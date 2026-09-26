Гръцките власти разследват ценоразписа на фаталната "клиника", където почина Йоргос Мазонакси

Разследването на смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис навлиза в нова фаза, като властите проверяват не само медицинските действия в кабинета на улица „Карнеаду“ в атинския квартал Колонаки, но и финансовите отношения с пациентите. В центъра на вниманието са предполагаеми различни тарифи за едни и същи процедури и списъкът с известни и заможни клиенти на двамата лекари.

54-годишният Йоргос Мазонакис, една от най-разпознаваемите фигури в съвременната гръцка поп и лаика музика, почина на 9 септември 2026 г., след като колабира по време на процедура по плазмафереза. Той беше транспортиран в болница „Елпис“, където беше констатирана смъртта му. Разследването продължава, а двамата лекари, свързани с кабинета, са в предварителен арест.

17 500 евро за четири дни

Според информация на SKAI, цитирана и от iefimerida, за четири дни Йоргос Мазонакис е трябвало да плати общо 17 500 евро за една хидротерапия и две процедури по плазмафереза.

Публикуваните данни сочат, че хидротерапията е струвала около 1000 евро за други клиенти, докато при певеца сумата е била 1500 евро. При плазмаферезата разликата е още по-голяма: посочваната цена за други пациенти е 6000 евро, а на Йоргос Мазонакис са поискани 8000 евро за процедура. Според същите публикации тази сума му е била представена като „много добра цена“.

Планът е предвиждал две плазмаферези в рамките на четири дни. Така двете процедури за общо 16 000 евро плюс хидротерапията за 1500 евро оформят цялата сметка от 17 500 евро. Втората плазмафереза не е била извършена.

Гръцките медии съобщават още, че Мазонакис първоначално е бил резервиран към предложението за плазмафереза и е обмислял да замине за Швейцария за лечение. Сега се проверяват обстоятелствата, при които процедурата му е била препоръчана, както и медицинската обосновка за нейното прилагане.

VIP клиентите също са в центъра на проверката

Разследващите проучват и клиентелата на кабинета. Според гръцките медии сред посетителите му е имало популярни представители на шоубизнеса, телевизионни лица, предприемачи, инфлуенсъри, спортисти и хора от политическите среди. Наличието на име в списъка с клиенти обаче не означава непременно, че съответният човек се е подлагал на плазмафереза.

Проверяват се финансовите операции, начинът на извършване на плащанията и дали за предоставените услуги са издавани изискваните данъчни документи. Публикуваните различия в цените също са част от тази проверка.

Любопитен детайл е, че според правния съветник на Атинската медицинска асоциация данните от апаратурата сочат извършване на плазмаферези и през уикендите. Гръцките медии твърдят, че част от известните клиенти са посещавали кабинета вечер или в почивни дни, когато присъствието им е било по-трудно забележимо.

Апаратура за близо 30 000 евро и въпроси пред медицинската асоциация

Отделна линия на разследването засяга машината, използвана за процедурите. Документ, публикуван от in.gr, показва фактура от 5 юни 2026 г. за 29 509,98 евро за система „Inuspheresis Double Filtration Device“, специализирана апаратура за двойна филтрация при плазмафереза.

Впоследствие пред Атинската медицинска асоциация покупката е била описана от лекар като „резервно приспособление“ към вече инсталиран апарат за озонотерапия. Именно разминаването между това описание и съдържанието на фактурата е сред причините асоциацията да планира допълнителна проверка.

SKAI съобщава още, че при по-ранна проверка на място не е била установена машина, с която да може да се извършва плазмафереза. Хронологията на проверките и документацията вече е предадена на компетентните органи.

Проверяват и какво е приложено на Мазонакис

Последните разкрития не се ограничават до парите. Разследващите очакват токсикологичните резултати, които могат да дадат повече информация за веществата, приложени на Йоргос Мазонакис преди плазмаферезата. Проверяват се медикаментът за седация, действията след влошаването му и твърденията за приложен антидот.

SKAI съобщи на 25 септември и че в кабинета по-рано е работила анестезиоложка, обучена за работа с апаратурата. Според медията след напускането ѝ 56-годишната лекарка е започнала сама да работи с машината.

Междувременно следователят продължава да събира показания от служителите на кабинета, а отделна прокурорска проверка трябва да установи дали има основания да се търси отговорност и във връзка с начина, по който е осъществяван контролът върху медицинската практика.

Публикуваните цени и различията между тарифите сами по себе си не доказват престъпление. Те обаче вече са част от значително по-широко разследване, което трябва да установи какви процедури са извършвани в кабинета, при какви медицински и технически условия, с каква квалификация и разрешения и какво точно се е случило в последните часове от живота на Йоргос Мазонакис.