Приятелката на Брад Пит блесна на ревю без актьора (СНИМКА)

Инес де Рамон привлече вниманието на Седмицата на модата в Париж, след като присъства сама на ревюто на Chloé. Приятелката на Брад Пит зае място на първия ред на представянето на колекцията за пролет-лято 2027 на 1 октомври.

Де Рамон избра синя полупрозрачна рокля на френската модна къща, взета от колекцията есен-зима 2026. Моделът е с открити рамене, дълги ръкави и свободна пола, украсена с няколко реда волани. Прозрачните волани придават ефирност на силуета, а наситеният син цвят откроява визията сред гостите на ревюто. Това е първата ѝ поява на първия ред по време на Парижката седмица на модата, отбеляза Хола.

Роклята беше съчетана с черни ботуши

Вместо сандали или обувки на ток де Рамон допълни роклята с черни ботуши в каубойски стил. Към тях добави малка бяла чанта с цветни флорални мотиви, метални златисти детайли и верига. Косата ѝ беше пусната и прибрана зад ушите, а гримът остана в естествени тонове.

Вог Испания определи визията като бохо стил с настроение от 70-те години. Според изданието де Рамон постепенно превръща Chloé в една от основните марки в публичния си гардероб. Тя вече носеше модели на бранда по време на турнира US Open, където беше заедно с Брад Пит.

Появата идва след общите им изяви в Испания

Само дни по-рано де Рамон и Пит присъстваха заедно на кинофестивала в Сан Себастиан. Там тя подкрепи актьора при представянето на филма „Сърцето на звяра“, облечена в зелена дантелена рокля. Двамата се появиха и на световната премиера на продукцията в Тенеси през септември.

Пит обикновено избягва подробности за личния си живот. В интервю за USA Today, цитирано от Yahoo, той каза за облеклото си: „Ако имам стил, това е липса на стил“. Актьорът допълни, че предпочита простотата и обръща внимание на детайлите в изработката, вместо да следва тенденциите.

В Париж де Рамон този път се появи без него, но изборът ѝ отново насочи вниманието към връзката ѝ с Chloé и към все по-честото ѝ присъствие на международни модни и културни събития.

Източници: Hola