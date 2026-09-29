Мадона е новият собственик на историческото имение на Анджелина Джоли в Лос Анджелис

Светските издания в САЩ твърдят, че поп звездата Мадона е купувачът на историческото имение на актрисата Анджелина Джоли в Лос Фелис, Лос Анджелис, продадено за 24,75 млн. долара по-рано този месец. Ако информацията бъде официално потвърдена, сделката ще отбележи завръщането на 68-годишната Кралица на попа на пазара на луксозни имоти в града три години след продажбата на предишния ѝ дом в Калифорния.

Носителката на „Оскар“ Анджелина Джоли финализира продажбата през септември, след като през май предложи имението за 29,85 млн. долара. Актрисата го придоби през 2017 г. за 24,5 млн. долара, малко след раздялата си с актьора Брад Пит.

Още през август се появи информация, че Мадона проявява сериозен интерес към имота. Представители на певицата организирали частна видеообиколка, тъй като по това време тя не се намирала в Лос Анджелис. Тогава обаче нямаше данни да е отправена официална оферта.

След приключването на сделката специализирани местни източници посочиха именно Мадона като новия собственик. По-големи издания за недвижими имоти като Mansion Global съобщават продажната цена, но отбелязват, че самоличността на купувача не може да бъде установена от публичните документи.

Имение с повече от век холивудска история

Имотът е сред историческите резиденции на Лос Анджелис. Основната къща е построена през 1913 г., а през 1916 г. става собственост на легендарния режисьор и продуцент Сесил Б. Демил, една от ключовите фигури в ранната история на Холивуд. Той живее там до смъртта си през 1959 г.

Комплексът се намира върху около 2,1 акра в охранявания Laughlin Park в Лос Фелис. Основната резиденция е с площ приблизително 11 000 квадратни фута, или малко над 1000 кв. м, и разполага с шест спални и 10 бани. Към нея има къща за гости, басейн с отделна постройка, фитнес, библиотека, винарска изба, чаена къща и скрита къща на дърво.

Историята на комплекса има още една връзка със златната епоха на Холивуд. През 1920 г. Сесил Б. Демил купува и съседната къща, която преди това е била обитавана от Чарли Чаплин, и свързва двете с остъклен коридор.

Мадона има дълга история на сделки с луксозни имоти в Калифорния. През 2021 г. Кралицата на попа купи имението на канадския музикант The Weeknd в Hidden Hills за 19,3 млн. долара, а през 2023 г. го продаде за 23 млн. долара.

Новината за предполагаемата покупка идва в момент, когато Мадона отново е във фокуса на музикалния живот в Лос Анджелис. На 27 септември тя откри MTV Video Music Awards 2026 в Peacock Theater с първото си изпълнение на сцената на наградите от 23 години. Певицата завърши вечерта със седем отличия, повече от всеки друг изпълнител, включително за Артист на годината и най-добър албум за „Confessions II“.

Анджелина Джоли се раздели с дома след девет години

За Анджелина Джоли продажбата затваря важен период от живота ѝ. Актрисата купува имението през 2017 г., след като през предходната година подава молба за развод с Брад Пит. Домът позволява на шестте им деца да останат в близост до баща си, който по това време също притежава имот в Лос Фелис.

Още през 2024 г. Анджелина Джоли заяви пред The Hollywood Reporter, че възнамерява да напусне Лос Анджелис, когато най-малките ѝ деца, близнаците Нокс и Вивиан, навършат 18 години. Те достигнаха пълнолетие през юли 2026 г.

Актрисата е говорила и за желанието си да прекарва повече време в Камбоджа и да пътува до местата, където живеят децата и близките ѝ, пояснявайки, че ще посвети на по-номадски начин на живот.