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Лепа Брена пред Мон Дьо: Ванга предсказа, че ще се върна в България (ВИДЕО)

Лепа Брена пред Мон Дьо: Ванга предсказа, че ще се върна в България (ВИДЕО)

13 Септември, 2026 12:47 653 4

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Легендата на сръбската музика ще се срещне отново с българската си публика на 26 септември

Лепа Брена пред Мон Дьо: Ванга предсказа, че ще се върна в България (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осем години след последната им среща, Лепа Брена споделя пред Мон Дьо, че между Фахрета Яхич и Лепа Брена отдавна е постигнат баланс — едната е жената, която носи своите лични мечти, страхове и спомени, а другата е екстровертната артистка, „която би дала всичко на хората, и сърцето, и душата“. Именно тази пълна отдаденост според нея е в основата на връзката с публиката: „Защото без това душевно и емоционално отдаване, без това да подариш себе си, не можеш да получиш нищо в замяна".

А зад легендарното име всъщност стои едно момиче от Бръчко, което първоначално мечтаело да стане лекар и попаднало в музиката почти случайно. Когато на 21 години получава възможност да пее със „Сладки грех“, първата ѝ мисъл не е за славата, а за разрешението на родителите ѝ. Баща ѝ първоначално е категорично против, наричайки избора ѝ „кръчмарска певица“, но сръбската легенда защитава решението си с простото желание да работи и да помага на семейството си. В крайна сметка двамата постигат компромис — решение, което тя днес вижда като част от по-голям план: „Мисля, че космосът, че Бог е искал друго, че Бог е имал много по-хубав план за мен“.

Съдбоносната среща с Ванга

Лепа Брена се връща и към годините, в които зад голямата звезда стои едно младо момиче, подкрепяно от своите родители. „Когато виждам днешните родители, виждам колко много искат децата им да осъществят техните мечти, а не собствените си мечти и тогава осъзнавам, че съм имала най-добрите родители на света“, споделя тя. Особено място в спомените ѝ заема майка ѝ, която била „фантастична шивачка“ и в продължение на близо десетилетие създавала сценичните ѝ костюми. Брена разказва как купувала красиви обувки и материи от Мюнхен, а след това се връщала в Бръчко, където заедно с майка си шиели и създавали тоалетите, с които тя излизала на сцената. Именно натовареният график от по два концерта на ден променя и външността ѝ — певицата отслабва с около 16-17 килограма и по думите ѝ „просто ставаш като Барби“.

Така се ражда и идеята за превръщането на Лепа Брена в истинска Барби, макар че огромната популярност носи със себе си и абсурдни слухове. Тя си спомня с недоумение публикациите, че си е „махнала ребра“, и признава, че не е могла да повярва как човек, работещ в медиите, може да напише подобна глупост. Поглеждайки назад към 21-годишното момиче, Брена вижда в него преди всичко човек, готов да се изправи срещу живота: „Аз бях готова да се хвана в схватка с живота, защото не бях разглезена“. И макар десетилетия да са минали от онзи момент, тя вярва, че най-важните ѝ принципи не са се променили. Сред своите благословии днес тя поставя и семейството си, а за съпруга си е категорична – това е човекът, който „насочва” живота ѝ.

Предстоящата среща с българската публика

На 26 септември тя отново ще излезе пред българската публика на сцената на Арена „8888“, но този път обещава преживяване, което да надгради всичко видяно досега.

„Ние от доста време се подготвяме за този концерт. Разбира се, че няма да ви отговоря на този въпрос“, казва с усмивка певицата, когато е попитана какво ще даде на публиката този път, което не ѝ е давала досега. Вместо да разкрива подробности, тя загатва за „много хубави изненади“ и спектакъл, който ще съчетае музика, модерна продукция, визуални ефекти и емоция.

„Нашите концерти винаги са една много красива история — визуално, сценично и емоционално“, категорична е Лепа Брена. Особено любопитна е промяната зад кулисите — този път тя работи с изцяло нов екип, начело на който е най-малкият ѝ син Виктор Живойнович, поел ролята на генерален продуцент. По думите ѝ той вече е направил редица промени, а целта е продукцията да следва „съвременните световни тенденции“ и да предложи на българската публика „едно ново удоволствие, едно прекрасно преживяване заедно“. И макар Брена да пази най-интересните детайли в тайна, оставя едно ясно послание към феновете си: „А какво точно ще се случи, ще трябва да дойдете, за да видите“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помачорката

    6 5 Отговор
    сее взела много насериозно.
    Що не си гледа пенцията…

    Коментиран от #3

    12:51 13.09.2026

  • 2 Въй, въй!

    7 2 Отговор
    Трябва да е било важно събитие, щом "извънземните" са го доверили на Ванга...

    12:57 13.09.2026

  • 3 Гост

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Помачорката":

    Абе, розов бангарангецо!
    Знаеш ли коя е Лепа Брена и какво е постигнала във времената, когато нямаше клипчета с лайкове, достъпни до всяка кифличка с телефонче?

    13:00 13.09.2026

  • 4 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Тази сръбска кючекчиика като българските чалгарки с мъж мафиот нали беше в САЩ там нищо не направи хората по света не слуша балканска чалга и кючеци .Сега се връща в България да спечели някой евро си плати данъците и сметките в Америка защото там е една голяма нула не ча Ванга и е предсказала нещо .Дори не си струва рекламата.

    13:27 13.09.2026