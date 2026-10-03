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След 40 години мълчание Майкъл Дъглас призна за тайна любов с Катлийн Търнър
  Тема: Известни личности

След 40 години мълчание Майкъл Дъглас призна за тайна любов с Катлийн Търнър

3 Октомври, 2026 08:41 1 524 9

  • майкъл дъглас-
  • катлийн търнър-
  • романс за камъка-
  • холивуд

Актьорът разказва в новите си мемоари за връзката им по време на снимките на „Романс за камъка“ през 1983 г.

След 40 години мълчание Майкъл Дъглас призна за тайна любов с Катлийн Търнър - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В продължение на четири десетилетия Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър поддържат една и съща версия: между тях е имало силна екранна химия, но не и любовна връзка. Сега Дъглас признава, че това не е било вярно. Актьорът разказва за отношенията им в мемоарите си One Helluva Ride, които трябва да излязат на 6 октомври 2026 г.

Връзката започнала по време на снимките на „Романс за камъка“ в Мексико. Филмът излиза през 1984 г. и превръща Дъглас и Търнър в една от най-запомнящите се екранни двойки на десетилетието. В откъса от мемоарите, публикуван от People, Дъглас описва привличането като непосредствено и отношенията им като нещо, което се развило постепенно от близко приятелство и професионално партньорство към любов.

„Това беше лъжа“, пише Дъглас за публичните им отричания.

По това време актьорът е разделен със съпругата си Диандра Лукър, но двамата все още са официално женени. Те имат син Камерън. По думите на Дъглас отношенията между съпрузите вече са били сериозно разклатени и двамата са имали връзки извън брака. Преди да се сближи с Търнър, той е имал отношения и със сценаристката на филма Даян Томас

Връзката останала скрита за екипа

Дъглас разказва, че след края на снимачните дни двамата прекарвали време заедно, а той тайно посещавал хотелската стая на Търнър. Според неговия разказ за връзката им не са подозирали нито режисьорът Робърт Земекис, нито Дани ДеВито.

Всичко се променило, когато Диандра пристигнала в Мексико заедно със сина им. Тя разговаряла насаме с Търнър и ѝ напомнила, че въпреки раздялата си с Дъглас двамата все още са женени. След това Търнър прекратила отношенията, защото не искала да се намесва в чужд брак.

Дъглас се върнал при съпругата си, като по-късно обяснява решението си с желанието да предпази Камерън. Според разказа му обаче семейните отношения вече не възстановили предишната си близост и по-късно бракът завършил с развод.

Екранното партньорство продължило

Краят на романтичната история не сложил край на професионалната връзка между двамата актьори. Те отново си партнирали в „Нилският диамант“ през 1985 г., а през 1989 г. участваха заедно и във „Войната на семейство Роуз“. По-късно се срещнаха на екрана и в сериала „Методът Комински“.

Търнър е говорила публично за чувствата си към Дъглас и преди неговото признание. В интервю за „Гардиън“ през 2023 г. тя казва, че двамата „може би са започвали да се влюбват“, но посещението на Диандра е сложило край на сближаването.

С новите си мемоари Дъглас променя публичната версия за една от най-обсъжданите екранни двойки от 80-те години. По думите му химията, която зрителите виждали във филма, не е била само актьорска игра.

Източник: People


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАСКО

    8 0 Отговор
    Човек и добре да живее се влюбва, а дори и се жени!

    Коментиран от #2

    08:53 03.10.2026

  • 2 роман за камъка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАСКО":

    е класика..
    днешните блокбъстъри са детска анимация..

    Коментиран от #3

    08:57 03.10.2026

  • 3 Аз лично

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "роман за камъка":

    Най-много харесвам "Войната на семейство Роуз"! Там Кейтлин Търнър е божествено красива!

    Коментиран от #6

    09:09 03.10.2026

  • 4 Дзак

    2 1 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    09:11 03.10.2026

  • 5 ама вие сериозно ли?

    1 3 Отговор
    е и? освен в клюкарник никъде другаде не биха обърнали внимание на подобна глупост

    09:12 03.10.2026

  • 6 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз лично":

    И аз също, но за репликата на Дани де Вито, от същият филм, "500 адвоката на дъното на океана, едно добро начало".

    09:32 03.10.2026

  • 7 СТИГА БЕ

    0 2 Отговор
    Едва ли помни какво е закусвал тази сутрин,... ноо вие ни казвате , че помни от преди 40 години

    09:46 03.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Помним Катлийн Търнър,

    1 0 Отговор
    талантлива и красива актриса с голям чар.

    Бяха добра двойка с Майкъл Дъглас. Оставиха трайна следа в киното!

    Тя имаше здравословни проблеми на стари години.

    10:14 03.10.2026