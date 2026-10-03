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Влади и Ивка Бейбе останали заедно след „Ергенът: Любов в рая“
  Тема: Известни личности

Влади и Ивка Бейбе останали заедно след „Ергенът: Любов в рая“

3 Октомври, 2026 09:40 719 3

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  • риалити двойка

Според публикация на HotArena Владислав Борисов и Ива Иванова са продължили отношенията си и след края на риалитито. Двамата не показват публично връзката си в социалните мрежи.

Влади и Ивка Бейбе останали заедно след „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Снимки: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Владислав Борисов и Ива Иванова, позната като Ивка Бейбе, са продължили връзката си и след края на „Ергенът: Любов в рая“. Според публикация на HotArena двамата са останали заедно и са неразделни, въпреки че не показват отношенията си публично в социалните мрежи.

Близостта между 26-годишните участници започнала още през първата седмица на риалитито. Те бързо започнали да прекарват повече време заедно, а отношенията им стигнали до споделяне на едно легло. Ива Иванова не скрила симпатиите си към младия фармацевт и признала пред камерите: „Май съм малко влюбена“.

По време на предаването инфлуенсърката заявила и че за първи път се е влюбила от пръв поглед. „След предаването направо ще заживеем заедно“, казала тя. Иванова допълнила, че ако не се били срещнали в риалитито, вероятно изобщо нямало да обърне внимание на Борисов.

Влади Борисов е управител на аптека

Владислав Борисов е завършил „Фармация“ в Медицинския университет в София и работи като управител на аптека. Извън професионалните си ангажименти той тренира във фитнеса, играе волейбол, плува и кара колело.

Борисов е разказвал, че последната му сериозна връзка е приключила бурно и след това дълго време не е започвал нови отношения. По думите му, когато е влюбен, става по-притеснителен и започва да се усмихва повече.

Двамата не се следват в социалните мрежи

Влади и Ивка умишлено не се следват публично в социалните мрежи. Според публикацията това е начин да не издават, че са двойка, и да оставят зрителите да гадаят какво се случва между тях след финала на „Ергенът: Любов в рая“.

Засега няма публично потвърждение от самите Борисов и Иванова за настоящия им статут. Информацията за продължилата връзка е представена като твърдение на близки до тях хора.

Източник: ХотАрена


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Всички интересуващи се от тия хора в Княжево знаят това от месеци.
    А заплесите / като мен/ узнават за събитието от интересуващите се кокошки / общуването с кокошки е едно традиционно мъжко задължение, уви/.
    Даже ми се наложи да попитам кои са тия индивиди. Оказаха се мъж и жена, срещнали се в някакъв телевизор.
    Паднах от смях, когато навлязох в материята 😂😂😂

    10:25 03.10.2026

  • 3 Баба Гица

    0 0 Отговор
    Изгоре мумчето

    10:28 03.10.2026