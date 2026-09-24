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90 години от рождението на Джим Хенсън – човекът, който даде живот на Кърмит и Мъпетите

90 години от рождението на Джим Хенсън – човекът, който даде живот на Кърмит и Мъпетите

24 Септември, 2026 12:14 550 2

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Създателят на „Мъпетите“ е роден на 24 септември 1936 г., а неговите герои продължават да живеят десетилетия след смъртта му

90 години от рождението на Джим Хенсън – човекът, който даде живот на Кърмит и Мъпетите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 90 години от рождението на Джим Хенсън – американския кукловод, режисьор, аниматор и телевизионен новатор, създал света на „Мъпетите“.

Хенсън е роден на 24 септември 1936 г. в Грийнвил, Мисисипи. Умира през 1990 г. на 53-годишна възраст, но героите му продължават да бъдат познати на поколения зрители.

Как се ражда Кърмит

Сред най-известните творения на Хенсън е Кърмит Жабока – герой, който постепенно се превръща в своеобразно лице на неговия куклен свят.

Хенсън не просто създава кукли. Той променя начина, по който те могат да бъдат използвани в телевизията – като пълноправни персонажи със собствен характер, хумор и емоции.

„Улица Сезам“

Хенсън има огромен принос и към „Улица Сезам“.

Неговите кукли се превръщат в една от отличителните характеристики на образователното предаване, което се превръща в световен телевизионен феномен.

Сред персонажите, свързвани с неговото творчество, са Елмо, Бърт, Ърни и редица други герои.

„Шоуто на Мъпетите“

През 70-те години Хенсън създава „Шоуто на Мъпетите“. Предаването комбинира куклен театър, комедия, музика и гост-звезди и се превръща в международен успех. По-късно героите се пренасят и в киното.

Наследство, което продължава

Днес името на Джим Хенсън продължава да присъства в киното, телевизията и кукленото изкуство.

По повод 90-годишнината му са организирани специални събития, посветени на творчеството му, включително прожекции, изложби и програми с участието на неговите герои.

Девет десетилетия след раждането на Хенсън неговите персонажи продължават да бъдат разпознаваеми.

Това е едно от най-големите доказателства за силата на творческото му наследство – куклите, които той създава, продължават да имат собствен живот.


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