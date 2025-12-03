Червенокосата икона на Холивуд Джулиан Мур става на 65 г. днес

Днес една от най-изтънчените и обичани актриси на своето поколение – Джулиан Мур – празнува рождения си ден.

Вижте подробности от биографията на актрисата:

Джулиан Мур е родена като Джули Ен Смит на 3 декември 1960 г. във Фейетвил, Северна Каролина, в семейство, чиито корени са далеч от света на киното. Баща ѝ е военен съдия в американската армия, а майка ѝ – шотландка, която по-късно работи като социален работник. Заради професията на баща си, детството на бъдещата актриса преминава между различни военни бази в САЩ и Германия. Тази непрекъсната промяна на средата по-късно тя посочва като един от факторите, помогнали ѝ да разбира хората и да се адаптира бързо – качества, които се оказват ценни в актьорството.

Още като тийнейджър Мур проявява интерес към литературата и театъра. Завършва престижното училище за изкуства Boston University College of Fine Arts, където получава професионално актьорско образование. След дипломирането си се премества в Ню Йорк и започва да играе в театъра „Off-Broadway“, а по-късно – и в телевизионни продукции.

Първият ѝ по-значим пробив идва с участието в сапунената опера "As the World Turns" през 80-те години, за която печели награда „Еми“. Това ѝ отваря врати към киното, където постепенно се утвърждава като актриса с необикновена дълбочина и драматичен диапазон.

През 90-те Мур се превръща в една от най-търсените актриси в Холивуд благодарение на силни участия в филми като „Късо съединили“ (Short Cuts), „Буги нощи“ (Boogie Nights), „Краят на аферата“, „Магнолия“ и „Часовете“. Тя развива репутация на изпълнител, който се ангажира с трудни роли и психологически сложни герои.

Кулминацията на кариерата ѝ идва през 2015 г., когато печели Оскар за най-добра актриса за ролята си в „Все още Алис“ – филм, който поставя важни въпроси за паметта, идентичността и човешкото достойнство.

Извън киното Мур е автор на успешни детски книги и активист по обществени теми. Омъжена е за режисьора Барт Фройндлих, с когото имат две деца. Балансът между личния и професионалния живот, както и естествената ѝ непринуденост, допринасят за образа ѝ на жена, която остава вярна на себе си въпреки светлините на прожекторите.