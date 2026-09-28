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Актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо и любимата му Ванеса очакват бебе (СНИМКИ)

Актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо и любимата му Ванеса очакват бебе (СНИМКИ)

28 Септември, 2026 07:42 449 3

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  • бебе

Двамата споделиха щастливата новина с последователите си в социалните мрежи

Актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо и любимата му Ванеса очакват бебе (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и влогър Стефан Попов – Чефо и любимата му Ванеса очакват бебе. Двамата споделиха щастливата новина с последователите си в социалните мрежи.

„Ново попълнение в отбора“ – така Чефо обяви радостната вест. Към публикацията двамата споделиха и тематична фотосесия.


Чефо и Ванеса се запознаха по време на участието си в романтичното риалити „Диви и красиви“, пише marica.bg.

Ванеса и Чефо продължиха връзката си и извън телевизионния формат.

Още по време на „Диви и красиви“ Чефо призна, че след 10 години се вижда като баща на три деца. А днес той и Ванеса са в очакване на най-специалната си среща – с тяхното малко бебе.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ???

    1 3 Отговор
    Знае ли се кой е бащата

    07:45 28.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.