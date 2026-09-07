Деси Слава официално обяви доходите си

Въпреки че Деси Слава не е сред най-младите чалга звезди, певицата си докарва доста прилични доходи от участия. За миналата година фолк дивата е обявила пред НАП получени хонорари за близо половин милион евро. И това са само парите, който са постъпили по сметките на фирмата и "Ню Мюзик", установи "Уикенд".

Не е тайна, че Деси Слава и колежките си докарват от всяко участие по още някоя друга хилядарка за специални поздрави към пияните баровци в съответната дискотека или ресторант. Тях държавата обаче няма как да ги преброи и обложи.

Половин милион евро изглеждат впечатляващо, но според запознати, си е доста скромна сума за чалгата.

Освен че поканите за участия към нея не валят през глава, днес хонорарът на певицата е доста скромен. Докато мега звезди като Азис, Преслава и Галена прибират по 10-12 000 евро за участие, то ангелогласната певица се задаволява със скромните 4000. Преди нея в списъка са и още куп чалгаджии като Ивана, Тони Стораро, Меди, Софи Маринова.

А съвсем до скоро Деси Слава бе №1 по изкарани пари. За 2021 г. фирмата ѝ "Ню Мюзик", на чието име се превеждат хонорарите, бе обявила 122 бона, изпреварвайки с няколко десетки хилядарки колежките си Глория, Преслава, Галена и Камелия.

Тази година със сигурност парите на чалга легендата ще са повече. Най-малкото заради грандиозният концерт в "Арена 8888", с който Деси Слава ще отбележи 30 години на сцената. Сигурно е, че всички 18 000 места в залата ще бъдат пълни. При цени на билетите, стигащи до 80 евро, певицата гарантирано ще изкара още 1 милион. За да има "с какво да храни семейството си", както самата тя споделя за любимата си професия, пише plovdiv24.bg.