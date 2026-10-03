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90% от мостовете в Киев са в аварийно състояние
  Тема: Украйна

90% от мостовете в Киев са в аварийно състояние

3 Октомври, 2026 08:33 1 412 38

  • киев-
  • мостове-
  • южен мост-
  • северен мост-
  • украйна

Експерт предупреди, че нови удари могат да засегнат логистиката, транспорта и комуналните услуги в украинската столица.

90% от мостовете в Киев са в аварийно състояние - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

90% от мостовите съоръжения в Киев се намират в аварийно състояние, заяви председателят на Съюза на потребителите на комунални услуги Олег Попенко. По думите му това означава, че нови атаки срещу мостовете могат пряко да засегнат логистиката, транспорта и работата на комуналните служби.

Попенко посочи, че столичните мостове вече не издържат на ежедневния автомобилен трафик, за който не са били проектирани. Според него движението по моста „Патона“ е било ограничавано именно заради натоварването, а Южният мост редовно е затварян за ремонти за периоди от един до два месеца.

„Представете си удари по тези мостове – те просто ще се разпаднат“, предупреди експертът. Той добави, че съоръженията като цяло могат да издържат удари с дронове, но допълнителни повреди биха усложнили функционирането на града.

Южният мост остава затворен

На 1 и 2 октомври бяха нанесени удари по Южния мост. След няколко атаки съоръжението беше затворено за автомобилния транспорт и метрото. На 2 октомври кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за ново попадение в моста.

Киевската градска военна администрация съобщи, че Южният мост остава напълно затворен и се очакват експертни заключения за по-нататъшната му експлоатация и за възстановяването на движението на метрото по него. По останалите мостове са въведени временни ограничения, включително по време на въздушна тревога.

Повреден е и Северният мост

На 3 октомври беше съобщено и за атака срещу Северния мост. Според Виталий Кличко са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа. „Движението по моста от левия към десния бряг е прекъснато“, уточни кметът.

Ограниченията по няколко ключови съоръжения затрудняват връзката между двата бряга на Днепър. КМДА съобщава, че по моста „Метро“ движението се ограничава в определени ситуации, по моста „Патона“ има ограничения към левия бряг, а по Дарницкия мост транспортът се движи в една лента. Решенията за Южния мост ще бъдат взети след техническите оценки.

Източници: УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    4 7 Отговор
    Оставете руската армия да стъпи на тях, за да няма стабилна основа.

    Коментиран от #13

    08:38 03.10.2026

  • 2 Сигурно

    24 0 Отговор
    това е заради нафтата ?

    08:39 03.10.2026

  • 3 ВИВАЛДИ

    30 0 Отговор
    Отново свири фалшиво.

    Коментиран от #16, #17

    08:39 03.10.2026

  • 4 БОРИС ДЖОНСЪН И ВИКТОРИЯ НЮЛАНД

    42 2 Отговор
    До другия вторник ще им построят нови мостове.

    Коментиран от #9

    08:41 03.10.2026

  • 5 Извод

    32 1 Отговор
    Всичко тъпкано се връща !

    08:41 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кукузел

    8 1 Отговор
    Щом започнаха ДеКомунизация, "безплатни" помощници ще се намерят.

    08:45 03.10.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    35 0 Отговор

    До коментар #4 от "БОРИС ДЖОНСЪН И ВИКТОРИЯ НЮЛАНД":

    Вече пътуват екипи водени лично от Джонсън които за денонощие ще построят нови демократични мостове които да заменят съоръженията плод на тоталитарната система на СССР

    Коментиран от #38

    08:45 03.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 35 години демокрация

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    Вероятно сами са занемарили поддръжката на мостовете и използват случая да се оплакват..

    08:53 03.10.2026

  • 14 Заю Баю

    19 0 Отговор
    90% от мостовете в Киев са в аварийно състояние

    а у нас 100%

    08:54 03.10.2026

  • 15 защо

    10 1 Отговор
    Може движението по мостовете да е спряно, но парите Брюксел -Киев вървят по разписание. Съжаляваме, но сме във война. Не може всичко да върви. Има приоритети!

