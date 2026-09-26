Натали Трифонова и Мартин Чой отпразнуваха първия рожден ден на сина им (СНИМКИ)

Натали Трифонова изненада аудиторията си с лични снимки от особено важен празник, на който беше придружена от половинката си. Синоптичката, показа снимки от първия рожден ден на сина си Арън, а до детето неотлъчно беше и татко му - Мартин Чой, с когото не изглеждат разделени, както се е твърдяло неведнъж в публичното пространство.
Блондинката сподели и емоционално послание по случай вълнуващия ден: "1 година, изпълнена с обич, много гушкане и много смисъл!", написа Натали към веселите кадри.
Както можеше да се очаква, под поста ѝ заваляха стотици комплименти и поздрави, както и пожелания за малкия рожденик.
Припомняме, че още през април тази година Натали Трифонова направи една от редките крачки към публичността, като включи в своя галерия снимка на Мартин Чой, прегърнал малкия Арън. Тогава поводът беше навършването на седем месеца на детето, а публикацията отново привлече внимание именно заради присъствието на Чой.
Самата Натали последователно е избягвала да превръща отношенията си с известния мотоциклетист в част от публичния си образ.
Малкият Арън вече навърши една година, а рожденият му ден беше отбелязан с празненство на тема джунгла и „Цар Лъв“. Водещата сподели емоционални моменти от празника и показа колко силно майчинството е променило живота ѝ, пише Шоу Блиц.
Още в първото си телевизионно интервю след раждането Натали потвърди и пълното име на момченцето - Арън Мартин Чой, като разказа, че именно фамилията на баща му е повлияла върху избора на по-необичайното първо име.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
Коментиран от #7, #9
13:28 26.09.2026
2 Някога
Хубава жена, безспорно!
13:28 26.09.2026
3 вехтия
Коментиран от #4
13:31 26.09.2026
4 Еий ...
До коментар #3 от "вехтия":Палавникооо...
Откъде знаеш как се зъби разгонена коза?
Коментиран от #11
13:35 26.09.2026
5 Щастлив кон
Коментиран от #6
13:35 26.09.2026
6 Боико 🎃
До коментар #5 от "Щастлив кон":Не са само смс-и, моето момче
13:40 26.09.2026
7 Баба гичка
До коментар #1 от "Запознат":Гроздето е кисело,когато е високо,смешко.
13:40 26.09.2026
8 Да са живи и здрави
13:40 26.09.2026
9 Запозната
До коментар #1 от "Запознат":Ми като не ставаш за нищо😂🤣🤣🤣
13:41 26.09.2026
10 Ггг
13:46 26.09.2026
11 вехтия
До коментар #4 от "Еий ...":виждал сън разгонена коза,душко.все пак съм доста вехт
13:49 26.09.2026
12 Стоил
13:55 26.09.2026