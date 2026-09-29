88-годишната Джейн Фонда заблестя в червена рокля на модния подиум в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Американската актриса Джейн Фонда привлече вниманието на Седмицата на модата в Париж, като излезе на подиума на L'Oréal Paris на 88-годишна възраст.
Двукратната носителка на „Оскар“ дефилира с дълга червена рокля с пайети, съчетана с обувки на висок ток и червено червило. По време на шоуто Джейн Фонда сподели и забавен момент с актрисата Кристен Бел, която тази година се присъедини към посланиците на козметичната марка. Двете се хванаха за ръце и танцуваха на подиума.
В звездното ревю участваха още моделите Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин, както и актрисите Ева Лонгория, Симон Ашли и Анди Макдауъл.
Финалът беше поверен на канадската певица Селин Дион, която направи изненадваща музикална поява. Изпълнителката продължава постепенното си завръщане на сцената след здравословните проблеми, свързани със синдрома на скования човек.
Джейн Фонда през годините открито е говорила за отношението си към остаряването и пластичната хирургия. Актрисата е признавала, че си е правила лифтинг на лицето, но впоследствие е решила да не се подлага на нови подобни интервенции.
„Не искам да изглеждам деформирана. Не се гордея с факта, че съм си правила лифтинг“, заяви Джейн Фонда пред Vogue през 2022 г.
Звездата от „Грейс и Франки“ посочва като по-важни за добрата си форма редовното движение, достатъчния сън, хидратацията на кожата, избягването на прекомерно излагане на слънце и активния социален живот.
„Искам младите хора да спрат да се страхуват от остаряването. Важното не е хронологичната възраст, а здравето“, казва Джейн Фонда.
Появата ѝ в Париж отново превърна актрисата в едно от най-коментираните лица на звездното ревю на L'Oréal Paris.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:08 29.09.2026
2 Роза
20:14 29.09.2026
3 Изкуствената кукла
Коментиран от #5, #6
20:29 29.09.2026
4 Кики
Дядо пеьо
20:30 29.09.2026
5 Другарю ,
До коментар #3 от "Изкуствената кукла":Май завиждаш ?
20:31 29.09.2026
6 Джейн Фонда съм
До коментар #3 от "Изкуствената кукла":Ти си - кой ?
20:34 29.09.2026
7 Сзо
20:36 29.09.2026