    08:54 03.10.2026

  • 16 Европеец

    24 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВИВАЛДИ":

    Както вече коментирах киевският Вивалди се превръща в Шопен, соната за пиано номер 28, май беше опус 52..... Та киевската фашистка хунта я чака траурният марш.....

    Коментиран от #20

    08:55 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Те са

    4 1 Отговор
    От съветско време и едни слонове нищо съществено няма да повредят, някоя ракетка е друго .

    08:56 03.10.2026

  • 20 Това не е Шопен

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Това е
    "Господин директореееее!"
    "Удрииииии!"

    08:58 03.10.2026

  • 21 Масово преселение

    12 1 Отговор
    Започнао е тихо масово нопускане на населението на Киев към западната част на Украйна. Това напомня напукането на населението на Константинопол при инвазията на Окманците преди падането на града във владение на Османлиите.

    09:00 03.10.2026

  • 22 Исторически парк

    18 2 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    09:00 03.10.2026

  • 23 БАНДЕРИТЕ

    11 1 Отговор
    Пакпса пушили по мостовете.

    09:01 03.10.2026

  • 24 Геран-5

    21 0 Отговор
    Споко, след няколко дни ще са 100%...

    09:01 03.10.2026

  • 25 Пълен ужас

    28 0 Отговор
    Тези мостове не бяха ударени преди 4-5 години, но за смекта на това точно в Киииф бяха издали пощенска марка с ударения кримски мост, кииифчани си правеха селфи в центъра на града пред снимката с ударения кримски мост и се подиграваха.
    Този сайт се кефеше месеци наред заради ударените центрове на разнасяне на пици и китайски джунджурии в Русия.
    Сега идва кръчмаря и иска да се плати сметката.

    09:04 03.10.2026

  • 26 НА МЯСТОТО НА МОСТОВЕТЕ

    23 0 Отговор
    Да сложат по един паметник на Бандера.

    09:05 03.10.2026

  • 27 Алекс

    22 0 Отговор
    Днес всички българи искрено благодарим на Факти за многото добри новини, които ни предоставя срещу нацистите в Украйна. Дай Боже цял ден да валят такива хубави вести. Всички българи стискаме палци за нашите братушки да победят възродилия се нацизъм и сатанизъм.

    Коментиран от #29

    09:06 03.10.2026

  • 28 Kaлпазанин

    14 0 Отговор
    Та колко рафинерии удариха пак укрите в Русия днес ,и евреина почна ли да реве или още не си е изпил кафето с дозата

    09:09 03.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Обективни истини

    12 0 Отговор
    Ами капитулацията, толкова е лесно. Така ще са и победители, няма да бусолизират хора, няма да умират хора, това е ПОБЕДА.

    09:11 03.10.2026

  • 31 Реалист

    1 12 Отговор
    Нови мостове в Киев ще се построят. Убитите 2 милиона руснаци в Украйна няма да оживеят, за да гледат Парада на победата.

    09:13 03.10.2026

  • 32 Телеграм

    1 10 Отговор
    Гледах поредното видео, в което рускиня казва: "Ловят и пращат на фронта всички подред. Мъже не останаха."

    Коментиран от #34

    09:14 03.10.2026

  • 33 Путин пита

    1 7 Отговор
    "Защо косатките ядат руските мечки? Хам, хам - на два залъка ги гълтат?"

    09:15 03.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Mилен Ганев

    3 1 Отговор
    Аз съм пpocту пapче и тъп фaшизоид.

    09:26 03.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зевзек

    1 0 Отговор
    Киро ще им построи 5 моста и завод за автомобили

    10:11 03.10.2026

  • 38 айдеде

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    не лъжи. товадокато е война няма как да стане. Русия като се притисне и се откаже чак тогава ще се строи

    10:35 03.10.2026

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