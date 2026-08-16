Адвокатът на Селена Гомес отвърна на обвиненията в измама

Американската певица, актриса и предприемач Селена Гомес отхвърли обвиненията в измама, отправени срещу нея във връзка с компанията за психично здраве Wondermind, която тя съосновава заедно с майка си Манди Тийфи и предприемачката Даниела Пиърсън.

Адвокатът на Селена Гомес Матю С. Розенгарт заяви, че твърденията срещу звездата са напълно неоснователни както от фактическа, така и от правна гледна точка. По думите му защитата ще оспори обвиненията и ще внесе искане съдът да прекрати претенциите срещу певицата.

Искът е подаден на 13 август 2026 г. във федерален съд в щата Делауеър от компаниите Wondermind SRS 44 LLC и Bespoke Wondermind LLC. Те твърдят, че през септември 2022 г. са инвестирали общо близо 1,2 млн. долара в Wondermind, след като получили подвеждаща информация за инфраструктурата, ръководството и възможностите за развитие на компанията.

В делото като ответници са посочени Селена Гомес, майка ѝ Манди Тийфи, бившата им бизнес партньорка Даниела Пиърсън и самата Wondermind. Инвеститорите твърдят, че им е било представено намерение компанията да изгради мащабна дигитална платформа за психично здраве, включително мобилно приложение и корпоративни партньорства, но според иска ключови елементи от тези планове така и не са били реализирани.

Особен акцент в документите е поставен върху ролята на Селена Гомес, която според инвеститорите е трябвало активно да участва в развитието и маркетинга на Wondermind чрез огромната си популярност и присъствие в социалните мрежи. Ищците твърдят, че тя не е изпълнила договорните си задължения в очакваната степен. Тези твърдения обаче са част от позицията на инвеститорите и все още не са доказани в съдебен процес.

Wondermind беше създадена през 2021 г. с амбицията да популяризира концепцията за „психично здраве“ и да предлага съдържание и инструменти за ежедневна грижа за психичното здраве. През 2022 г. компанията привлече около 5 млн. долара финансиране, като тогава беше оценявана на близо 100 млн. долара.

Проблемите около бизнеса станаха публични през 2025 г. Forbes съобщи, че Wondermind е съкратила около 60% от малкия си екип след проблеми с изплащането на възнаграждения към служители, фрийлансъри и доставчици. По това време представител на компанията определи ситуацията като част от трудностите, свързани с растежа на млад бизнес.

През септември 2025 г. The Cut публикува подробно разследване за сериозни финансови и управленски проблеми в Wondermind. В материала бивши служители отправиха обвинения срещу управлението на компанията и по-специално срещу Манди Тийфи. Тя отхвърли обвиненията и заяви, че недоволни бивши служители разпространяват неверни твърдения за нея.

Новият съдебен иск твърди още, че инвеститорите не са били информирани своевременно за мащаба на проблемите и че са научили за тях именно от медийните публикации през 2025 г. Те искат да получат обратно инвестираните средства, както и допълнителни обезщетения, разноски и адвокатски хонорари. По делото е поискан и съдебен процес с жури.

Даниела Пиърсън също отхвърля обвиненията срещу себе си. Според нейна позиция тя е инвестирала собствени средства в Wondermind и не е получавала заплата за работата си в компанията. Към момента Манди Тийфи не е направила ново подробно публично изявление конкретно по настоящия иск.

На този етап няма съдебно решение, което да установява измама от страна на Селена Гомес или останалите ответници. Предстои съдът да разгледа искането на защитата за прекратяване на претенциите срещу певицата.