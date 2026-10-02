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Асен Василев: Във всички мерки на правителството е сложена по лъжичка катран, за да не работят

Асен Василев: Във всички мерки на правителството е сложена по лъжичка катран, за да не работят

2 Октомври, 2026 18:32 474 24

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Румен Радев и неговите министри ни лъгаха няколко месеца, че има тежко наследство, заяви той

Асен Василев: Във всички мерки на правителството е сложена по лъжичка катран, за да не работят - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Спорът за бюджета приключи миналата седмица. Кабинетът под ръководството на Румен Радев и по предложение на Гълъб Донев прие отчета за изпълнението на Бюджет 2025 точно с числата, които бяха оставени от кабинета „Желязков“. Това заяви в предаването "Лице в лице" по бТВ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

По думите му Евростат официално е потвърдил, че дефицитът е 3,5%, което доказва, че няма скрити фактури.

„Румен Радев и неговите министри ни лъгаха няколко месеца, че има тежко наследство. Самият факт, че правителството приема числата на предходния кабинет и ги праща в парламента, опровергава всички приказки за скрити неща. Каква е истината, аз не мога да ви кажа, тъй като не съм финансов министър и нямам детайлните разбивки, но числата говорят сами“, допълни той.

Кризата с шоковото поскъпване на горивата

Бившият финансов министър подложи на критика сегашните антикризисни мерки и ги определи като неефективни.

„Маха се акцизът на пропан-бутана, при условие че имаме сериозен проблем с бензина и с дизела. Дават се по 50 евро на социално слабите, независимо дали имат коли, или нямат“, посочи той.

Василев направи сравнение с механизма, въведен през 2022 г.: „Тогава всеки с български талон получаваше по 25 стотинки отстъпка на литър за бензин, дизел, пропан-бутан и метан. Така не финансирахме транзитния трафик, а помощта беше реална за гражданите“.

Той уточни, че тази отстъпка е била финансирана директно от допълнителните печалби на „Лукойл“, след като данъкът на рафинерията е бил вдигнат първо от 10% на 33% през 2022 г., а след това и на 50% през 2023 г. заради договорената с ЕС дерогация за руски петрол.

„Така парите, вместо да отидат извън България, се върнаха при българските граждани“, подчерта Василев.

Той изрази възмущение и от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев.

„Грозно е министър да заявява, че при стария специален управител „Лукойл“ се управлявал така, че цената да е евтина, а трябвало да се управлява така, че компанията да прави печалби. Ти си министър на българската държава. Твоята роля при подобен монопол е да защитиш гражданите и фирмите с ниски цени, а не да вдигаш до тавана печалбите на рафинерията“, заяви Асен Василев.

Над 3 милиарда лева „необяснени разходи“ в новия бюджет

Асен Василев обясни, че благодарение на протестите на ПП са били спрени първоначално заложените в бюджета за 2026 г. увеличения на данъците и допълнителни разходи от близо 10 милиарда лева. Въпреки това приетият сега проект от служебното правителство е „още по-лош“.

„В този бюджет има 1,7 милиарда евро (над 3 милиарда лева) изцяло необяснени разходи, за които не е описано за какво ще се харчат. Ако те бъдат насочени в истински антикризисен пакет за фирмите и гражданите, много по-лесно ще преминем през предстоящата външна криза“, категоричен бе той.

Като пример за лошо разпределение Василев посочи настоящата програма за компенсация на тока за бизнеса, където цели 170 милиона евро отиват в едва 15 големи предприятия, вместо помощта да е за всички бизнеси спрямо потреблението им. Подобна била ситуацията и с горивата – 100 милиона евро се насочват към зърнопроизводители, които вече са произвели зърното си преди поскъпването.

„Там има огромна концентрация – 80% от субсидиите и земите се обработват от около 20 свързани семейства, а големите масиви са изкуствено разбити, за да отиват парите към едни и същи крайни собственици“, завърши Асен Василев.

Във всички мерки на правителството има "по една лъжичка катран"

Според него във всички мерки на правителството, сред които по думите му има и много смислени, сякаш е сложена „по една лъжичка катран“, за да я направи да не работи. Той даде и пример за това.

„Вдигат ваучерите за храна от 100 евро на 200 евро – супер мярка. Но слагат 7% данък. До тези 50 милиона евро ли е опряла хазната?“, попита той.

Василев даде за пример и друга мярка.

„Вдигат данъчното облекчение за работещи родители – супер мярка. Но дали за първо дете 500 евро, за второ дете - 400, а за трето дете - 300. И сега на децата различни играчки ли ще им купувате? Трябва да е еднакво за всяко дете“, на мнение е Асен Василев.

„Хубави идеи, но имам чувство, че някой им прави сечено и във всяка една хубава идея са сложили някаква недомислица, която да опорочи идеята“, допълни той.

