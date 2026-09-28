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Археолози откриха 4000-годишна гробница с „портал към отвъдното“ в Египет

Археолози откриха 4000-годишна гробница с „портал към отвъдното“ в Египет

28 Септември, 2026 17:31 915 9

  • египет-
  • археология-
  • гробница-
  • разкопки-
  • пирамида

Сред най-интересните находки е т.нар. фалшива врата, която древните египтяни възприемали като символичен проход между света на живите и отвъдното

Археолози откриха 4000-годишна гробница с „портал към отвъдното“ в Египет - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Археолози откриха в египетския некропол Сакара гробница на около 4000 години, принадлежала на високопоставен служител от времето на Старото царство. Сред най-интересните находки е т.нар. фалшива врата, която древните египтяни възприемали като символичен проход между света на живите и отвъдното.

Откритието е направено в района на некропола Бубастейон в Сакара, един от най-богатите археологически комплекси в Египет.

Йероглифни надписи идентифицират собственика на гробницата като Сахнетио-Бтах. Сред титлите му е „пазител на тайните на царя“, което показва високото му положение в държавната администрация и близостта му до фараона.

Според специалистите названието вероятно не се отнася до пазене на съкровища или религиозни тайни. По-скоро длъжността е била свързана с достъп до поверителни царски документи и решения. Сахнетио-Бтах е бил също царски камергер, жрец на богинята Маат и надзорник на царската библиотека.

„Врата“ между живите и мъртвите

В гробницата археолозите са открили останки от погребален параклис и фалшива врата. Подобни архитектурни елементи имат важно значение в древноегипетските погребални вярвания. Те символично позволявали на духа на починалия да преминава между отвъдния свят и гробницата, където близките оставяли храна и други дарове.

Открити са още маса и плоча за приношения, както и басейн за ритуално пречистване. Част от предметите са запазени на първоначалните си места, което дава на археолозите ценна информация за погребалните практики през Старото царство.

Около гробницата е разкрита и система от свързани погребални шахти с множество човешки останки и големи количества цветно декориран картонаж, използван при мумифицирането.

Екипът е намерил повече от 100 фигурки ушебти. Древните египтяни поставяли тези малки статуетки в гробниците с вярването, че те ще служат на починалия и ще извършват работа вместо него в отвъдния живот.

Сред най-впечатляващите находки са три каменни саркофага, открити запечатани и непокътнати на първоначалните им места. Намерени са също дървена статуя на сокол, керамични съдове и други погребални предмети.

Предварителните проучвания показват, че части от комплекса са били ограбени още в древността. Въпреки това значителна част от артефактите са запазени в добро състояние.

Сакара се намира южно от Кайро и е сред най-значимите археологически обекти в Египет. Там се издига Стъпаловидната пирамида на фараона Джосер, построена преди около 4700 години и смятана за най-ранния монументален пирамидален комплекс в страната.

През последните години разкопките в Сакара разкриха запечатани саркофази, погребални шахти, работилници за мумифициране, животински некрополи и хиляди артефакти. Новите находки показват, че огромният некропол е използван многократно през различни периоди от древноегипетската история.


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  • 4 Светлина

    1 1 Отговор
    Тъй като ще коментира основно недоеволюирали, ще ви кажа, какво означава това! Тези врати, които не са нищо уникално, и не се намират само в Египет, показват, че древните Богове (извънземни), не само че идват от различни места, но и че вероятно, някои дори не са това, което ние разбираме под - биология! Защото едни идват като пътници сред звезди и галактики, но тези с порталите идват от други измерения! Което означава че дори и не е необходимо да са тела, достатъчно е да са същности!

    Коментиран от #6

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