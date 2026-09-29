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88-годишната Джейн Фонда заблестя в червена рокля на модния подиум в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

88-годишната Джейн Фонда заблестя в червена рокля на модния подиум в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

29 Септември, 2026 19:59 771 7

  • джейн фонда-
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  • париж-
  • мода-
  • моден подиум

Актрисата събра погледите с блестяща визия по време на седмицата на модата във френската столица

88-годишната Джейн Фонда заблестя в червена рокля на модния подиум в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Джейн Фонда привлече вниманието на Седмицата на модата в Париж, като излезе на подиума на L'Oréal Paris на 88-годишна възраст.

Двукратната носителка на „Оскар“ дефилира с дълга червена рокля с пайети, съчетана с обувки на висок ток и червено червило. По време на шоуто Джейн Фонда сподели и забавен момент с актрисата Кристен Бел, която тази година се присъедини към посланиците на козметичната марка. Двете се хванаха за ръце и танцуваха на подиума.

В звездното ревю участваха още моделите Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин, както и актрисите Ева Лонгория, Симон Ашли и Анди Макдауъл.

Финалът беше поверен на канадската певица Селин Дион, която направи изненадваща музикална поява. Изпълнителката продължава постепенното си завръщане на сцената след здравословните проблеми, свързани със синдрома на скования човек.

Джейн Фонда през годините открито е говорила за отношението си към остаряването и пластичната хирургия. Актрисата е признавала, че си е правила лифтинг на лицето, но впоследствие е решила да не се подлага на нови подобни интервенции.

„Не искам да изглеждам деформирана. Не се гордея с факта, че съм си правила лифтинг“, заяви Джейн Фонда пред Vogue през 2022 г.

Звездата от „Грейс и Франки“ посочва като по-важни за добрата си форма редовното движение, достатъчния сън, хидратацията на кожата, избягването на прекомерно излагане на слънце и активния социален живот.

„Искам младите хора да спрат да се страхуват от остаряването. Важното не е хронологичната възраст, а здравето“, казва Джейн Фонда.

Появата ѝ в Париж отново превърна актрисата в едно от най-коментираните лица на звездното ревю на L'Oréal Paris.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 2 Отговор
    Ами този набор на Самуил са жилави

    20:08 29.09.2026

  • 2 Роза

    1 0 Отговор
    За да се поддържаш в такава форма,са нужни две неща:много пари и силна воля!Тя ги има и двете.

    20:14 29.09.2026

  • 3 Изкуствената кукла

    1 0 Отговор
    Лансирана още от млада. Видна неолибералка и "боркиня" за свобода. Пътят и винаги е бил отворен. За да има в момента име и пари за пластики. Изглежда супер. Хайде публиката да се напъне и да каже, че е изключителна актриса.

    Коментиран от #5, #6

    20:29 29.09.2026

  • 4 Кики

    1 0 Отговор
    Нови дрехи и мандолинка не се пазят за стари години
    Дядо пеьо

    20:30 29.09.2026

  • 5 Другарю ,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изкуствената кукла":

    Май завиждаш ?

    20:31 29.09.2026

  • 6 Джейн Фонда съм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изкуствената кукла":

    Ти си - кой ?

    20:34 29.09.2026

  • 7 Сзо

    0 0 Отговор
    Колко може да блести 88 годишна баба?!

    20:36 29.09.2026