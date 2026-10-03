Северна Корея: Докладът на ООН изопачава реалността

Северна Корея осъди доклада на ООН за човешките права в страната и заяви, че той „изопачава реалността“. Реакцията е на Министерството на външните работи в Пхенян, след като документът е бил представен от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш пред Общото събрание на световната организация.

Севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА съобщи, че докладът представя изкривена картина на ситуацията в страната. Агенцията не посочва в публикуваната информация конкретни части от документа, които Пхенян оспорва.

Северна Корея отрича да нарушава човешките права. Пхенян обвинява ООН и редица държави, че се опитват да използват темата като политическо оръжие срещу Корейската народнодемократична република.

Реакцията на севернокорейските власти е предадена от Ройтерс и публикувана от Българската телеграфна агенция. В наличната информация не са посочени допълнителни мерки, които Северна Корея възнамерява да предприеме, нито е представена конкретна позиция на ООН в отговор на обвиненията на Пхенян.

Източници: БТА, Ройтерс