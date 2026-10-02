Джулиан Мур получава награда за цялостно творчество в Рим

Джулиан Мур ще получи награда за цялостно творчество на 21-вия кинофестивал в Рим, който ще се проведе от 13 до 25 октомври 2026 г. в комплекса „Аудиториум Парко дела Музика Енио Мориконе“. Отличието ще бъде връчено по време на прожекцията на новия филм The Debut, в който американската актриса изпълнява главната роля.

Наградата ще бъде предадена лично от Джеси Айзенбърг. Той е режисьор, сценарист, продуцент и актьор във филма, който е включен в секцията Grand Public. Продукцията е с продължителност 105 минути, а сред останалите участници са Пол Джамати, Хали Бейли, Кара Буоно и Бернадет Питърс.

Отличието идва заедно с нов филм

Решението е обявено от Салваторе Настази, президент на фондация „Кино за Рим“, по предложение на артистичния директор Паола Маланджа. Организаторите определят Мур като една от най-разпознаваемите американски актриси, носителка на „Оскар“, „Еми“, „Златен глобус“ и БАФТА.

В The Debut Мур играе скромна домакиня от Ню Джърси, която получава малка роля в театрална постановка на местна сцена. Героинята постепенно се превръща в обсебена от метода актриса и влиза в конфликт с властния режисьор, изигран от Пол Джамати. Филмът е вторият съвместен проект на Мур и Айзенбърг след When You Finish Saving the World от 2022 г.

В рецензия за The Debut критикът на „Варайъти“ Оуен Глайберман нарича филма „изкривено любовно писмо към славата на обществения театър“, като отделя внимание и на изпълнението на Джулиан Мур.

Кариера с „Оскар“ и повече от 70 филма

Джулиан Мур печели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в „Все още Алис“ през 2015 г. За същото изпълнение тя получава и наградите „Златен глобус“ и БАФТА. Актрисата е носителка и на награда „Еми“ за ролята на Сара Пейлин в телевизионната минисерия Game Change.

Сред емблематичните заглавия в нейната филмография са „Буги нощи“, „Далеч от рая“, „Часовете“, „Децата са добре“, „Магнолия“, „Мей Декембър“ и „Съседната стая“. По данни на АНСА кариерата ѝ включва повече от 70 филма.

Точната дата на връчването в рамките на фестивала не е обявена. Потвърдено е, че церемонията ще се състои при прожекцията на The Debut в програмата на римския кинофестивал.

Източник: Variety