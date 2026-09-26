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Натали Трифонова и Мартин Чой отпразнуваха първия рожден ден на сина им (СНИМКИ)

Натали Трифонова и Мартин Чой отпразнуваха първия рожден ден на сина им (СНИМКИ)

26 Септември, 2026 13:24 800 12

  • натали трифонова-
  • синоптичка-
  • мартин чой-
  • арън-
  • рожден ден-
  • една година

Двойката направи една от редките си появи заедно на специалния повод

Натали Трифонова и Мартин Чой отпразнуваха първия рожден ден на сина им (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова изненада аудиторията си с лични снимки от особено важен празник, на който беше придружена от половинката си. Синоптичката, показа снимки от първия рожден ден на сина си Арън, а до детето неотлъчно беше и татко му - Мартин Чой, с когото не изглеждат разделени, както се е твърдяло неведнъж в публичното пространство.

Блондинката сподели и емоционално послание по случай вълнуващия ден: "1 година, изпълнена с обич, много гушкане и много смисъл!", написа Натали към веселите кадри.

Както можеше да се очаква, под поста ѝ заваляха стотици комплименти и поздрави, както и пожелания за малкия рожденик.

Припомняме, че още през април тази година Натали Трифонова направи една от редките крачки към публичността, като включи в своя галерия снимка на Мартин Чой, прегърнал малкия Арън. Тогава поводът беше навършването на седем месеца на детето, а публикацията отново привлече внимание именно заради присъствието на Чой.

Самата Натали последователно е избягвала да превръща отношенията си с известния мотоциклетист в част от публичния си образ.

Малкият Арън вече навърши една година, а рожденият му ден беше отбелязан с празненство на тема джунгла и „Цар Лъв“. Водещата сподели емоционални моменти от празника и показа колко силно майчинството е променило живота ѝ, пише Шоу Блиц.

Още в първото си телевизионно интервю след раждането Натали потвърди и пълното име на момченцето - Арън Мартин Чой, като разказа, че именно фамилията на баща му е повлияла върху избора на по-необичайното първо име.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    6 3 Отговор
    Българките последно качество жени. Нека целия свят разбере 🤭🍾

    Коментиран от #7, #9

    13:28 26.09.2026

  • 2 Някога

    2 3 Отговор
    Беше танцьорка в един клуб, и сме се класирали де работим и там!
    Хубава жена, безспорно!

    13:28 26.09.2026

  • 3 вехтия

    9 0 Отговор
    да са живи и здрави,ама е озъбена,като някоя разгонена коза

    Коментиран от #4

    13:31 26.09.2026

  • 4 Еий ...

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "вехтия":

    Палавникооо...
    Откъде знаеш как се зъби разгонена коза?

    Коментиран от #11

    13:35 26.09.2026

  • 5 Щастлив кон

    7 0 Отговор
    Русият кон напредна в кариерата благодарение на връзката си с турскип зет на Христо Соичков. А сега си намери и готин съпруг и се превърна в щастлив кон. Жалко ,че смс,които си пишеха с Бойко на времето са били фалшиви и прах в очите на обществото, за да ни залъжат, че той е голпм потентен мъжкар.

    Коментиран от #6

    13:35 26.09.2026

  • 6 Боико 🎃

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Щастлив кон":

    Не са само смс-и, моето момче

    13:40 26.09.2026

  • 7 Баба гичка

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Гроздето е кисело,когато е високо,смешко.

    13:40 26.09.2026

  • 8 Да са живи и здрави

    3 0 Отговор
    само не разбирам каква новина е това

    13:40 26.09.2026

  • 9 Запозната

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Ми като не ставаш за нищо😂🤣🤣🤣

    13:41 26.09.2026

  • 10 Ггг

    3 0 Отговор
    Долните ѝ зъбки са с 2 см по-напред от горните.

    13:46 26.09.2026

  • 11 вехтия

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Еий ...":

    виждал сън разгонена коза,душко.все пак съм доста вехт

    13:49 26.09.2026

  • 12 Стоил

    1 0 Отговор
    А Боко там ле беше

    13:55 26.09.2026