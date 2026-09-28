Археолози откриха 4000-годишна гробница с „портал към отвъдното“ в Египет

Археолози откриха в египетския некропол Сакара гробница на около 4000 години, принадлежала на високопоставен служител от времето на Старото царство. Сред най-интересните находки е т.нар. фалшива врата, която древните египтяни възприемали като символичен проход между света на живите и отвъдното.
Откритието е направено в района на некропола Бубастейон в Сакара, един от най-богатите археологически комплекси в Египет.
Йероглифни надписи идентифицират собственика на гробницата като Сахнетио-Бтах. Сред титлите му е „пазител на тайните на царя“, което показва високото му положение в държавната администрация и близостта му до фараона.
Според специалистите названието вероятно не се отнася до пазене на съкровища или религиозни тайни. По-скоро длъжността е била свързана с достъп до поверителни царски документи и решения. Сахнетио-Бтах е бил също царски камергер, жрец на богинята Маат и надзорник на царската библиотека.
Three sealed coffins and funerary treasures found in major Saqqara discovery— Sinuhe the Egyptian (@tonyfuo) August 30, 2026
The Ministry of Tourism and Antiquities has announced the discovery of the Old Kingdom tomb of "Sekhentiu-Ptah" in the Bubasteion necropolis at Saqqara. pic.twitter.com/SEHOc0AE4k
„Врата“ между живите и мъртвите
В гробницата археолозите са открили останки от погребален параклис и фалшива врата. Подобни архитектурни елементи имат важно значение в древноегипетските погребални вярвания. Те символично позволявали на духа на починалия да преминава между отвъдния свят и гробницата, където близките оставяли храна и други дарове.
Открити са още маса и плоча за приношения, както и басейн за ритуално пречистване. Част от предметите са запазени на първоначалните си места, което дава на археолозите ценна информация за погребалните практики през Старото царство.
Около гробницата е разкрита и система от свързани погребални шахти с множество човешки останки и големи количества цветно декориран картонаж, използван при мумифицирането.
Екипът е намерил повече от 100 фигурки ушебти. Древните египтяни поставяли тези малки статуетки в гробниците с вярването, че те ще служат на починалия и ще извършват работа вместо него в отвъдния живот.
Сред най-впечатляващите находки са три каменни саркофага, открити запечатани и непокътнати на първоначалните им места. Намерени са също дървена статуя на сокол, керамични съдове и други погребални предмети.
Предварителните проучвания показват, че части от комплекса са били ограбени още в древността. Въпреки това значителна част от артефактите са запазени в добро състояние.
Сакара се намира южно от Кайро и е сред най-значимите археологически обекти в Египет. Там се издига Стъпаловидната пирамида на фараона Джосер, построена преди около 4700 години и смятана за най-ранния монументален пирамидален комплекс в страната.
През последните години разкопките в Сакара разкриха запечатани саркофази, погребални шахти, работилници за мумифициране, животински некрополи и хиляди артефакти. Новите находки показват, че огромният некропол е използван многократно през различни периоди от древноегипетската история.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
17:35 28.09.2026
2 честен ционист
17:35 28.09.2026
3 Тагаренков
17:36 28.09.2026
4 Светлина
Коментиран от #6
17:41 28.09.2026
5 Кина
17:52 28.09.2026
6 Мн си умен
До коментар #4 от "Светлина":почти колкото няколко извънземни същности.
18:10 28.09.2026
7 ДАЙ СНИМКИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нали си там
18:13 28.09.2026
8 ПРОДАВАТ ЕДИН КАМЪК ЗА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДВАЙСЕ ЕВРА. ЗАПЪЛВАТ ДЖОБА НА ГЪЛЪБА КРАДЕВ И ЧУБАКА...
18:14 28.09.2026
9 Сфинкска мас
18:43 28.09.2026