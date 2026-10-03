550-годишна емблематична природна забележителност в Хавай се срути в океана (ВИДЕО)

Една от най-разпознаваемите природни забележителности на Хавай вече не съществува. Около 27,4-метровата арка Холей се е срутила и е изчезнала в Тихия океан между 23 и 27 септември, потвърди Националната паркова служба на САЩ. Точният момент не е установен, но образуванието е било видимо на 23 септември и е липсвало до вечерта на 27 септември.

„Крайбрежието от двете страни на морската арка показва признаци на нестабилност от години“, заяви Националната паркова служба. Според институцията срутването може да е станало, докато Националният парк „Вулкани“ е бил временно затворен заради тропическата буря Ноло. Това не потвърждава, че бурята е била единствената причина за разрушаването.

Забележителност на около 550 години

Арката се намираше в края на пътя „Верига от кратери“ на остров Хавай, известен и като Големия остров. Тя е била оформена от океанските вълни в древен лавов поток преди приблизително 550 години и се е простирала от стръмните крайбрежни скали към Тихия океан.

Мястото беше популярна туристическа спирка и един от най-често фотографираните пейзажи в южната част на острова. След новината за срутването хиляди потребители публикуваха снимки, направени край арката по време на посещенията си на Хавай.

Скалите са били нестабилни от години

Срутването не е било напълно неочаквано. Земетресенията по време на изригването на вулкана Килауеа през 2018 г. и последвалото срутване на върха му са повредили скалите в района. През януари 2020 г. Националната паркова служба е затворила първоначалната наблюдателна площадка заради нови пукнатини и признаци на нестабилност.

По-късно е открита по-безопасна площадка на около 300 метра от ръба на скалите. Същата година силен прибой по време на тропическата буря Дарби е отчупил голяма част от долната секция на арката. През 2021 г. паркът е предупредил, че образуванието може да се разпадне напълно.

След срутването посетителите са призовани да не навлизат в затворените участъци и да стоят далеч от ръбовете. Националната паркова служба предупреждава, че крайбрежните скали могат да се срутят без предупреждение, а падането в бурните води крие опасност за живота. Междувременно природните процеси продължават да променят бреговата линия и е възможно с времето на мястото да се оформи нова скална арка.

Източник: focus-news.net