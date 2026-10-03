Торите обещаха 50 000 нови затворнически места във Великобритания

Консервативната партия във Великобритания обеща да изгради 50 000 нови затворнически места в Англия и Уелс, ако се върне на власт. Целта е да бъде прекратено предсрочното освобождаване на затворници заради недостиг на капацитет, съобщи Sky News.

Планът е оценен на 2 милиарда паунда. Според консерваторите 1 милиард паунда могат да бъдат осигурени чрез намаляване на бюджета за международна помощ, още 1 милиард паунда – чрез съкращения в Министерството на културата, медиите и спорта, а 500 милиона паунда – чрез ограничаване на разходите за комуникации на правителството.

Бейдънок призна за слабия резултат на торите

Лидерката на Консервативната партия Кеми Бейдънок призна, че за 14-те години управление на торите са създадени едва около 500 нови затворнически места. Заради недостига на капацитет през 2023 г. беше въведена схема за предсрочно освобождаване на част от затворниците.

Бейдънок заяви, че партията вече има план за решаване на проблема, и обвини лейбъристкото правителство в липса на визия за пренаселените затвори. Консерваторите обещават 50 000-те места да бъдат изградени в рамките на седем години.

Лейбъристите отхвърлиха предложението

Председателката на Лейбъристката партия Бриджит Филипсън определи плана като недостоверен и заяви, че торите „вземат обществото за глупаци“.

„Тези предложения просто не са достоверни от партия, която е оставила нашата система за наказателно правосъдие на ръба на срива“, заяви Филипсън.

Според данни на британското Министерство на правосъдието над 70 000 затворници са били освободени от 2024 г. насам по схема на лейбъристкото правителство. При последното консервативно управление над 10 000 затворници са били освободени до 70 дни преди изтичането на присъдите им.

Спорът между двете партии се разгаря на фона на продължаващия натиск върху затворническата система в Англия и Уелс. Лейбъристкото правителство също използва предсрочно освобождаване за част от затворниците, докато консерваторите обещават да отменят тази практика след изграждането на новия капацитет.

Източници: Фокус, Sky News