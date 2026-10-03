90% от мостовете в Киев са в аварийно състояние

90% от мостовите съоръжения в Киев се намират в аварийно състояние, заяви председателят на Съюза на потребителите на комунални услуги Олег Попенко. По думите му това означава, че нови атаки срещу мостовете могат пряко да засегнат логистиката, транспорта и работата на комуналните служби.

Попенко посочи, че столичните мостове вече не издържат на ежедневния автомобилен трафик, за който не са били проектирани. Според него движението по моста „Патона“ е било ограничавано именно заради натоварването, а Южният мост редовно е затварян за ремонти за периоди от един до два месеца.

„Представете си удари по тези мостове – те просто ще се разпаднат“, предупреди експертът. Той добави, че съоръженията като цяло могат да издържат удари с дронове, но допълнителни повреди биха усложнили функционирането на града.

Южният мост остава затворен

На 1 и 2 октомври бяха нанесени удари по Южния мост. След няколко атаки съоръжението беше затворено за автомобилния транспорт и метрото. На 2 октомври кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за ново попадение в моста.

Киевската градска военна администрация съобщи, че Южният мост остава напълно затворен и се очакват експертни заключения за по-нататъшната му експлоатация и за възстановяването на движението на метрото по него. По останалите мостове са въведени временни ограничения, включително по време на въздушна тревога.

Повреден е и Северният мост

На 3 октомври беше съобщено и за атака срещу Северния мост. Според Виталий Кличко са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа. „Движението по моста от левия към десния бряг е прекъснато“, уточни кметът.

Ограниченията по няколко ключови съоръжения затрудняват връзката между двата бряга на Днепър. КМДА съобщава, че по моста „Метро“ движението се ограничава в определени ситуации, по моста „Патона“ има ограничения към левия бряг, а по Дарницкия мост транспортът се движи в една лента. Решенията за Южния мост ще бъдат взети след техническите оценки.

Източници: УНИАН