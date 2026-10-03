Влади и Ивка Бейбе останали заедно след „Ергенът: Любов в рая“

Владислав Борисов и Ива Иванова, позната като Ивка Бейбе, са продължили връзката си и след края на „Ергенът: Любов в рая“. Според публикация на HotArena двамата са останали заедно и са неразделни, въпреки че не показват отношенията си публично в социалните мрежи.

Близостта между 26-годишните участници започнала още през първата седмица на риалитито. Те бързо започнали да прекарват повече време заедно, а отношенията им стигнали до споделяне на едно легло. Ива Иванова не скрила симпатиите си към младия фармацевт и признала пред камерите: „Май съм малко влюбена“.

По време на предаването инфлуенсърката заявила и че за първи път се е влюбила от пръв поглед. „След предаването направо ще заживеем заедно“, казала тя. Иванова допълнила, че ако не се били срещнали в риалитито, вероятно изобщо нямало да обърне внимание на Борисов.

Влади Борисов е управител на аптека

Владислав Борисов е завършил „Фармация“ в Медицинския университет в София и работи като управител на аптека. Извън професионалните си ангажименти той тренира във фитнеса, играе волейбол, плува и кара колело.

Борисов е разказвал, че последната му сериозна връзка е приключила бурно и след това дълго време не е започвал нови отношения. По думите му, когато е влюбен, става по-притеснителен и започва да се усмихва повече.

Двамата не се следват в социалните мрежи

Влади и Ивка умишлено не се следват публично в социалните мрежи. Според публикацията това е начин да не издават, че са двойка, и да оставят зрителите да гадаят какво се случва между тях след финала на „Ергенът: Любов в рая“.

Засега няма публично потвърждение от самите Борисов и Иванова за настоящия им статут. Информацията за продължилата връзка е представена като твърдение на близки до тях хора.

Източник: ХотАрена