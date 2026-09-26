Алекс от "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" вече е на 50 - вижте как я кара днес

Когато през 2008 г. „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ стига до международната публика, Карло Любек вече има театрален опит, но ролята на Алекс го прави разпознаваем и извън Германия. Осемнадесет години по-късно той не е изчезнал от сцената, а е изградил кариера, в която театърът и телевизията вървят едновременно.

Любек е роден на 21 май 1976 г. в Бохолт. Завършва актьорско майсторство във Висшето училище „Ото Фалкенберг“ в Мюнхен, а още по време на обучението си играе в Мюнхенските камерни театри. През 2002 г. получава ансамблова награда на национален конкурс за немскоговорещи студенти по актьорско майсторство.

От германските сцени до Хамбург

След дипломирането си Любек започва работа в Държавния театър във Висбаден. От сезон 2007/2008 е част от трупата на Schauspiel Köln, където играе в постановки на режисьори като Карин Байер и Йохан Симонс. От сезон 2013/2014 е в ансамбъла на Германския театър в Хамбург.

На хамбургската сцена той изпълнява роли в „Кралят Лир“, „Идиотът“, „Търговецът от Венеция“, „Златното руно“, „Замъкът“ и „Сблъсък“. През 2017 г. получава театралната награда „Ролф Марес“ за ролята на съдията Адам в „Счупената стомна“. Тази работа показва, че Любек не остава актьор, запомнен само с една филмова роля.

Работа пред камера

След участието си във филма на Стефан Командарев Любек продължава редовно да приема роли в киното и телевизията. Сред по-новите му проекти е сериалът на Netflix „Спящи кучета“, в който играе Лука Зарич. Участва и във филма „Всичко, което си“, представен на Берлинале през 2024 г., както и в драмата „София, смъртта и аз“.

Самият актьор определя съчетаването на сцена и екран като важно за работата си: „На театъра имам време в продължение на шест до осем седмици да развивам нещо заедно с екипа. А на снимачната площадка има друга концентрация и интимност, при която камерата прави мисленето видимо.“ Цитатът е от интервю на Любек за NDR от 2024 г.

Новият му образ в „Таторт“

Най-голямата промяна в кариерата му през 2026 г. е присъединяването към мюнхенския „Таторт“. Любек играе криминалния комисар Никола Бувак, началник на смяна в специалните части, който е израснал в квартал Нойперлах. Партнира му Фердинанд Хофер в ролята на Кали Хамерман.

Първият им случай, озаглавен „Между световете“, беше показан премиерно на Филмовия фестивал в Мюнхен през юни 2026 г. Телевизионната премиера е планирана за зимата. В историята Бувак започва собствено разследване след грабеж и убийство, докато едновременно с това изчезва 18-годишно момиче. „Зрителите ще могат да проследят как тези образи се търсят и намират“, казва Фердинанд Хофер пред BR.

Любек има и още един проект с насрочена премиера. В шестсерийния научнофантастичен сериал „Събуди се“ той играе Якоб Валзер, баща на сестри, чийто живот е променен, след като едната изпада в кома. Сериалът ще бъде достъпен в платформата на ZDF от 23 октомври 2026 г., а телевизионното излъчване по ZDFneo започва на 28 октомври.

Така актьорът, познат в България като Алекс, продължава да работи едновременно в театъра, авторското кино, стрийминг продукциите и най-популярната германска криминална поредица.

Източници: NDR, Баварско радио, ZDF