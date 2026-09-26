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Жизел Бюндхен умолявала Том Брейди за вниманието му преди развода

Жизел Бюндхен умолявала Том Брейди за вниманието му преди развода

26 Септември, 2026 15:46 409 1

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Супермоделът написала емоционално писмо на бившия си съпруг години преди развода им

Жизел Бюндхен умолявала Том Брейди за вниманието му преди развода - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бразилският супермодел Жизел Бюндхен е предупредила Том Брейди още през 2018 г., че бракът им не върви и че се нуждае от повече време, внимание и подкрепа от звездата на американския футбол. Това твърди журналистът Ларс Андерсън в новата си биография „Brady: An American Story and the Price of Greatness“, която излиза на 29 септември.

Според книгата Жизел Бюндхен написала сериозно лично писмо на съпруга си след Super Bowl през 2018 г., когато New England Patriots загубиха от Philadelphia Eagles. В него моделът обяснила, че семейният им живот се нуждае от промяна.

Бюндхен искала Том Брейди да бъде истински ангажиран със семейството, когато се прибира у дома, вместо непрекъснато да отговаря на съобщения или мислено да анализира мачове. Според Ларс Андерсън тя настоявала и за повече помощ с децата, възможност понякога да си почива сутрин и повече време за собствената си кариера.

Бивш съотборник на Том Брейди, цитиран в книгата, посочва и друг източник на напрежение. По думите му Жизел Бюндхен била огромна международна звезда сама по себе си, но постепенно се уморила семейният живот да бъде организиран основно около футболния график на съпруга ѝ.

Двамата потърсили и семейна терапия. Според Андерсън Брейди запазил писмото на съпругата си в чекмедже и периодично го препрочитал като напомняне, че трябва да полага същите усилия за брака си, каквито влага в професионалната си кариера.

Футболът останал „първата любов“ на Том Брейди

Тази линия е сред централните теми на новата биография. Ларс Андерсън описва изключителната отдаденост на Том Брейди към американския футбол и цената, която професионалната му амбиция е имала за личния му живот. Книгата се основава на повече от 350 интервюта с хора от обкръжението на спортиста.

Според Publishers Weekly Жизел Бюндхен е определяла футбола като „първата любов“ на Брейди. Биографията проследява напрежението между стремежа му към още успехи и очакванията на съпругата му той постепенно да отдели повече време на семейството. Том Брейди спечели седем Super Bowl титли и се превърна в най-успешния куотърбек в историята на NFL.

Книгата твърди още, че към края на брака Жизел Бюндхен стигнала до заключението, че двамата „не са съвместими“. Андерсън свързва репликата и с интереса на модела към астрологията, но тази версия идва от източник на автора и не е потвърдена лично от Бюндхен.

Жизел Бюндхен и Том Брейди се разведоха през октомври 2022 г. след 13 години брак. Те имат две деца, Бенджамин и Вивиан. По онова време супермоделът заяви публично, че двамата са се отдалечили един от друг.

Раздялата последва решението на Том Брейди да се върне в NFL само седмици след като през февруари 2022 г. обяви оттеглянето си. Самата Жизел Бюндхен впоследствие подчерта, че завръщането му към футбола е било само една част от много по-сложните причини за края на брака им.

Днес двамата са поели по различни пътища. Жизел Бюндхен създаде ново семейство с инструктора по жиу-жицу Жоаким Валенте, докато Том Брейди окончателно приключи кариерата си в NFL през 2023 г. и се насочи към телевизионната спортна журналистика и бизнес проектите си.


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