайлов привлече сериозно обществено внимание и покрай риалити предаването „Домът на мечтите“, излъчвано през май 2025 г. В него Гергана Малкоданска и дизайнерът Алекс Ковачев показваха процеса по създаването на дома на известната двойка.
Още по време на излъчването се появиха публикации за зрителския интерес към предаването, както и предположения, че то е било спряно предсрочно заради слаб рейтинг и почти никаква гледаемост, но Нова телевизия така и не потвърди това.
Проектът в полите на Витоша първоначално беше представян като бъдещия семеен дом на Николета Лозанова и Ники Михайлов. Според появилата се информация обаче плановете са се променили и трите имота вече са продадени.
Ако твърденията за задълженията се потвърдят, продажбата на имотите не е успяла да покрие изцяло финансовите ангажименти, свързани със строителството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Николета, с фамозния бизнес проект, или вратарчето, с "умната" жена?
Човек трябва да залага само на това, което може! В случая - единия да рипа по кьошетата, а другата, да смуче и върти!
Коментиран от #16, #18
14:41 26.09.2026
2 Радо
14:42 26.09.2026
3 Строител
Когато Никито се прегърби от работа по къщата, а Николетка изпочупи маникюра с мъкнене на строителни материали и дейности, тогава ще излязат на печалба от строителството на къщи.
Коментиран от #19
14:43 26.09.2026
4 Новичок
14:44 26.09.2026
5 Имали, продали
Коментиран от #8, #10
14:46 26.09.2026
6 Лека нощ!!!
Коментиран от #9
14:46 26.09.2026
7 Въй
15:00 26.09.2026
8 да питам
До коментар #5 от "Имали, продали":А кажи , де ? Ти не обсъждаш , нали ?
15:00 26.09.2026
9 Жена му
До коментар #6 от "Лека нощ!!!":е хиена и ключът е в нея !
15:01 26.09.2026
10 Е затуй
До коментар #5 от "Имали, продали":Са ги турили тука, да четат и се облагородяват младите, да разберат че само с пари не става, трябва и да се работи.
15:02 26.09.2026
11 Много Известен Съветски Актьор
15:04 26.09.2026
12 Анелия Андреева
15:04 26.09.2026
13 ташунко
15:13 26.09.2026
14 Ако беше
15:20 26.09.2026
15 Арх
15:21 26.09.2026
16 Достатъчбо
До коментар #1 от "Хахаха":Умни са да се спасят от България и да си купят къща в Италия, а ти зяпай фасоните на Бойко и Радев и чакай промяна Мухахах
15:21 26.09.2026
17 Така става
15:23 26.09.2026
18 Стършели
До коментар #1 от "Хахаха":Кой е по тъп? Кредиторите!
Не е тая глупак който яде баницата а който му я даде!
Имал милион а сега йок милион?
15:27 26.09.2026
19 Намираш една ябълка, излъскваш я
До коментар #3 от "Строител":Продаваш я за 1 долар. С долара купуваш две ябълки, излъскваш ги, продаваш ги за два долара. И тогава получаваш известие, че си наследил едни милион. Такава беше приказката.
15:28 26.09.2026
20 Да ги ожали човек
Коментиран от #22
15:45 26.09.2026
21 Вярваме им
15:48 26.09.2026
22 обаче
До коментар #20 от "Да ги ожали човек":Дъртата перука, оня алкохолик така е окрал държавата, че ще има и за правнуците.
16:00 26.09.2026