Щефи Граф и Агаси живеят в имение от 836 кв.м край Лас Вегас (СНИМКА)

В Лас Вегас има място, което изглежда по-далеч от неоновите реклами и шумния Strip, отколкото предполага името на града. В Summerlin, в западната част на долината, Андре Агаси и Щефи Граф са избрали дом за семейството си – резиденция, описвана в публикации за звездни имоти с площ около 836 квадратни метра.

Имотът се намира в район с големи къщи, охранявани комплекси и гледки към планините. Според описанията домът има седем спални и 13 бани. Към тях се добавят домашна фитнес зона, голям басейн и частен тенискорт – детайли, които превръщат професионалния спорт в част от ежедневната среда на двама от най-успешните тенисисти в историята.

Лас Вегас печели пред Ню Йорк и Сан Франциско

Изборът на града е свързан най-вече с Андре Агаси. Той е роден и израснал в Лас Вегас, където започва пътят му в тениса. През 2011 г. пред „Лас Вегас Ривю-Джърнъл“ Агаси разказва, че с Граф са обсъждали Ню Йорк, Сан Франциско и родния му град като възможни места за постоянно установяване.

„Не се поколебахме изобщо“, казва Агаси за решението да изберат Лас Вегас.

Така градът остава не само негов дом, но и мястото, където двамата отглеждат децата си. Агаси и Граф се женят през октомври 2001 г. на малка церемония в Лас Вегас. Двамата имат син Джейдън Гил и дъщеря Джаз.

Тенискортът е част от семейната история

Частният корт в Summerlin има и символично значение. Агаси завършва кариерата си с осем титли от Големия шлем и олимпийско злато. Граф има 22 титли от Големия шлем, а през 1988 г. постига календарен Златен шлем – спечелва четирите големи турнира и олимпийската титла в рамките на една година.

Семейството е свързвано и с друг имот в Лас Вегас. През 2021 г. къща в Spanish Hills Estates е обявена за продажба за 2,39 млн. долара. Имотът е с площ около 425 квадратни метра, четири спални и пет бани. В двора има басейн, спа и професионален тенискорт.

Според обявата именно там Агаси е тренирал по време на професионалната си кариера. Къщата е построена през 1993 г., а през 2021 г. е предложена на пазара.

Щефи Граф се оттегля от професионалния тенис през 1999 г. След това двамата насочват значителна част от времето си към семейството и благотворителни инициативи. Агаси подкрепя образователни проекти за деца и младежи в Лас Вегас, включително училището Andre Agassi College Preparatory Academy.

Източник: marica.bg