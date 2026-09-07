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Деси Слава официално обяви доходите си

Деси Слава официално обяви доходите си

7 Септември, 2026 09:41 986 6

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  • нап

Днес хонорарът на певицата е доста скромен

Деси Слава официално обяви доходите си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Въпреки че Деси Слава не е сред най-младите чалга звезди, певицата си докарва доста прилични доходи от участия. За миналата година фолк дивата е обявила пред НАП получени хонорари за близо половин милион евро. И това са само парите, който са постъпили по сметките на фирмата и "Ню Мюзик", установи "Уикенд".

Не е тайна, че Деси Слава и колежките си докарват от всяко участие по още някоя друга хилядарка за специални поздрави към пияните баровци в съответната дискотека или ресторант. Тях държавата обаче няма как да ги преброи и обложи.

Половин милион евро изглеждат впечатляващо, но според запознати, си е доста скромна сума за чалгата.

Освен че поканите за участия към нея не валят през глава, днес хонорарът на певицата е доста скромен. Докато мега звезди като Азис, Преслава и Галена прибират по 10-12 000 евро за участие, то ангелогласната певица се задаволява със скромните 4000. Преди нея в списъка са и още куп чалгаджии като Ивана, Тони Стораро, Меди, Софи Маринова.

А съвсем до скоро Деси Слава бе №1 по изкарани пари. За 2021 г. фирмата ѝ "Ню Мюзик", на чието име се превеждат хонорарите, бе обявила 122 бона, изпреварвайки с няколко десетки хилядарки колежките си Глория, Преслава, Галена и Камелия.

Тази година със сигурност парите на чалга легендата ще са повече. Най-малкото заради грандиозният концерт в "Арена 8888", с който Деси Слава ще отбележи 30 години на сцената. Сигурно е, че всички 18 000 места в залата ще бъдат пълни. При цени на билетите, стигащи до 80 евро, певицата гарантирано ще изкара още 1 милион. За да има "с какво да храни семейството си", както самата тя споделя за любимата си професия, пише plovdiv24.bg.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тъй ли

    9 0 Отговор
    Но, това е само от пеенето.
    А от свиренето?

    09:47 07.09.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Естественият цвят на косата й я подмладява с поне 10 години. Браво, че спря да се изрусява

    09:49 07.09.2026

  • 4 Ама много

    0 0 Отговор
    обичам да пера едни парички.

    10:02 07.09.2026

  • 5 Георги

    0 1 Отговор
    лошо няма, тя поне не ги краде

    10:04 07.09.2026

  • 6 Бибитко от Банкя

    0 0 Отговор
    Чалгата е апотеоз на простотията! Но Ганю Балкански обожава да бъде сноб и лаик. Затова ще продължава да пълни джобовете на културтрегерите като Десислава.

    10:06 07.09.2026