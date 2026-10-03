90% от мостовете в Киев са в аварийно състояние

90% от мостовите съоръжения в Киев се намират в аварийно състояние, заяви председателят на Съюза на потребителите на комунални услуги Олег Попенко. По думите му това означава, че нови атаки срещу мостовете могат пряко да засегнат логистиката, транспорта и работата на комуналните служби.
Попенко посочи, че столичните мостове вече не издържат на ежедневния автомобилен трафик, за който не са били проектирани. Според него движението по моста „Патона“ е било ограничавано именно заради натоварването, а Южният мост редовно е затварян за ремонти за периоди от един до два месеца.
„Представете си удари по тези мостове – те просто ще се разпаднат“, предупреди експертът. Той добави, че съоръженията като цяло могат да издържат удари с дронове, но допълнителни повреди биха усложнили функционирането на града.
Южният мост остава затворен
На 1 и 2 октомври бяха нанесени удари по Южния мост. След няколко атаки съоръжението беше затворено за автомобилния транспорт и метрото. На 2 октомври кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за ново попадение в моста.
Киевската градска военна администрация съобщи, че Южният мост остава напълно затворен и се очакват експертни заключения за по-нататъшната му експлоатация и за възстановяването на движението на метрото по него. По останалите мостове са въведени временни ограничения, включително по време на въздушна тревога.
Повреден е и Северният мост
На 3 октомври беше съобщено и за атака срещу Северния мост. Според Виталий Кличко са повредени пътното платно и контактната тролейбусна мрежа. „Движението по моста от левия към десния бряг е прекъснато“, уточни кметът.
Ограниченията по няколко ключови съоръжения затрудняват връзката между двата бряга на Днепър. КМДА съобщава, че по моста „Метро“ движението се ограничава в определени ситуации, по моста „Патона“ има ограничения към левия бряг, а по Дарницкия мост транспортът се движи в една лента. Решенията за Южния мост ще бъдат взети след техническите оценки.
Източници: УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Коментиран от #13
08:38 03.10.2026
2 Сигурно
08:39 03.10.2026
3 ВИВАЛДИ
Коментиран от #16, #17
08:39 03.10.2026
4 БОРИС ДЖОНСЪН И ВИКТОРИЯ НЮЛАНД
Коментиран от #9
08:41 03.10.2026
5 Извод
08:41 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 кукузел
08:45 03.10.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "БОРИС ДЖОНСЪН И ВИКТОРИЯ НЮЛАНД":Вече пътуват екипи водени лично от Джонсън които за денонощие ще построят нови демократични мостове които да заменят съоръженията плод на тоталитарната система на СССР
Коментиран от #38
08:45 03.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 35 години демокрация
До коментар #1 от "Тъй ли":Вероятно сами са занемарили поддръжката на мостовете и използват случая да се оплакват..
08:53 03.10.2026
14 Заю Баю
а у нас 100%
08:54 03.10.2026
15 защо
08:54 03.10.2026
16 Европеец
До коментар #3 от "ВИВАЛДИ":Както вече коментирах киевският Вивалди се превръща в Шопен, соната за пиано номер 28, май беше опус 52..... Та киевската фашистка хунта я чака траурният марш.....
Коментиран от #20
08:55 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Те са
08:56 03.10.2026
20 Това не е Шопен
До коментар #16 от "Европеец":Това е
"Господин директореееее!"
"Удрииииии!"
08:58 03.10.2026
21 Масово преселение
09:00 03.10.2026
22 Исторически парк
09:00 03.10.2026
23 БАНДЕРИТЕ
09:01 03.10.2026
24 Геран-5
09:01 03.10.2026
25 Пълен ужас
Този сайт се кефеше месеци наред заради ударените центрове на разнасяне на пици и китайски джунджурии в Русия.
Сега идва кръчмаря и иска да се плати сметката.
09:04 03.10.2026
26 НА МЯСТОТО НА МОСТОВЕТЕ
09:05 03.10.2026
27 Алекс
Коментиран от #29
09:06 03.10.2026
28 Kaлпазанин
09:09 03.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Обективни истини
09:11 03.10.2026
31 Реалист
09:13 03.10.2026
32 Телеграм
Коментиран от #34
09:14 03.10.2026
33 Путин пита
09:15 03.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Mилен Ганев
09:26 03.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зевзек
10:11 03.10.2026
38 айдеде
До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":не лъжи. товадокато е война няма как да стане. Русия като се притисне и се откаже чак тогава ще се строи
10:35 03.10.2026