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Дейвид и Виктория Бекъм рискуваха сблъсък с отчуждения си син Бруклин и съпругата му в Сен Тропе

Дейвид и Виктория Бекъм рискуваха сблъсък с отчуждения си син Бруклин и съпругата му в Сен Тропе

3 Август, 2026 16:31 805 5

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Бруклин Бекъм и съпругата му Никол Пелц били в компанията на Елтън Джон и неговия съпруг

Дейвид и Виктория Бекъм рискуваха сблъсък с отчуждения си син Бруклин и съпругата му в Сен Тропе - 1
Снимкa: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бруклин Бекъм и съпругата му, американската актриса Никола Пелц Бекъм, са се разминали само с няколко минути с Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм по време на отделните им почивки в Сен Тропе.

27-годишният кулинарен инфлуенсър и Никола Пелц посетили сладкарница за сладолед, след като прекарали време на яхтата на неговия кръстник, британския музикант Елтън Джон. С тях бил и съпругът на певеца, канадският режисьор и продуцент Дейвид Фърниш.

Малко преди това бившият футболист Дейвид Бекъм и модната дизайнерка Виктория Бекъм били на обяд в ресторант само на няколко минути пеша от същото място. Според британски медии двамата били в компанията на баскетболната легенда Майкъл Джордан, но не се засекли със сина си и снаха си.

Никола Пелц Бекъм се появила с къса пола, изрязан топ и чанта Pucci, а Бруклин Бекъм избрал бяла тениска и черни къси панталони. Двамата изглеждали спокойни, докато разглеждали магазини в курорта.

Случайното разминаване привлече внимание заради продължаващото напрежение между Бруклин Бекъм и неговите родители. През януари 2026 г. той публично заяви, че не желае помирение, и обвини Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм, че са се опитвали да контролират живота му и да навредят на отношенията му с Никола Пелц. Родителите му не отговориха подробно на обвиненията.

Последната обща публична снимка на Бруклин Бекъм и Никола Пелц със семейство Бекъм е от края на 2024 г. Оттогава двойката пропуска семейни празници и ваканции, включително честванията около 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм.

Докато Дейвид и Виктория Бекъм почиват с другите си деца, Бруклин Бекъм остава близък с Елтън Джон, който е дългогодишен приятел на семейството и негов кръстник. Присъствието им почти по едно и също време в Сен Тропе засега не е довело до среща или знак за помирение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важно

    7 0 Отговор
    Ауууу каква трагедия и новина-която интересува не само всичките земни жители-а и марсиянците...

    16:36 03.08.2026

  • 2 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Как звучи само- Елтън Джон и нейния съпруг Дейвид Фърниш? 🤣

    Коментиран от #4

    16:37 03.08.2026

  • 3 Милчо Лаков

    2 0 Отговор
    Проблемът е,че и снахата е много богата.Иначе Дейвид би му спрял алиментите и ще ги заобича отново,бързо-бързо.

    16:44 03.08.2026

  • 4 Милчо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи":

    Сега ли разбираш?Елтън е на левия Брег от дете....Сигурно е гот,ама не се хвалят.

    16:47 03.08.2026

  • 5 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Знам, много добре знам.Обаче на мен ми е противно. Съжалявам. 🤮

    16:55 03.08.2026