Според него данъчната оценка върху имотите трябва да се вдигне, но същевременно с това трябва да се намали данъчната ставка, за да не плащат българските граждани по-висок данък.

„В момента сме сложили голяма данъчна ставка на ниска данъчна оценка и се лъжем целия народ. Ако се оправи оценката, може да се намали ставката и по този начин да не се ощетят българските граждани. И това е разумното нещо, което да се направи в комплект двете, а не само да вдигнеш оценката и да сложиш всичките под ножа“, обясни Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    7 13 Отговор
    Да жУвей вожда на племето на шарлатаните от сектата на пеДроханите!

    Коментиран от #17, #22

    18:40 02.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 11 Отговор
    За съжаление ПБ съсипват всичко и ще изгонят хората в чужбина. При Бойко живеехме по-добре

    18:41 02.10.2026

  • 3 Овчар

    7 13 Отговор
    Палячото вече не е интересен..! Румбата прави каквото си иска и е по малкото зло..! Предното зло беше алчно и ненаситно остави много следи и ще яде сопите..!

    Коментиран от #20

    18:41 02.10.2026

  • 4 ........–

    6 8 Отговор
    Федерастчето винаги на първа линия до громи Силните.

    18:42 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 след дъжд качулка

    3 3 Отговор
    -------По думите му Евростат официално е потвърдил, че дефицитът е 3,5%, което доказва, че няма скрити фактури.--------
    Важно е че излъгаха по начин, по който обществото им повярва. Така се управлява, за да не им искат оставката, а не с откровенни обяснения.

    18:42 02.10.2026

  • 7 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Не забравяйте,че нещата отиват на зле.

    18:43 02.10.2026

  • 8 Каза

    3 8 Отговор
    Асан Кокорчооглу

    18:43 02.10.2026

  • 9 Пурко, "Господин за един ден"

    3 6 Отговор
    Този раздава акъли все едно сто години е управлявал и едва ли не е донесъл златен век на България, а в същност може да бъде наречен "мистър заем".

    18:44 02.10.2026

  • 10 Кутрев

    2 0 Отговор
    Българина не разбра великата идея за Прогреса,реве за шише ракия!

    18:44 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 слави

    2 1 Отговор
    Вие ще изчезнете по бързо и от чалгаря

    18:46 02.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 след дъжд качулка

    3 0 Отговор
    ------В момента сме сложили голяма данъчна ставка на ниска данъчна оценка и се лъжем целия народ.--------
    Лъжата е ефективна, щом има балъци да я приемат за справедливо и прогресивно управление.

    18:48 02.10.2026

  • 16 Пенсионер

    5 0 Отговор
    Единствените, които се погрижиха за пенсионери, болни, деца и млади семейства бяха от ПП-ДБ. Никой друг !
    А тези "прогресивните" отново ни докарват до просешка тояга. Теглят заеми и ги раздават на комунистическите фамилии.
    И забележете - за 3 години ПП-ДБ сумарно са изтеглили много по нисък дълг от колкото правителството на ДС-БКП за 5 месеца .

    18:48 02.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кокорчо чоджум,

    2 3 Отговор
    ти за какво похарчи 9 милиарда за по-малко от месец в края на 2021 година?!?

    Коментиран от #21

    18:51 02.10.2026

  • 19 Историята помни

    3 1 Отговор
    Аз само да напомня, покрай лъжите на Боташа, че дрОгарката Йотова е помилвала един наркобарон с международна слава и още 4-ма по дребни наркоразпространители. Освен това е помилвала и още 6-ма рецидивисти, сред които убийци. Дали кРадев не е бил в основата на всичко като знаем как е "пораснала" мафиЙотова, коленичейки пред Любен Гоцев, агент Гоце, полк. Гундяев ...

    18:54 02.10.2026

  • 20 Палячото

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Назови едно име на финансов министър по добър по компетентен и по убедителен с чила и факти от Асен Василев.

    18:58 02.10.2026

  • 21 Чукча писател

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "кокорчо чоджум,":

    Показвал е стотици пъти подробна разбивка какво е плащано с тях - пенсии, заплати, не разплатени фактури по общините ...
    Там е работата, че на Асен разходите и приходите са описани подробно в Закона за бюджета и всеки може прочете, ако иска разбира се,

    18:58 02.10.2026

  • 22 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк - либераст":

    Какво обещаваше на изборите лъжецът комунистът Радев,
    и каква е истината сега.

    Цените летят на горе, като в кочината Русия на Путин!
    В кочината, дори Путин вече въведе купони дори за бензин!

    19:00 02.10.2026

  • 23 безпартиен

    1 0 Отговор
    Бюджет без съкращения на щата в бюджетната сфера с поне 30/100,води до нови заеми!!!В държава без високотехнологични производства и без производство на стоки с голяма принадена стойност,това е решението за момента!

    19:00 02.10.2026

  • 24 Гарван

    0 0 Отговор
    Да идва следващата гугутка!

    19:04 02.10.2026

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