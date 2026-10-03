След 40 години мълчание Майкъл Дъглас призна за тайна любов с Катлийн Търнър

В продължение на четири десетилетия Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър поддържат една и съща версия: между тях е имало силна екранна химия, но не и любовна връзка. Сега Дъглас признава, че това не е било вярно. Актьорът разказва за отношенията им в мемоарите си One Helluva Ride, които трябва да излязат на 6 октомври 2026 г.
Връзката започнала по време на снимките на „Романс за камъка“ в Мексико. Филмът излиза през 1984 г. и превръща Дъглас и Търнър в една от най-запомнящите се екранни двойки на десетилетието. В откъса от мемоарите, публикуван от People, Дъглас описва привличането като непосредствено и отношенията им като нещо, което се развило постепенно от близко приятелство и професионално партньорство към любов.„Това беше лъжа“, пише Дъглас за публичните им отричания.
По това време актьорът е разделен със съпругата си Диандра Лукър, но двамата все още са официално женени. Те имат син Камерън. По думите на Дъглас отношенията между съпрузите вече са били сериозно разклатени и двамата са имали връзки извън брака. Преди да се сближи с Търнър, той е имал отношения и със сценаристката на филма Даян Томас
Връзката останала скрита за екипа
Дъглас разказва, че след края на снимачните дни двамата прекарвали време заедно, а той тайно посещавал хотелската стая на Търнър. Според неговия разказ за връзката им не са подозирали нито режисьорът Робърт Земекис, нито Дани ДеВито.
Всичко се променило, когато Диандра пристигнала в Мексико заедно със сина им. Тя разговаряла насаме с Търнър и ѝ напомнила, че въпреки раздялата си с Дъглас двамата все още са женени. След това Търнър прекратила отношенията, защото не искала да се намесва в чужд брак.
Дъглас се върнал при съпругата си, като по-късно обяснява решението си с желанието да предпази Камерън. Според разказа му обаче семейните отношения вече не възстановили предишната си близост и по-късно бракът завършил с развод.
Екранното партньорство продължило
Краят на романтичната история не сложил край на професионалната връзка между двамата актьори. Те отново си партнирали в „Нилският диамант“ през 1985 г., а през 1989 г. участваха заедно и във „Войната на семейство Роуз“. По-късно се срещнаха на екрана и в сериала „Методът Комински“.
Търнър е говорила публично за чувствата си към Дъглас и преди неговото признание. В интервю за „Гардиън“ през 2023 г. тя казва, че двамата „може би са започвали да се влюбват“, но посещението на Диандра е сложило край на сближаването.
С новите си мемоари Дъглас променя публичната версия за една от най-обсъжданите екранни двойки от 80-те години. По думите му химията, която зрителите виждали във филма, не е била само актьорска игра.
Източник: People
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАСКО
Коментиран от #2
08:53 03.10.2026
2 роман за камъка
До коментар #1 от "НАСКО":е класика..
днешните блокбъстъри са детска анимация..
Коментиран от #3
08:57 03.10.2026
3 Аз лично
До коментар #2 от "роман за камъка":Най-много харесвам "Войната на семейство Роуз"! Там Кейтлин Търнър е божествено красива!
Коментиран от #6
09:09 03.10.2026
4 Дзак
09:11 03.10.2026
5 ама вие сериозно ли?
09:12 03.10.2026
6 Така е
До коментар #3 от "Аз лично":И аз също, но за репликата на Дани де Вито, от същият филм, "500 адвоката на дъното на океана, едно добро начало".
09:32 03.10.2026
7 СТИГА БЕ
09:46 03.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Помним Катлийн Търнър,
Бяха добра двойка с Майкъл Дъглас. Оставиха трайна следа в киното!
Тя имаше здравословни проблеми на стари години.
10:14 03.10.2026