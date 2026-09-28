Археолози откриха 4000-годишна гробница с „портал към отвъдното“ в Египет

Археолози откриха в египетския некропол Сакара гробница на около 4000 години, принадлежала на високопоставен служител от времето на Старото царство. Сред най-интересните находки е т.нар. фалшива врата, която древните египтяни възприемали като символичен проход между света на живите и отвъдното.

Откритието е направено в района на некропола Бубастейон в Сакара, един от най-богатите археологически комплекси в Египет.

Йероглифни надписи идентифицират собственика на гробницата като Сахнетио-Бтах. Сред титлите му е „пазител на тайните на царя“, което показва високото му положение в държавната администрация и близостта му до фараона.

Според специалистите названието вероятно не се отнася до пазене на съкровища или религиозни тайни. По-скоро длъжността е била свързана с достъп до поверителни царски документи и решения. Сахнетио-Бтах е бил също царски камергер, жрец на богинята Маат и надзорник на царската библиотека.

Three sealed coffins and funerary treasures found in major Saqqara discovery

The Ministry of Tourism and Antiquities has announced the discovery of the Old Kingdom tomb of "Sekhentiu-Ptah" in the Bubasteion necropolis at Saqqara. pic.twitter.com/SEHOc0AE4k — Sinuhe the Egyptian (@tonyfuo) August 30, 2026

„Врата“ между живите и мъртвите

В гробницата археолозите са открили останки от погребален параклис и фалшива врата. Подобни архитектурни елементи имат важно значение в древноегипетските погребални вярвания. Те символично позволявали на духа на починалия да преминава между отвъдния свят и гробницата, където близките оставяли храна и други дарове.

Открити са още маса и плоча за приношения, както и басейн за ритуално пречистване. Част от предметите са запазени на първоначалните си места, което дава на археолозите ценна информация за погребалните практики през Старото царство.

Около гробницата е разкрита и система от свързани погребални шахти с множество човешки останки и големи количества цветно декориран картонаж, използван при мумифицирането.

Екипът е намерил повече от 100 фигурки ушебти. Древните египтяни поставяли тези малки статуетки в гробниците с вярването, че те ще служат на починалия и ще извършват работа вместо него в отвъдния живот.

Сред най-впечатляващите находки са три каменни саркофага, открити запечатани и непокътнати на първоначалните им места. Намерени са също дървена статуя на сокол, керамични съдове и други погребални предмети.

Предварителните проучвания показват, че части от комплекса са били ограбени още в древността. Въпреки това значителна част от артефактите са запазени в добро състояние.

Сакара се намира южно от Кайро и е сред най-значимите археологически обекти в Египет. Там се издига Стъпаловидната пирамида на фараона Джосер, построена преди около 4700 години и смятана за най-ранния монументален пирамидален комплекс в страната.

През последните години разкопките в Сакара разкриха запечатани саркофази, погребални шахти, работилници за мумифициране, животински некрополи и хиляди артефакти. Новите находки показват, че огромният некропол е използван многократно през различни периоди от древноегипетската история.