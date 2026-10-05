Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Щефи Граф и Агаси живеят в имение от 836 кв.м край Лас Вегас (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Щефи Граф и Агаси живеят в имение от 836 кв.м край Лас Вегас (СНИМКА)

5 Октомври, 2026 06:51 1 062 3

  • щефи граф-
  • андре агаси-
  • лас вегас-
  • summerlin-
  • тенис легенди

Резиденцията в Summerlin има седем спални, 13 бани, басейн и частен тенискорт.

Щефи Граф и Агаси живеят в имение от 836 кв.м край Лас Вегас (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Лас Вегас има място, което изглежда по-далеч от неоновите реклами и шумния Strip, отколкото предполага името на града. В Summerlin, в западната част на долината, Андре Агаси и Щефи Граф са избрали дом за семейството си – резиденция, описвана в публикации за звездни имоти с площ около 836 квадратни метра.

Имотът се намира в район с големи къщи, охранявани комплекси и гледки към планините. Според описанията домът има седем спални и 13 бани. Към тях се добавят домашна фитнес зона, голям басейн и частен тенискорт – детайли, които превръщат професионалния спорт в част от ежедневната среда на двама от най-успешните тенисисти в историята.


Лас Вегас печели пред Ню Йорк и Сан Франциско

Изборът на града е свързан най-вече с Андре Агаси. Той е роден и израснал в Лас Вегас, където започва пътят му в тениса. През 2011 г. пред „Лас Вегас Ривю-Джърнъл“ Агаси разказва, че с Граф са обсъждали Ню Йорк, Сан Франциско и родния му град като възможни места за постоянно установяване.

„Не се поколебахме изобщо“, казва Агаси за решението да изберат Лас Вегас.

Така градът остава не само негов дом, но и мястото, където двамата отглеждат децата си. Агаси и Граф се женят през октомври 2001 г. на малка церемония в Лас Вегас. Двамата имат син Джейдън Гил и дъщеря Джаз.

Тенискортът е част от семейната история

Частният корт в Summerlin има и символично значение. Агаси завършва кариерата си с осем титли от Големия шлем и олимпийско злато. Граф има 22 титли от Големия шлем, а през 1988 г. постига календарен Златен шлем – спечелва четирите големи турнира и олимпийската титла в рамките на една година.

Семейството е свързвано и с друг имот в Лас Вегас. През 2021 г. къща в Spanish Hills Estates е обявена за продажба за 2,39 млн. долара. Имотът е с площ около 425 квадратни метра, четири спални и пет бани. В двора има басейн, спа и професионален тенискорт.

Според обявата именно там Агаси е тренирал по време на професионалната си кариера. Къщата е построена през 1993 г., а през 2021 г. е предложена на пазара.

Щефи Граф се оттегля от професионалния тенис през 1999 г. След това двамата насочват значителна част от времето си към семейството и благотворителни инициативи. Агаси подкрепя образователни проекти за деца и младежи в Лас Вегас, включително училището Andre Agassi College Preparatory Academy.

Източник: marica.bg


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зарко

    5 0 Отговор
    Какво имение е това нашите разбойници са с по 6 декара!

    07:01 05.10.2026

  • 2 хихи

    4 0 Отговор
    Квадратните метри нещо сте ги объркали....
    Чукча писател, Чукча не читател...

    07:02 05.10.2026

  • 3 ами да си живеят

    0 0 Отговор
    кое е интересното тук , че са живи ли

    07:28 05.10.2026