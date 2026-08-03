Дейвид и Виктория Бекъм рискуваха сблъсък с отчуждения си син Бруклин и съпругата му в Сен Тропе

Бруклин Бекъм и съпругата му, американската актриса Никола Пелц Бекъм, са се разминали само с няколко минути с Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм по време на отделните им почивки в Сен Тропе.

27-годишният кулинарен инфлуенсър и Никола Пелц посетили сладкарница за сладолед, след като прекарали време на яхтата на неговия кръстник, британския музикант Елтън Джон. С тях бил и съпругът на певеца, канадският режисьор и продуцент Дейвид Фърниш.

Малко преди това бившият футболист Дейвид Бекъм и модната дизайнерка Виктория Бекъм били на обяд в ресторант само на няколко минути пеша от същото място. Според британски медии двамата били в компанията на баскетболната легенда Майкъл Джордан, но не се засекли със сина си и снаха си.

Distante dos pais, David e Victoria Beckham, desde o início do ano, Brooklyn Beckham curtiu um passeio de iate pelo sul da França acompanhado da esposa, Nicola Peltz, e do cantor Elton John, seu padrinho de batismo, ao lado do marido dele, David Furnish. pic.twitter.com/sm0MA9op6H — Quem (@quem) August 3, 2026

Никола Пелц Бекъм се появила с къса пола, изрязан топ и чанта Pucci, а Бруклин Бекъм избрал бяла тениска и черни къси панталони. Двамата изглеждали спокойни, докато разглеждали магазини в курорта.

Случайното разминаване привлече внимание заради продължаващото напрежение между Бруклин Бекъм и неговите родители. През януари 2026 г. той публично заяви, че не желае помирение, и обвини Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, че са се опитвали да контролират живота му и да навредят на отношенията му с Никола Пелц. Родителите му не отговориха подробно на обвиненията.

Последната обща публична снимка на Бруклин Бекъм и Никола Пелц със семейство Бекъм е от края на 2024 г. Оттогава двойката пропуска семейни празници и ваканции, включително честванията около 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм.

Докато Дейвид и Виктория Бекъм почиват с другите си деца, Бруклин Бекъм остава близък с Елтън Джон, който е дългогодишен приятел на семейството и негов кръстник. Присъствието им почти по едно и също време в Сен Тропе засега не е довело до среща или знак за помирение.