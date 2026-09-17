Адвокатите на Шон „Диди“ Комбс искат да се оттеглят заради неплатени хонорари

Адвокатите на американския рапър и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс поискаха разрешение от федерален съд в Ню Йорк да прекратят работата си по неговия иск за клевета за 100 млн. долара. Като причини те посочват неплатени сметки и сериозен срив в комуникацията с намиращия се в затвора музикален магнат.

Майкъл Тремонте, съдружник в адвокатската кантора Sher Tremonte LLP, твърди в съдебните документи, че 56-годишният Шон Комбс не е извършвал плащания към фирмата повече от шест месеца. Натрупан е „значителен“ дълг за адвокатски хонорари, разходи и други разноски, като част от сумите са просрочени с повече от 90 дни. Точният размер на задълженията не е посочен публично.

Финансовият спор обаче не е единственият мотив за искането. Според Тремонте в продължение на повече от четири месеца Комбс е отказвал да участва в навременни и съществени разговори за съдебните си дела. Адвокатът описва отношенията като достигнали до „пълен срив в сътрудничеството и комуникацията“.

От документите става ясно още, че Sher Tremonte е предупредила Шон Комбс писмено на 3 и 11 септември, че ще поиска да се оттегли, ако той не уреди задълженията си и не възстанови комуникацията с екипа. Кантората настоява и за право да задържи материалите по делото до уреждането на сметките.

Шон „Диди“ Комбс обаче оспорва тази версия. В позиция след подаването на молбата той заяви, че сам е решил да смени адвокатите си заради сметки, които определя като прекомерни и неодобрени.

„Няма да позволя на никого да се възползва от мен, като ми начислява прекомерни суми и трупа сметки, които никога не съм одобрявал“, заяви Диди. Според него става дума за „бизнес спор относно хонорарите“, а не за отказ да изпълнява финансовите си задължения. От Sher Tremonte отхвърлят твърденията му за неправомерно завишаване на сметките.

Спорът идва в чувствителен момент за иска за 100 млн. долара, който Шон Комбс заведе през януари 2025 г. срещу Кортни Бърджес, адвокатката Ариел Мичъл и Nexstar Media Inc., компанията собственик на NewsNation.

Делото е свързано с изявления, направени в ефира на NewsNation през 2024 г. Бърджес твърди, че разполага с видеозаписи, свързани със сексуални посегателства срещу известни личности и непълнолетни. Рапърът категорично отрича тези твърдения и поддържа позицията, че разпространяването им е нанесло сериозни щети на репутацията и бизнеса му.

По-рано през септември федералният съдия Джон Кронан отхвърли три от четирите оспорвани твърдения срещу Nexstar, но позволи един от исковете срещу медийната компания да продължи. Съдът също отказа да прекрати претенциите срещу Ариел Мичъл. Кортни Бърджес не е отговорил на иска и през април съдебният секретар е вписал неизпълнение от негова страна.

Молбата на Sher Tremonte не означава автоматично прекратяване на делото. Кантората може да се оттегли само след разрешение от съдията, а ако това стане, Комбс ще трябва да реши кой ще го представлява, докато съдебната процедура продължава. Към момента няма определена дата за съдебен процес.

Паралелно с гражданските дела Пи Диди излежава 50-месечна федерална присъда във FCI Fort Dix в Ню Джърси. През 2025 г. съдебните заседатели го оправдаха по по-тежките обвинения за рекет и трафик с цел сексуална експлоатация, но го признаха за виновен по две обвинения за транспортиране на лица с цел проституция.

Според актуалните данни на Федералното бюро по затворите очакваната дата за освобождаване на музикалния продуцент е 5 февруари 2028 г. Датата беше променяна няколко пъти, а Комбс междувременно обжалва присъдата и наказанието си.