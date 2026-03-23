Джейсън Момоа и семейството му се евакуираха заради мощна буря (ВИДЕО)

23 Март, 2026 17:31 798 2

Силна буря удари дома на актьора на Хаваите

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Джейсън Момоа и семейството му са били принудени да напуснат дома си на северния бряг на остров Оаху, Хавай, след като силна буря причини сериозни щети в региона и доведе до извънредна ситуация.

В публикация в Instagram Момоа съобщи, че той и близките му са в безопасност, но подчерта, че много други жители не са имали същия късмет. „Засега сме добре, но има много хора, които не са, затова изпращаме цялата си любов“, каза актьорът, допълвайки, че районът на Северното крайбрежие е „в изключително тежко състояние“, а електрозахранването е прекъснато.

Звездата от Аквамен публикува и кадри от последствията – мащабни наводнения, повалени дървета и разрушена инфраструктура, които илюстрират силата на бурята. В следваща публикация той се появи заедно със своята партньорка Адрия Архона, като двамата участваха в инициатива за подпомагане на засегнатите общности чрез раздаване на храна.

„Последните седмици бяха тежки – бурите, наводненията и непрестанният дъжд засегнаха толкова много хора, особено онези, които и без това са в уязвимо положение“, написа Джейсън Момоа. „Видяхме разселени семейства и общности в затруднение. Прекарахме време в западната част на острова, за да покажем подкрепа, да осигурим храна и да напомним на хората, че не са сами.“

Актьорът, роден в Хонолулу, традиционно поддържа активна връзка с местната общност в Хавай и често се включва в благотворителни инициативи в региона.

Междувременно властите потвърдиха, че ситуацията на острова е наложила евакуацията на хиляди жители. По данни на USA Today опасенията от евентуално скъсване на язовир в северната част на Оаху са довели до спешни мерки на 20 март, като предупрежденията са посочвали риск от „непосредствен срив“ на пътната инфраструктура.

Губернаторът на щата Хавай Джош Грийн съобщи, че около 5500 души са били евакуирани, след като районът е бил „бомбардиран“ от проливни валежи. По официални данни няма жертви, но има регистрирани няколко тежко ранени.

Властите призовават жителите да не подценяват ситуацията, въпреки че бурята постепенно се оттегля от Оаху и се насочва към Мауи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пенчо

    1 0 Отговор
    Не е като да ближеш сладолед!

    17:38 23.03.2026

  • 2 Нали

    0 0 Отговор
    е световни известен напомпан екшън герой ,нека да пребори бурята с големите си бутафорни мускули ,а не да бяга да се крие като мишок

    18:16 23.03.2026