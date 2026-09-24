90 години от рождението на Джим Хенсън – човекът, който даде живот на Кърмит и Мъпетите

Днес се навършват 90 години от рождението на Джим Хенсън – американския кукловод, режисьор, аниматор и телевизионен новатор, създал света на „Мъпетите“.
Хенсън е роден на 24 септември 1936 г. в Грийнвил, Мисисипи. Умира през 1990 г. на 53-годишна възраст, но героите му продължават да бъдат познати на поколения зрители.
Как се ражда Кърмит
Сред най-известните творения на Хенсън е Кърмит Жабока – герой, който постепенно се превръща в своеобразно лице на неговия куклен свят.
Хенсън не просто създава кукли. Той променя начина, по който те могат да бъдат използвани в телевизията – като пълноправни персонажи със собствен характер, хумор и емоции.
„Улица Сезам“
Хенсън има огромен принос и към „Улица Сезам“.
Неговите кукли се превръщат в една от отличителните характеристики на образователното предаване, което се превръща в световен телевизионен феномен.
Сред персонажите, свързвани с неговото творчество, са Елмо, Бърт, Ърни и редица други герои.
„Шоуто на Мъпетите“
През 70-те години Хенсън създава „Шоуто на Мъпетите“. Предаването комбинира куклен театър, комедия, музика и гост-звезди и се превръща в международен успех. По-късно героите се пренасят и в киното.
Наследство, което продължава
Днес името на Джим Хенсън продължава да присъства в киното, телевизията и кукленото изкуство.
По повод 90-годишнината му са организирани специални събития, посветени на творчеството му, включително прожекции, изложби и програми с участието на неговите герои.
Девет десетилетия след раждането на Хенсън неговите персонажи продължават да бъдат разпознаваеми.
Това е едно от най-големите доказателства за силата на творческото му наследство – куклите, които той създава, продължават да имат собствен живот.
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