Асен Василев: Във всички мерки на правителството е сложена по лъжичка катран, за да не работят

„Спорът за бюджета приключи миналата седмица. Кабинетът под ръководството на Румен Радев и по предложение на Гълъб Донев прие отчета за изпълнението на Бюджет 2025 точно с числата, които бяха оставени от кабинета „Желязков“. Това заяви в предаването "Лице в лице" по бТВ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

По думите му Евростат официално е потвърдил, че дефицитът е 3,5%, което доказва, че няма скрити фактури.

„Румен Радев и неговите министри ни лъгаха няколко месеца, че има тежко наследство. Самият факт, че правителството приема числата на предходния кабинет и ги праща в парламента, опровергава всички приказки за скрити неща. Каква е истината, аз не мога да ви кажа, тъй като не съм финансов министър и нямам детайлните разбивки, но числата говорят сами“, допълни той.

Кризата с шоковото поскъпване на горивата

Бившият финансов министър подложи на критика сегашните антикризисни мерки и ги определи като неефективни.

„Маха се акцизът на пропан-бутана, при условие че имаме сериозен проблем с бензина и с дизела. Дават се по 50 евро на социално слабите, независимо дали имат коли, или нямат“, посочи той.

Василев направи сравнение с механизма, въведен през 2022 г.: „Тогава всеки с български талон получаваше по 25 стотинки отстъпка на литър за бензин, дизел, пропан-бутан и метан. Така не финансирахме транзитния трафик, а помощта беше реална за гражданите“.

Той уточни, че тази отстъпка е била финансирана директно от допълнителните печалби на „Лукойл“, след като данъкът на рафинерията е бил вдигнат първо от 10% на 33% през 2022 г., а след това и на 50% през 2023 г. заради договорената с ЕС дерогация за руски петрол.

„Така парите, вместо да отидат извън България, се върнаха при българските граждани“, подчерта Василев.

Той изрази възмущение и от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев.

„Грозно е министър да заявява, че при стария специален управител „Лукойл“ се управлявал така, че цената да е евтина, а трябвало да се управлява така, че компанията да прави печалби. Ти си министър на българската държава. Твоята роля при подобен монопол е да защитиш гражданите и фирмите с ниски цени, а не да вдигаш до тавана печалбите на рафинерията“, заяви Асен Василев.

Над 3 милиарда лева „необяснени разходи“ в новия бюджет

Асен Василев обясни, че благодарение на протестите на ПП са били спрени първоначално заложените в бюджета за 2026 г. увеличения на данъците и допълнителни разходи от близо 10 милиарда лева. Въпреки това приетият сега проект от служебното правителство е „още по-лош“.

„В този бюджет има 1,7 милиарда евро (над 3 милиарда лева) изцяло необяснени разходи, за които не е описано за какво ще се харчат. Ако те бъдат насочени в истински антикризисен пакет за фирмите и гражданите, много по-лесно ще преминем през предстоящата външна криза“, категоричен бе той.

Като пример за лошо разпределение Василев посочи настоящата програма за компенсация на тока за бизнеса, където цели 170 милиона евро отиват в едва 15 големи предприятия, вместо помощта да е за всички бизнеси спрямо потреблението им. Подобна била ситуацията и с горивата – 100 милиона евро се насочват към зърнопроизводители, които вече са произвели зърното си преди поскъпването.

„Там има огромна концентрация – 80% от субсидиите и земите се обработват от около 20 свързани семейства, а големите масиви са изкуствено разбити, за да отиват парите към едни и същи крайни собственици“, завърши Асен Василев.

Във всички мерки на правителството има "по една лъжичка катран"

Според него във всички мерки на правителството, сред които по думите му има и много смислени, сякаш е сложена „по една лъжичка катран“, за да я направи да не работи. Той даде и пример за това.

„Вдигат ваучерите за храна от 100 евро на 200 евро – супер мярка. Но слагат 7% данък. До тези 50 милиона евро ли е опряла хазната?“, попита той.

Василев даде за пример и друга мярка.

„Вдигат данъчното облекчение за работещи родители – супер мярка. Но дали за първо дете 500 евро, за второ дете - 400, а за трето дете - 300. И сега на децата различни играчки ли ще им купувате? Трябва да е еднакво за всяко дете“, на мнение е Асен Василев.

„Хубави идеи, но имам чувство, че някой им прави сечено и във всяка една хубава идея са сложили някаква недомислица, която да опорочи идеята“, допълни той.

Според него данъчната оценка върху имотите трябва да се вдигне, но същевременно с това трябва да се намали данъчната ставка, за да не плащат българските граждани по-висок данък.

„В момента сме сложили голяма данъчна ставка на ниска данъчна оценка и се лъжем целия народ. Ако се оправи оценката, може да се намали ставката и по този начин да не се ощетят българските граждани. И това е разумното нещо, което да се направи в комплект двете, а не само да вдигнеш оценката и да сложиш всичките под ножа“, обясни Василев.